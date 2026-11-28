Lo scontro tra il governo centrale canadese e la provincia più ricca di energia del Paese si apre su un nuovo fronte. Dopo le battaglie sul petrolio, sull’elettricità e sulle armi, l’Alberta ha deciso di attivare ancora una volta la sua legge sulla sovranità per bloccare gli effetti della nuova norma federale sui reati d’odio, il Combatting Hate Act.

Il governo guidato dalla premier conservatrice Danielle Smith sostiene che la legge voluta dai liberali di Ottawa metta a rischio la libertà di parola e di religione. Il nodo centrale è la cancellazione, dal Codice penale canadese, di una storica tutela che permetteva di esprimere opinioni in buona fede basate sui testi sacri.

Il cuore dello scontro: la legge federale e il rischio censura

Il Combatting Hate Act (Bill C-9), presentato dal governo liberale nel settembre 2025 e entrato in vigore il 18 luglio 2026, ha introdotto nuovi reati legati alla promozione dell’odio, all’esposizione di simboli terroristici o d’odio e alle intimidazioni davanti ai luoghi di culto. Il testo ufficiale della legge prevede pene fino a 10 anni di carcere per chi ostacola o intimidisce l’accesso a chiese, sinagoghe, moschee o centri comunitari.

A far scoppiare la polemica non è la lotta alla violenza, ma l’eliminazione della difesa per le opinioni religiose espresse in buona fede. Secondo Danielle Smith e il ministro della Giustizia dell’Alberta, Mickey Amery, questa modifica crea una pericolosa zona grigia che rischia di spaventare i cittadini e limitare la normale libertà di espressione.

“Questa modifica potrebbe imporre limiti ingiustificati all’espressione religiosa”, ha spiegato Smith il 24 novembre 2026 davanti al Parlamento provinciale di Edmonton. La premier ha ribadito che la provincia continuerà a punire con durezza violenze e minacce reali, ma non accetterà che pastori, rabbini o imam vengano controllati o processati per i loro sermoni per l’espressione delle proprie idee religiose.

Come funziona la risposta dell’Alberta

Per arginare Ottawa, il governo dello United Conservative Party ha annunciato una mozione basata sull’Alberta Sovereignty within a United Canada Act, la legge approvata nel dicembre 2022. Lo strumento non permette alla provincia di annullare una legge federale né di violare la Costituzione canadese, ma consente al governo locale di ordinare agli enti provinciali di non collaborare alla sua applicazione.

In realtà, l’Alberta aveva già preparato il terreno durante l’estate:

10 agosto 2026: il ministro della Sicurezza pubblica, Mike Ellis , ha scritto alle commissioni di polizia locali chiedendo di concentrarsi sui crimini violenti e non sul controllo delle opinioni o dei “sentimenti feriti”.

il ministro della Sicurezza pubblica, , ha scritto alle commissioni di polizia locali chiedendo di concentrarsi sui crimini violenti e non sul controllo delle opinioni o dei “sentimenti feriti”. 1° settembre 2026: il ministero della Giustizia ha diffuso un protocollo ufficiale per i procuratori della Corona, indicando di non avviare processi basati solo su idee politiche o religiose scomode o impopolari.

il ministero della Giustizia ha diffuso un protocollo ufficiale per i procuratori della Corona, indicando di non avviare processi basati solo su idee politiche o religiose scomode o impopolari. Filtro del Procuratore generale: la stessa legge federale richiede il consenso del procuratore generale provinciale per procedere su alcune accuse di propaganda d’odio. L’Alberta ha quindi già un freno a mano legale, ma con la nuova mozione vuole aggiungere ulteriori tutele pratiche e informare i cittadini sui loro diritti.

Quarta volta in tre anni: il braccio di ferro con Ottawa

Questa è la quarta volta che il governo di Danielle Smith ricorre alla legge sulla sovranità, confermando una frattura profonda tra Edmonton e la capitale federale, un malcontento che nei mesi scorsi ha alimentato perfino le raccolte firme per un possibile referendum sull’indipendenza dell’Alberta e il dibattito sul peso del petrolio canadese verso l’Europa.

Anno Bersaglio della legge federale Obiettivo dell’Alberta Esito dello scontro 2023 Regole sull’elettricità pulita Evitare blackout e rincari delle bollette Sospese in Alberta dopo l’accordo energetico del 27 novembre 2025 2024 Tetto alle emissioni di petrolio e gas Difendere l’industria energetica e il lavoro Cancellato da Ottawa nell’accordo del 27 novembre 2025 2025 Programma di riacquisto delle armi Impedire alla polizia locale di partecipare Legge federale in vigore, ma enti dell’Alberta esclusi 2026 Combatting Hate Act (Bill C-9) Difendere la libertà religiosa e di parola Mozione appena annunciata; scontro politico aperto

I precedenti sull’energia dimostrano un fatto chiaro: anche se il Sovereignty Act non cancella le leggi di Ottawa, funziona come una leva politica fortissima. Proprio la pressione costante della provincia ha costretto il governo federale a fare marcia indietro sui vincoli green nel novembre 2025.

La difesa di Ottawa e gli echi dagli Stati Uniti

Dal fronte federale, il ministro della Giustizia Sean Fraser difende il provvedimento citando i numeri della polizia: tra il 2018 e il 2024 i reati d’odio denunciati in Canada sono più che raddoppiati. Ottawa ripete che l’eliminazione dell’esenzione religiosa non trasforma i testi sacri in reato, perché la libertà di culto resta garantita dalla Carta canadese dei diritti e delle libertà. Anche l’opposizione locale in Alberta, come riportato da CTV News, accusa Smith di voler alimentare nuove “guerre culturali” e di interferire nella giustizia.

La vicenda, tuttavia, ha già superato il confine canadese. Il 2 ottobre 2026, il senatore dello Stato americano dell’Oklahoma Shane Jett ha scritto ai parlamentari di Ottawa prima di una sua visita ufficiale, chiedendo di ripristinare la tutela religiosa per evitare che i sacerdoti cristiani vengano colpiti per gli insegnamenti tradizionali su matrimonio e sessualità.

Il problema, sempre più reale, è che gli stati stanno sempre più confondendo opinioni, idee e azioni, reprimendo tutte assieme, anzi impiegando una particolare forza contro le idee. In Canada si rischiano 10 anni per un reato d’opinione, mentre la pena normalmente comminata per una rapina varia dai 6 mesi ai 3 anni.