La Russia rimarrà un fornitore chiave di petrolio greggio per l’India, ha affermato l’ambasciatore russo in India, Denis Alipov, in un’ intervista rilasciata ad Asian News International, nella quale ha anche criticato la proposta di legge statunitense volta a imporre dazi ai paesi che importano petrolio russo. La Russia spera di evitare questa misura, magari anche puntando sulla riapertura delle trattative tripartite con l’Ucraina.

Negli ultimi anni la Russia è diventata il principale fornitore di petrolio dell’India, dopo che Stati Uniti, Regno Unito e Unione Europea hanno vietato le importazioni di petrolio russo e hanno deciso di aumentare la pressione delle sanzioni sulla Russia a seguito dell’invasione dell’Ucraina.

Il Congresso degli Stati Uniti sta cercando di approvare un «progetto di legge infernale» contro la Russia, promosso dal defunto senatore Lindsey Graham. Il disegno di legge, che propone di conferire al presidente Donald Trump l’autorità di imporre dazi del 100% ai maggiori acquirenti di petrolio e gas russi, è stato approvato dal Senato con 86 voti a favore e 11 contrari, ma sembra essere in una fase di stallo alla Camera, a causa dei disaccordi tra i repubblicani e delle preoccupazioni dei democratici che il presidente Trump possa ottenere nuovi poteri per imporre dazi.

Secondo gli analisti, è improbabile che il disegno di legge venga approvato alla Camera prima delle elezioni di medio termine di novembre, anche per non dare una soddisfazione all’amministrazione. In questo contesto, la Russia rimane e rimarrà un fornitore chiave di petrolio per l’India, ha affermato l’inviato di Mosca presso il terzo importatore mondiale di greggio.

«Saremmo pronti a fornire tutto il petrolio di cui l’India ha bisogno. Purtroppo, coloro che impongono sanzioni e dazi hanno scelto la via delle tattiche di pressione anziché quella di una cooperazione onesta, il che impedisce a quei paesi di offrire all’India condizioni migliori delle nostre in materia di petrolio», ha dichiarato Alipov all’ANI.

«Il mondo non riuscirà a far fronte alla situazione se il petrolio russo venisse escluso. I mercati energetici non possono permetterselo. Il petrolio russo rimarrà sul mercato per l’India e per altri paesi. Siamo interessati a fornire petrolio all’India. L’India è interessata ad acquistare quel petrolio», ha affermato l’ambasciatore.

Nel frattempo, si stima che le importazioni indiane di greggio dalla Russia abbiano subito un calo in agosto rispetto al massimo storico registrato a luglio, poiché gli attacchi ucraini alle infrastrutture di esportazione russe e la concorrenza della Cina per i barili russi hanno intaccato l’assorbimento indiano del petrolio proveniente da Mosca.

L’India ha fame di petrlio, da quando è inziiata la crisi di Hormuz, sta cercandolo in ogni modo. L’oro nero di Mosca sarebbe perfetto per sanare una situazione che rischia di essere complicata per Nuova Delhi.