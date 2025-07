La Cina sta intensificando i suoi sforzi per promuovere l’utilizzo dello yuan a livello globale, e l’Africa emerge come un terreno di prova cruciale per questa strategia. L’obiettivo è chiaro: ridurre la dipendenza dal dollaro statunitense e affermare il renminbi (RMB) come valuta di riferimento negli scambi internazionali.

Accordi chiave con l’Egitto

Un esempio recente e significativo è l’incontro al Cairo tra le banche centrali di Cina ed Egitto. Sono stati firmati una serie di accordi che mirano a rafforzare l’uso dello yuan nel commercio e negli investimenti bilaterali.

Il governatore della People’s Bank of China, Pan Gongsheng, ha sottolineato l’importanza di questi accordi per il progresso delle relazioni economiche. Tra le iniziative, si esplorerà uno swap di valute e l’emissione di “panda bond” in yuan da parte di società estere nei mercati cinesi.

Gli accordi includono anche la cooperazione sui pagamenti elettronici, con l’espansione dei servizi UnionPay cinesi e la facilitazione del commercio transfrontaliero in yuan per le banche nella Zona di Cooperazione Economica e Commerciale Cina-Egitto TEDA Suez. Questo avverrà tramite il Cross-border Interbank Payment System (CIPS), l’alternativa cinese al network SWIFT, per i regolamenti in valuta locale.

L’Africa come banco di prova strategico

L’Egitto si unisce a una lista crescente di nazioni africane che hanno stretto accordi basati sullo yuan con la Cina. Tra queste figurano Sudafrica, Nigeria e Angola, che stanno esplorando o già implementando l’uso della valuta cinese per transazioni commerciali e finanziarie. Ad esempio, la Nigeria ha un accordo di currency swap con la Cina, rinnovato a dicembre per 15 miliardi di yuan (2 miliardi di dollari USA), che consente lo scambio diretto tra naira e yuan, bypassando il dollaro statunitense.

Secondo Lauren Johnston, ricercatrice senior presso l’AustChina Institute ed esperta di Cina-Africa, l’Africa rappresenta un continente dove il commercio con la Cina è significativo, ma dove molti paesi faticano ad accedere a valute estere sufficienti come l’euro o il dollaro USA. “Per la Cina, potrebbe esserci la possibilità di testare l’internazionalizzazione del RMB prima attraverso alcuni paesi africani, dove i volumi potrebbero essere piccoli su scala globale e l’impronta della Cina nella regione relativamente grande”, ha affermato Johnston.

Di recente, la China Development Bank e la Development Bank of Southern Africa hanno siglato un accordo di prestito del valore di 2,1 miliardi di yuan, il loro primo accordo di cooperazione finanziaria denominato in yuan. Il Sudafrica ha anche un accordo di currency swap con Pechino, inizialmente firmato nel 2015 per 30 miliardi di yuan, con l’obiettivo di facilitare il commercio e gli investimenti bilaterali.

Johnston ha evidenziato la posizione insolita della Cina come un importante attore commerciale mondiale e una grande economia la cui valuta non svolge un ruolo significativo nell’economia globale. Questo è dovuto a ragioni storiche ed economiche, inclusa la volontà della Cina di controllare il proprio conto capitale. Ha aggiunto che qualsiasi cambiamento legato all’internazionalizzazione del RMB sarà incrementale, data la complessità e la quantità di variabili politiche coinvolte.

L’espansione del CIPS in Africa

A giugno, la Standard Bank del Sudafrica è diventata una delle prime banche africane a offrire servizi CIPS per facilitare i pagamenti interbancari diretti in yuan tra Africa e Cina. Standard Bank, la più grande banca del continente, è in parte di proprietà della Industrial and Commercial Bank of China.

Anche la African Export-Import Bank (Afreximbank), con sede al Cairo, ha aderito al CIPS il mese scorso per “transazioni in yuan più veloci, economiche e autonome” nel commercio Cina-Africa. Secondo Afreximbank, la Cina rappresenta ora il 20% del commercio globale dell’Africa, un aumento significativo rispetto al 5% di due decenni fa. “Mentre il commercio di merci è progredito rapidamente, lo stesso non si può dire per i flussi finanziari, che rimangono ostacolati da attriti transfrontalieri, alti costi di regolamento e processi complessi che limitano il pieno potenziale di questa vitale partnership economica”, ha dichiarato Afreximbank all’inizio di luglio.

L’adesione al CIPS da parte di queste istituzioni rappresenta un progresso fondamentale per la Cina, che cerca di costruire un’alternativa a SWIFT al di fuori della giurisdizione legale di Stati Uniti e Unione Europea. Le tensioni geoeconomiche, come il congelamento delle riserve in valuta estera della Russia, hanno evidenziato l’interesse di alcune nazioni BRICS a ridurre la loro dipendenza da tali valute. “Egitto e Sudafrica sono entrambi membri dei BRICS e importanti economie africane, ma non economie importanti a livello internazionale”, ha osservato Johnston. “Questo potrebbe renderli buoni casi per testare la graduale diffusione internazionale del RMB.”

Aly-Khan Satchu, analista geoeconomico dell’Africa subsahariana, ha notato che gli accordi basati sullo yuan nelle intese Cina-Africa stanno diventando più popolari, sebbene rappresentino ancora una frazione del totale degli scambi. Ha suggerito che questo potrebbe arrivare al 100% del volume commerciale, poiché non c’è motivo per l’Africa di usare il dollaro statunitense per il suo commercio con la Cina. Satchu ha concluso che, sebbene la sfida al dominio del dollaro statunitense sia ancora “lontana”, la Cina è probabilmente intenzionata a procedere su base incrementale, e che “nel tempo questa tendenza si dirigerà in un’unica direzione”.

Se l’Occidente vuole contenere questa espansione dello Yuan dovrà essere in grado di offrire servizi finanziari e di pagamento più efficienti e meno costosi rispetto a quelli basati sullo Yuan e offerti dalla Cina. La Stable Coin potrebbe essere questa soluzione.