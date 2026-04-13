Convegno alla Camera dei Deputati su come uscire dalla crisi economica

Il 9 aprile 2026, nella prestigiosa Sala del Refettorio di Palazzo San Macuto presso la Camera dei Deputati, si è svolto il convegno “Una proposta di legge per finanziare subito le emergenze senza debito”, dedicato alla presentazione del sistema SIRE – Sistema Integrato di Risparmio Erariale.

L’evento è stato trasmesso in diretta streaming sul canale YouTube di Moneta Positiva, questo è il video:

In un momento storico segnato da crisi energetica, inflazione, dissesto idrogeologico, difficoltà sanitarie e rallentamento economico, il tema affrontato dal convegno è stato di assoluta attualità: come può lo Stato intervenire rapidamente nelle emergenze senza aumentare il debito pubblico e senza violare i vincoli europei?

La proposta illustrata introduce una piattaforma pubblica nazionale – il SIRE – capace di emettere Crediti d’Imposta Cedibili (CIC), strumenti fiscali trasferibili tra cittadini e imprese e utilizzabili successivamente per compensare imposte future.

Tradotto in modo semplice: invece di aspettare mesi per reperire fondi, aumentare il debito o imporre nuove tasse, lo Stato potrebbe attivare immediatamente risorse economiche per:

ricostruzione dopo terremoti e alluvioni

sostegno a famiglie e imprese colpite dal caro energia

emergenze sanitarie

investimenti urgenti nei territori in crisi

contrasto alla povertà e alla disoccupazione

Il punto centrale del convegno è stato chiarire che questi strumenti non rientrano nel debito pubblico e, se correttamente strutturati, neanche nel deficit, secondo le regole statistiche europee aggiornate nel 2022, e quindi possono rappresentare una leva anticiclica molto potente.

Perché vale la pena vedere il video

Il video del convegno non è solo un dibattito tecnico. È un’occasione rara per ascoltare una proposta concreta, già impostata in forma di legge, su uno dei problemi più gravi dell’Italia: la lentezza con cui arrivano le risorse quando servono davvero e come evitare i vincoli contabili.

Ogni emergenza nel nostro Paese segue spesso lo stesso schema: danni immediati, promesse rapide, fondi lenti. Nel frattempo chiudono imprese, famiglie si impoveriscono e lo Stato perde gettito fiscale. Il SIRE prova a ribaltare questa logica: intervenire prima, spendere meglio, ridurre i costi futuri.

Una domanda che riguarda tutti

Il Governo ha chiesto all’UE di sospendere il Patto di Stabilità per l’attuale grave recessione economica, ma l’UE ha detto che non ci sono le condizioni per attivare la clausola di salvaguardia.

In realtà esiste uno strumento già compatibile con la legge italiana ed europea, capace di aiutare cittadini e imprese senza nuovo debito e senza violare i vincoli di Maastricht, perché allora non discuterne seriamente?

Il convegno del 9 aprile rappresenta proprio questo: l’apertura di un confronto pubblico su una possibile nuova politica economica al servizio delle persone.

Chi lo vedrà potrà farsi un’idea diretta, senza filtri, su una proposta che potrebbe cambiare il modo in cui l’Italia affronta le emergenze presenti e future.

Fabio Conditi

Presidente dell’associazione Moneta Positiva

fondatore del Movimento culturale Un Mondo Positivo

https://unmondopositivo.it/