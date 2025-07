superando le previsioni di mercato di 49. Buone notizie per la Cina, o meglio per il suo manifatturiero. Il PMI manifatturiero generale Caixin della Cina è inaspettatamente salito a 50,4 a giugno 2025, rispetto a 48,3 a maggio—che aveva segnato la contrazione più marcata da settembre 2022—di 49.

Il miglioramento è stato guidato da una crescita della produzione al ritmo più veloce da novembre scorso, sostenuta da un nuovo aumento degli ordini, grazie a migliori condizioni commerciali e attività promozionali.

Tuttavia, la domanda estera è rimasta debole, con gli ordini di esportazione in calo per il terzo mese consecutivo, anche se a un ritmo significativamente più lento rispetto a maggio, a causa delle ulteriori tariffe statunitensi.

L’occupazione ha continuato a diminuire, mentre si è registrato un lieve accumulo di ordini arretrati per la prima volta in tre mesi. Sul fronte dei prezzi, i costi degli input sono scesi per il quarto mese consecutivo, spinti dai prezzi più bassi delle materie prime.

Anche i prezzi di output sono diminuiti, segnando il settimo calo mensile consecutivo e la caduta più ripida in cinque mesi. Guardando al futuro, il sentiment delle imprese si è indebolito, rimanendo al di sotto della media di lungo periodo della serie.

Ecco comunque il grafico:

Anche se l’indice manifatturiero mostra un rimbalzo anche sensibili, permangono almeno tre segnali negatici: prima di tutto la domanda estera rimane debole, quindi i prezzi della produzione calano, segnalando un certo aumento della concorrenza, e infine l’occupazione, che non cresce. Questi tre segnali assieme valgono quanto l’indice positivo.