Allarme diesel: il mondo rischiava la paralisi, scatta l’intesa tra Trump e Putin mentre l’Europa svuota i depositi

La Russia e la Germania stanno immettendo più gasolio in un mercato globale che da mesi cerca barili praticamente ovunque sia possibile trovarli. Una lotta contro la scarsità che incrocia economia e politica.

Il presidente Donald Trump ha dichiarato venerdì che il presidente russo Vladimir Putin ha accettato di fornire immediatamente oltre 300.000 tonnellate metriche di gasolio agli Stati Uniti e al mercato globale, seguite da altre 500.000 tonnellate a novembre e da 1 milione di tonnellate in seguito.

Le prime tre tranche ammontano a circa 13 milioni di barili di gasolio. Trump ha affermato che la Russia potrebbe successivamente fornire altre 3 milioni di tonnellate, a seconda delle condizioni delle sue raffinerie.

La Russia ha mantenuto le esportazioni di gasolio sostanzialmente bloccate per mesi, poiché gli attacchi ucraini hanno ridotto la produzione delle raffinerie e Mosca ha dato priorità al proprio mercato interno dei carburanti. Qualsiasi ritorno dei barili russi ripristinerebbe quindi l’offerta che è stata vistosamente assente durante la crisi globale del gasolio.

I prezzi del petrolio sono scesi dopo l’annuncio di Trump, con il WTI che venerdì pomeriggio è sceso a circa 91 dollari al barile.

Anche l’Europa sta aprendo le proprie riserve di emergenza.

La Germania immetterà sul mercato fino a 15 milioni di barili di gasolio, gasolio da riscaldamento e greggio dalle riserve strategiche, ha dichiarato venerdì il ministro dell’Economia Katherina Reiche. Il gasolio e il gasolio da riscaldamento saranno i primi ad essere immessi sul mercato, seguiti dal greggio.

Il rilascio tedesco fa parte del prelievo accelerato dalle scorte di emergenza annunciato questa settimana dall’Agenzia Internazionale per l’Energia (AIE). L’AIE afferma che restano da rilasciare circa 100 milioni di barili del programma da 400 milioni di barili avviato dopo che la guerra in Iran ha interrotto l’approvvigionamento dal Medio Oriente.

La Francia ha stanziato altri 10 milioni di barili di gasolio, mentre l’Italia dichiara di aver già completato il proprio impegno di 10 milioni di barili. La Germania e la Francia, da sole, stanno ora contribuendo con 25 milioni di barili all’iniziativa di rilascio.

La nuova offerta russa affronta la carenza da un’altra prospettiva: la produzione effettiva delle raffinerie piuttosto che le scorte.

Nessuno dei due volumi è sufficientemente ampio da risollevare da solo il mercato globale dei carburanti. Insieme, però, le esportazioni russe e i rilasci delle scorte europee offrono agli acquirenti di gasolio qualcosa di cui hanno avuto ben poco quest’anno: barili aggiuntivi in arrivo da più di una direzione.