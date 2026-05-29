La Norvegia sceglie lo scudo nucleare di Parigi: abbiamo scambiato un vero ombrello con un parasole?

La Norvegia, paese membro della NATO ma non dell’Unione Europea e con un delicato confine condiviso con la Russia nell’Artico, ha deciso di aderire al programma di deterrenza nucleare della Francia. L’annuncio, giunto durante un vertice parigino tra il Primo Ministro norvegese Jonas Gahr Store e il Presidente francese Emmanuel Macron, segna un passo geopolitico rilevante per il Vecchio Continente.

Oslo, storicamente coperta dallo scudo atomico di Washington, affianca ora Parigi in quello che l’Eliseo definisce un programma di deterrenza “avanzata”.

Questo schema permetterà ai paesi aderenti, di cui la Norvegia è il nono in ordine di tempo (dopo nazioni come Germania, Polonia, Svezia e Regno Unito), di ospitare temporaneamente le forze aeree strategiche francesi. L’obiettivo dichiarato da Macron è complicare i calcoli degli avversari e spingere l’Europa verso una maggiore autonomia strategica, garantendo una risposta rapida e coordinata in quella che Store ha definito “la più grave situazione di sicurezza dalla Seconda Guerra Mondiale”.

Tuttavia, sotto il profilo puramente tecnico e capacitivo, la narrazione politica si scontra con la realtà dei numeri. L’autonomia strategica europea ha un costo industriale altissimo e, al momento, offre una dotazione reale nettamente inferiore a quella garantita d’oltreoceano. Il confronto tra l’arsenale statunitense, a cui l’Europa si è finora appoggiata, e quello francese evidenzia una disparità strutturale enorme.

Risorsa militare Stati Uniti Francia Bombardieri pesanti 4 flotte (B-52, B-1, B-2, B-21) Nessuno Armi nucleari tattiche Sì No Sottomarini balistici (SSBN) 14 4 Portaerei 11 a propulsione nucleare 1 (Charles de Gaulle)

La Francia non possiede bombardieri pesanti e, dettaglio fondamentale per le dinamiche militari attuali, manca di armi nucleari tattiche a basso potenziale. Questi strumenti, ampiamente presenti negli arsenali di USA e Russia, risultano cruciali come deterrente modulabile in caso di conflitto convenzionale estremo, per evitare l’immediata distruzione totale.

Di fronte a uno scudo americano vasto e stratificato, Parigi offre una copertura balistica molto più rigida e limitata. La mossa norvegese ha sicuramente un forte peso politico per la coesione europea, ma sul piano della sicurezza reale la domanda sorge spontanea: pur di lanciare un segnale di indipendenza, Oslo non avrà per caso scambiato un solido ombrello con un fragile parasole?