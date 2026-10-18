Colpo di scena a Washington: Trump gela i falchi e salva il diesel russo. Putin tira un sospiro di sollievo, ma a vincere è il pragmatismo economico

Nel pieno di una spirale energetica che minacciava di mandare fuori giri i costi di trasporto globali, Donald Trump ha tirato il freno a mano d’emergenza. A poche ore dall’entrata in vigore del severissimo Lindsey O. Graham Sanctioning Russia and Iran Act, la Casa Bianca ha emesso una deroga esecutiva (waiver), bloccando l’applicazione delle maxi-sanzioni contro Mosca.

Una decisione che ha mandato su tutte le furie Kiev e l’ala dura del Congresso, ma che riflette una brutale necessità materiale: evitare un’impennata fuori controllo del prezzo del gasolio alla vigilia del voto di midterm negli Stati Uniti.

Mentre l’inviato speciale del Cremlino, Kirill Dmitriev, parla apertamente di «momento storico», l’amministrazione statunitense ha inviato una notifica formale al Campidoglio: la sospensione delle misure punitive è necessaria e risponde «all’interesse nazionale supremo degli Stati Uniti».

Che cosa prevedeva la scure del Graham Act

La legge approvata a settembre avrebbe dovuto assestare il colpo di grazia ai flussi commerciali russi, colpendo non solo Mosca ma anche i suoi partner commerciali terzi con dazi secondari senza precedenti.

Misura prevista dal Graham Act Impatto teorico Stato attuale con il decreto Trump Dazi al 500% sui beni russi Blocco totale dell’import residuo verso gli Stati Uniti. Sospesi a tempo indefinito Tariffe al 100% sui 5 maggiori acquirenti Ritorsioni commerciali su Cina, India, Turchia e altri partner. Congelate per evitare shock commerciali Sanzioni su intermediari ed elusori Espulsione dei facilitatori logistici e finanziari. Esenzione applicata (waiver)

Se la legge fosse entrata a regime senza deroghe, Washington si sarebbe trovata costretta a tassare al 100% l’interscambio con colossi come l’India o la Cina, facendo collassare canali di fornitura già provati dalle turbolenze in Medio Oriente. La sua sospensione lascia tempo alle trattative ed evita problemi con paesi terzi.

Il motore del compromesso: l’emergenza gasolio

Dietro i toni diplomatici non c’è una conversione ideologica, ma la ferrea legge dell’offerta di distillati medi. Gli attacchi ucraini contro le raffinerie russe e le tensioni attorno allo Stretto di Hormuz hanno progressivamente prosciugato le scorte mondiali di gasolio.

Il diesel non è un carburante qualsiasi: muove i camion pesanti, le navi cargo, le macchine agricole e i generatori industriali. Quando il diesel sale, l’intera catena del valore ribalta i rincari sullo scontrino finale dei beni di prima necessità.

Trump, che ha fatto della promessa di abbattere l’inflazione il perno del suo mandato, si è trovato davanti a un bivio: strangolare formalmente la Russia sacrificando il benessere delle famiglie americane al distributore, oppure trattare sul piano della realtà industriale.

L’accordo stipulato con Vladimir Putin prevede l’immissione sul mercato internazionale di quantitativi ingenti di raffinato russo:

300.000 tonnellate di carburante diesel con consegna immediata;

Ulteriori 500.000 tonnellate nel mese di novembre;

1 milione di tonnellate nel ciclo successivo, con l’obiettivo dichiarato di raggiungere 3 milioni di tonnellate in tempi brevi.

Applicare il Graham Act avrebbe reso illegale il perfezionamento di questo stesso accordo logistico. Un paradosso burocratico in cui l’amministrazione avrebbe dovuto sanzionare le transazioni che essa stessa aveva autorizzato per calmierare i prezzi interni.

La distensione energetica come stabilizzatore macroeconomico

A Mosca il sospiro di sollievo è palpabile. Il collasso della cooperazione commerciale e l’imposizione di dazi a cascata avrebbero inflitto un duro colpo alla cassa russa, ma la vera novità risiede nella presa d’atto americana: la frammentazione autarchica dei mercati energetici globali danneggia per primi i Paesi consumatori.

Guardare a questa pausa non come a una resa, ma come a una mossa di pragmatica distensione economica, permette di coglierne i benefici sistemici. Un calo del prezzo del greggio e del diesel alleggerisce i costi logistici per l’apparato produttivo occidentale, allenta la pressione sui tassi d’interesse e previene dolorose spirali stagflattive.

Inoltre, il congelamento delle tariffe secondarie toglie dall’angolo Paesi come l’India, che acquistano petrolio degli Urali per raffinarlo e rivendere prodotti puliti anche all’Occidente, mantenendo in equilibrio una rete di distribuzione altrimenti insostenibile.

Tempesta politica a Kiev e a Capitol Hill

Naturalmente la mossa ha provocato scossoni politici immediati. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha definito la scelta un grave tradimento verso gli alleati, lamentando la scomparsa dell’eredità politica del senatore repubblicano Lindsey Graham, scomparso lo scorso luglio.

Sanctions relief will continue. I think the diesel deal and the move regarding the Lindsey Graham Act are not the end of it. Unfortunately. It’s unfortunate because we all had great respect for Lindsey. He devoted his life to America. We had an excellent relationship with him.… — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) October 17, 2026

I falchi di entrambi gli schieramenti al Senato sono insorti: dal democratico Richard Blumenthal ai conservatori storici come Mitch McConnell, l’accusa unanime è di aver concesso ossigeno finanziario al Cremlino.

Tuttavia, tra l’astrattezza delle sanzioni sulla carta e il costo reale della benzina che decide le elezioni, la Casa Bianca ha scelto la seconda opzione. Quando la macroeconomia bussa alla porta, l’ideologia dei dazi punitivi deve quasi sempre farsi da parte.