Strasburgo arriva oggi, mercoledì 25 novembre 2026, al traguardo di una delle riforme più pesanti degli ultimi vent’anni per la sanità e l’industria del continente. Il Parlamento europeo vota in seconda lettura il cosiddetto “Pacchetto farmaceutico” (Pharma Package), un colosso normativo da oltre mille pagine composto non da due direttive, ma da un Regolamento e da una Direttiva che riscrivono l’intero mercato dei medicinali. Già l’enormità della legislazione dovrebbe spingere a ripensarla, se non a rifiutarla: una Bibbia di Gutenberg è composta da poco più di 120 pagine, ma riporta tutta la Parole di Dio. Qui solo una fetta della legislazione farmaceutica.

Prima di entrare nel merito, conviene fare chiarezza sui numeri ufficiali per chi voglia consultare i testi su EUR-Lex, perché spesso vengono scambiati: la Direttiva sul nuovo codice unionale dei medicinali corrisponde alla proposta COM(2023) 192 final (procedura 2023/0132(COD), relazione in seconda lettura A10-0297/2026 firmata dalla popolare spagnola Dolors Montserrat). Il Regolamento sulle procedure di autorizzazione e sul funzionamento dell’EMA è invece la proposta COM(2023) 193 final (procedura 2023/0131(COD), relazione A10-0296/2026 del socialista tedesco Tiemo Wölken). Dopo l’accordo politico raggiunto in trilogo l’11 dicembre 2025 e la posizione formale del Consiglio del 28 settembre 2026, la maggioranza di Bruxelles punta a chiudere la partita senza modifiche.

Eppure, dietro gli slogan sulla “sovranità sanitaria“, frase che, di per se , non vuol dire nulla, i testi hanno scontentato le imprese, acceso l’allarme sui conti pubblici e provocato la dura opposizione dei gruppi sovranisti ESN e PfE.

Il cuore dello scontro: meno protezione sui dati, ma conti salati per gli Stati

Il compromesso finale tocca il nervo scoperto dell’industria farmaceutica: quanto tempo un’azienda può rientrare degli investimenti in ricerca prima dell’arrivo dei generici. Oggi la regola base è 8+2 (otto anni di protezione dei dati clinici e due anni di esclusiva commerciale). Con la riforma si scende a 8+1: otto anni di protezione dei dati e un solo anno di protezione del mercato. Una riduzione di un anno, che oggettivamente non è un granché, ma che è bastata

Per calmare le proteste del settore, Bruxelles ha costruito un labirinto di proroghe condizionate. Si può ottenere un anno in più per farmaci che rispondono a bisogni medici insoddisfatti o presentano sperimentazioni comparative con domanda rapida nell’UE, e un ulteriore anno aggiuntivo se il medicinale conquista una nuova indicazione terapeutica di rilievo clinico. Il tetto massimo resta di 11 anni, che può salire a 12 anni solo grazie al nuovo voucher per gli antibiotici. Lo stesso taglio colpisce i farmaci orfani per le malattie rare: la base scende da 10 a 9 anni, con un’estensione a 11 anni per le terapie rivoluzionarie (breakthrough) prive di cure alternative in Europa e fino a 13 anni aggiungendo nuove indicazioni orfane.

Il risultato è un capolavoro di insoddisfazione trasversale, una legislazione Monstre che taglia alcune tutele dell’industria, ma non al punto di rivoluzionare veramente il settore. Alla fine ci si dovrebbe fare, anche in questo caso, perché è stata emessa questa legislazione. L’industria innovativa (rappresentata da EFPIA) denuncia un segnale pessimo per la competitività europea proprio mentre gli Stati Uniti attirano capitali e minacciano politiche aggressive sui prezzi come la clausola Most Favoured Nation (MFN) e nuovi dazi — un tema così esplosivo che lo stesso Parlamento europeo ne discuterà in Aula domani, 26 novembre. Dall’altra parte, i produttori di generici e diversi governi contestano il voucher trasferibile per i nuovi antibiotici: chi sviluppa un antibiotico contro batteri multiresistenti riceve un anno extra di protezione dei dati e può venderlo a un’altra azienda per estendere l’esclusiva di un altro farmaco, uno strumento complicato, che forse era molto meglio lasciare a livello nazionale. La “clausola blockbuster” impedisce di applicare il voucher a medicinali che superano i 490 milioni di euro di vendite annue nell’UE, ma perfino i considerando del testo ammettono che il costo di questo premio ricadrà alla fine sui bilanci sanitari nazionali. In compenso, per i generici arriva l’ampliamento della clausola Bolar: potranno completare in anticipo non solo le pratiche autorizzative, ma anche le valutazioni HTA, la fissazione dei prezzi e la partecipazione alle gare pubbliche prima della scadenza del brevetto.

