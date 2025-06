Un’ombra si allunga sulla scena finanziaria globale, non fatta di proiettili o missili, ma di codice e valute digitali. La competizione è feroce, i contendenti sono colossi economici e il premio è il dominio del sistema monetario mondiale. Da una parte, gli Stati Uniti con la loro mossa strategica per legittimare le stablecoin private. Dall’altra, la Cina, che silenziosamente ha già costruito un arsenale digitale di fatto. E in tutto questo, l’Unione Europea rischia di rimanere schiacciata, bloccata in una guerra ideologica contro l’innovazione.

L’America Sferra il Suo Colpo Digitale: Il “Genius Act”

Dopo anni di incertezza, il Senato americano ha finalmente approvato una legislazione storica, il Genius Act, che stabilisce regole federali per le stablecoin ancorate al dollaro. Questa mossa non è solo una formalità legale; è una dichiarazione di intenti. Gli USA stanno spalancando le porte alle aziende private, permettendo loro di emettere “dollari digitali” con l’approvazione del governo. L’obiettivo è cristallino: utilizzare una legislazione più avanzata e una base fintech ben affermata per confermare la prevalenza del Dollaro come moneta di pagamento globale.

Le stablecoin basate sul dollaro godranno di un vantaggio cruciale: sono ancorate alla valuta più stabile e diffusa al mondo. Inoltre, il mercato dei titoli di Stato USA offre rendimenti superiori, rendendo le riserve che le sostengono più attraenti e sicure. La regolamentazione americana, sebbene in via di definizione, promette di essere precisa e robusta, infondendo fiducia negli investitori. Questa combinazione di forza finanziaria e chiarezza normativa potrebbe creare un circolo virtuoso, attirando capitali e utenti da tutto il mondo e consolidando la posizione del dollaro come moneta digitale di riferimento, utilizzata per i pagamenti internazionali,

La contromossa silenziosa della Cina: il vantaggio inatteso di Alipay e WeChat Pay

Mentre il mondo occidentale discuteva di criptovalute, la Cina ha giocato una partita molto diversa. Secondo Peng Wensheng, capo economista della China International Capital Corporation (CICC), i giganti dei pagamenti digitali Alipay e WeChat Pay funzionano già come stablecoin de facto. Non sono solo piattaforme di pagamento; sono valute digitali private che mantengono un rapporto di 1 a 1 con lo yuan cinese.

Questa non è una speculazione teorica. I fondi dei clienti su queste piattaforme sono garantiti dalla banca centrale, con un rigoroso controllo normativo che ne limita l’espansione finanziaria. La stabilità è garantita da salvaguardie stringenti, e l’integrazione di queste piattaforme nell’economia reale cinese è profonda e capillare. Milioni di persone le usano quotidianamente per qualsiasi cosa, dal comprare il caffè al pagare le bollette. Questa vasta base di utenti e l’effetto rete già consolidato rappresentano il vero “vantaggio comparato” della Cina.

L’idea è semplice e brillante: promuovere l’uso transfrontaliero di queste piattaforme. Se Alipay e WeChat Pay venissero adottati su scala globale, lo yuan potrebbe viaggiare in tutto il mondo, proprio come gli USA sperano che faccia il dollaro digitale.

È una strategia che non richiede di convincere il mondo a usare una nuova criptovaluta, ma semplicemente di estendere l’uso di strumenti che sono già parte integrante della vita quotidiana di centinaia di milioni di persone. del resto le piattaforme di e-commerce e di chat alla base di questi servizi finanziari sono già molto diffuse a livello globale, tanto quanto le equivalenti americane, se non di più.

Chi Sarà la Grande Perdente? L’Unione Europea

In questa spietata competizione tra titani, c’è un attore che rischia di rimanere ai margini, vittima delle sue stesse resistenze: l’Unione Europea. Mentre USA e Cina corrono, Bruxelles sta ancora combattendo una guerra ideologica contro le stablecoin. L’approccio regolatorio europeo è lento e spesso ostile all’innovazione, percependo queste nuove valute come una minaccia alla sovranità monetaria.

Questa cautela, che in altre circostanze potrebbe sembrare prudente, si sta rivelando una debolezza fatale. Mentre il dollaro e lo yuan si contendono il futuro dei pagamenti digitali, l’euro rischia di perdere la sua influenza. Senza un quadro normativo chiaro e un approccio proattivo, l’UE potrebbe trovarsi a rincorrere, costretta ad adottare soluzioni e standard dettati da Washington o Pechino. La sua “guerra alle stablecoin” potrebbe presto rivelarsi un autogol clamoroso, lasciando l’Europa fuori dalla partita per il controllo del sistema monetario del futuro.