Articolo 56 bis, carenze e burocrazia verde: il rischio boomerang

Il vero rompicapo industriale della Direttiva porta il nome di Articolo 56 bis. Qui vale una precisazione tecnica importante rispetto alle prime bozze: non scatta un obbligo automatico di lancio in tutti i 27 Paesi entro un anno, ma un meccanismo a richiesta. Uno Stato membro può chiedere formalmente all’azienda di rifornire il proprio mercato entro 1 anno dall’autorizzazione; se l’azienda non garantisce la fornitura entro 3 anni, perde la protezione di mercato in quel singolo Stato. Il testo vieta il commercio parallelo dei generici entrati in anticipo verso gli altri Paesi ancora coperti (articolo 169, paragrafo 5), ma la tensione resta altissima. Gestire 27 diversi sistemi nazionali di prezzi e rimborsi sotto la minaccia di perdere l’esclusiva rischia di schiacciare le piccole e medie imprese innovative e di spingere le multinazionali a lanciare i farmaci prima negli USA e solo molto dopo — o mai — in Europa.

Accanto a questo nodo arrivano nuovi obblighi operativi su tutta la filiera. Ogni farmaco con ricetta dovrà avere un piano obbligatorio di prevenzione delle carenze, con preavvisi di 6 mesi per interruzioni temporanee e di 12 mesi per il ritiro definitivo dal mercato (regole che scatteranno già dopo 6 mesi dall’entrata in vigore, mentre il resto del pacchetto si applicherà dopo 24 mesi, quindi tra fine 2028 e inizio 2029). L’EMA viene snellita — pareri scientifici ridotti da 210 a 180 giorni e comitati umani tagliati da cinque a due —, ma nello stesso tempo aumentano i vincoli della burocrazia “green”: valutazioni del rischio ambientale (ERA) molto più severe su sostanze persistenti e tossiche, estese persino agli impianti produttivi degli antibiotici. Quanto al foglio illustrativo elettronico (ePI) via QR code, gli Stati potranno progressivamente sostituire il cartaceo per alcune categorie, purché sia garantito l’accesso a chi non usa strumenti digitali — una scelta che lascia però aperti dubbi sulla tutela degli anziani e sulla riservatezza dei dati. Se io clucco su un QR code do una parte dei miei dati al produttore. Marketing senza freni ?

I punti chiave della riforma a confronto

Ambito normativo Regole attuali Nuovo Pacchetto farmaceutico (testo finale 2026) Protezione dati e mercato 8 anni dati + 2 anni mercato (max 11) 8 anni dati + 1 anno mercato (+1/+1 proroghe, max 11; 12 con voucher) Farmaci orfani 10 anni di esclusiva base 9 anni base; 11 anni per breakthrough; fino a 13 anni con nuove indicazioni Obbligo di fornitura (Art. 56 bis) Nessun obbligo vincolato all’esclusiva Richiesta statale entro 1 anno; se manca fornitura entro 3 anni, perdita esclusiva in quel Paese Antibiotici e voucher Nessun voucher trasferibile Fino a 5 voucher (+12 mesi), vietati su farmaci sopra i 490 milioni €/anno UE Clausola Bolar Limitata a studi e autorizzazione Estesa a HTA, prezzi, rimborsi e partecipazione a gare pubbliche Tempi EMA e carenze Parere in 210 giorni; 5 comitati Parere in 180 giorni; 2 comitati; piani anti-carenze e preavvisi a 6/12 mesi

Le mine giuridiche nascoste: scudo legale, emergenze e definizione di “vaccino”

Se l’industria litiga su anni e brevetti, in Aula a Strasburgo lo scontro politico più duro riguarda però gli articoli su emergenze, responsabilità e sicurezza dei farmaci. È qui che la riforma tocca direttamente i diritti dei cittadini e la sovranità degli Stati.

Il primo punto esplosivo è l’Articolo 4, paragrafo 5 della Direttiva. La norma permette agli Stati membri di autorizzare temporaneamente la distribuzione di un medicinale non autorizzato (o usato fuori indicazione) davanti a una diffusione “sospetta o confermata” di agenti patogeni, tossine, agenti chimici o radiazioni nucleari, prevedendo un’esenzione di responsabilità civile e amministrativa per chi ne raccomanda o impone l’uso. Pur richiamando formalmente la responsabilità da prodotto al paragrafo successivo, i giuristi e i deputati critici pongono una domanda elementare: come può uno Stato imporre o spingere un trattamento non autorizzato e nello stesso tempo togliere tutele legali a chi subisce un danno? Il caso COVID è dietro l’angolo. Non a caso, in Aula è stato presentato un emendamento orale (a firma dell’eurodeputata Teodorescu) per scrivere nero su bianco che “nessuna autorità può imporre ai cittadini l’uso di prodotti medici non autorizzati”. Sarebbe anche meglio non sambiare la resposnabilità dello Stato.

Il secondo terreno di battaglia è l’Articolo 5, paragrafo 1, punti 31 e 32 della Direttiva. La definizione di “vaccino” viene allargata dalla prevenzione fino al “trattamento di malattie causate da un agente infettivo”, mentre i vaccini contro malattie infettive vengono esclusi dalla categoria legale dei medicinali per terapia genica (legata al criterio dell’effetto “di lunga durata”). Una definizione ampia, troppo ampia per molti che rende un po’ tutto quello che combatte malattie infettive “Vaccino”. Per i critici — e persino il gruppo dei Conservatori (ECR) ha chiesto votazioni per parti separate su queste parole — si rischia di aggirare per i nuovi prodotti a mRNA modificato o auto-amplificante gli studi rigorosi di genotossicità, cancerogenicità e mutagenicità previsti per le terapie geniche, mentre nel Regolamento i nuovi regulatory sandboxes (spazi di sperimentazione normativa) aprono scorciatoie autorizzative con controlli alleggeriti. Una sperimentazione che vede l’essere umano come cavia. Anche qui c’è da chiedersi quanto fosse necessario questo “Liberi tutti”.

La rivolta di ESN e i paletti di PfE: perché il Regolamento finisce nel mirino

Davanti a questo impianto, i due gruppi più critici verso il centralismo di Bruxelles — Europa delle Nazioni Sovrane (ESN) e Patrioti per l’Europa (PfE) — hanno acceso i riflettori sulle ombre della riforma, ma con sfumature tattiche molto interessanti.

I numeri del voto in Commissione Sanità Pubblica (SANT) dello scorso 10 novembre raccontano tutto: la Direttiva è passata con 31 voti a favore e 1 contrario, mentre il Regolamento ha raccolto 31 sì e 2 no. Quel solitario voto contrario su entrambi i dossier porta la firma di ESN, rappresentato come relatrice ombra dalla tedesca Christine Anderson (AfD). Il gruppo ESN ha scelto l’opposizione frontale su tutta la linea: in Aula a Strasburgo ha chiesto una votazione per appello nominale sull’Articolo 180, paragrafo 4 della Direttiva (che riguarda i poteri di esecuzione e le deleghe regolatorie di Bruxelles), proprio per inchiodare i singoli eurodeputati alle loro responsabilità sull’ennesimo trasferimento di competenze verso la Commissione europea. Contestualmente, un fronte di eurodeputati critici ha depositato una mozione procedurale di rinvio del voto sia sulla Direttiva sia sul Regolamento, chiedendo che il Parlamento non approvi a scatola chiusa un testo così delicato per le libertà individuali e la sicurezza sanitaria.

Più articolata, ma altrettanto netta sul nodo della sovranità, la posizione di PfE (Patrioti per l’Europa), che sui due fascicoli schiera come relatrice ombra la spagnola Margarita de la Pisa Carrión (Vox). In Commissione SANT, l’austriaco Gerald Hauser (FPÖ, gruppo PfE) si è astenuto sulla Direttiva, ma ha votato contro il Regolamento insieme a ESN. Non è una scelta casuale. Una direttiva lascia almeno uno spazio di recepimento ai parlamenti nazionali; un regolamento, al contrario, entra in vigore direttamente in tutti gli Stati membri e rafforza in modo permanente i poteri centralizzati di EMA e Commissione europea.

Proprio Gerald Hauser ha sollevato un altro allarme politico che i grandi media hanno quasi ignorato: il legame crescente tra gestione centralizzata dei farmaci, scorte strategiche e preparazione bellica nel settore sanitario (un filo rosso che unisce il Pacchetto farmaceutico al Critical Medicines Act, anch’esso al voto oggi). Secondo PfE, legare la politica del farmaco alla logica della sicurezza militare e dell’emergenza permanente rischia di ridurre la trasparenza democratica, mettere in secondo piano le cure ordinarie per i malati cronici e consegnare a Bruxelles leve enormi sui sistemi sanitari nazionali. A questo si somma la critica economica: tra laccioli ambientali, costi di conformità e riduzione delle tutele di base, il pacchetto rischia di indebolire la manifattura farmaceutica europea proprio nel momento di massima competizione con Stati Uniti e Cina. Alla fine si adrà in legislazioni che non sono lunghe e complesse, tanto da richiedere 1000 pagine, ma si basano su norme più chiare e snelle, cosa che non significa automaticamente più permissive, anzi.

Resta dunque un paradosso tutto europeo. Bruxelles promette farmaci più accessibili e autonomia strategica, ma costruisce un meccanismo farraginoso che scontenta chi investe, carica nuovi oneri sugli Stati e amplia le clausole emergenziali a scapito della trasparenza. Quando le norme entreranno pienamente in funzione verso il 2028, scopriremo se questo compromesso avrà davvero portato più medicine sugli scaffali europei, o se avrà solo aggiunto un altro strato di burocrazia a un’industria che già guarda oltre Atlantico.