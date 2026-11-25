Sui manuali di economia la regola sembra scritta nella pietra: se un Paese cresce a ritmi vertiginosi, vende al mondo prodotti indispensabili e accumula un attivo commerciale mostruoso, la sua moneta deve salire di valore. Eppure a Taipei sta succedendo l’esatto contrario. Nel terzo trimestre del 2026 l’economia di Taiwan è cresciuta del 14,36% su base annua, il risultato migliore da 48 anni, trainata dalla fame globale di microchip per l’intelligenza artificiale. Nello stesso periodo il dollaro taiwanese ha perso terreno. Com’è possibile un’anomalia così evidente in un paese di 20 milioni d ‘abitanti?

Non si tratta di un capriccio dei mercati, ma di una regia politica e monetaria precisa. Come ha documentato Brad Setser, economista del Council on Foreign Relations, la Banca Centrale di Taiwan (CBC) — definita non a caso da Bloomberg il “Big Boss” dei mercati valutari — è riuscita a bloccare la rivalutazione della propria moneta senza dare troppo nell’occhio. Una forma di “magia nera” finanziaria messa a punto dalla fine del 2025 per proteggere l’industria dell’export e mantenere il cambio artificialmente basso.

I numeri fuori scala del mercantilismo tecnologico

Per capire la portata del fenomeno basta guardare i dati della bilancia dei pagamenti. Per anni Taiwan aveva già viaggiato su un surplus delle partite correnti intorno al 14-15%, con punte del 17% del PIL, un livello enorme se confrontato con la soglia di attenzione del 3% fissata dagli Stati Uniti. Con l’esplosione degli ordini per l’intelligenza artificiale, però, il divario si è allargato in modo verticale.

Indicatore macroeconomico Valore rilevato (2025–2026) Riferimento temporale Crescita del PIL (annua) +14,36% Q3 2026 (stima DGBAS) Surplus partite correnti trimestrale 68,79 miliardi USD Q3 2026 (dati CBC) Surplus partite correnti (4 trimestri) ~250 miliardi USD (~25% del PIL) Fino a Q3 2026 Surplus commerciale bilaterale con gli USA 145 miliardi USD Anno 2025 Acquisti ufficiali netti di valuta CBC 7,7 miliardi USD (0,8% del PIL) Anno 2025

In pratica, nell’ultimo anno Taiwan ha incassato dall’estero circa 250 miliardi di dollari netti in più rispetto a quanto ha speso. Un fiume di denaro che, lasciato libero, farebbe schizzare il dollaro locale alle stelle, rendendo meno competitivi i produttori tradizionali dell’isola e riducendo i margini in valuta locale dei giganti tecnologici.

Cumulato il valore degli attivi delle partite correnti è impressionante, come fa notare lo stesso Setser.

Taiwan's growth — +15% y/y in q3 (chips of course)

Taiwan's exports — soaring

Taiwan's current account surplus — ~ 15% of GDP … & the Taiwan dollar is down … The CBC (Taiwan's central bank) apparently discovered some form of dark magic in late 2025 … 1/ pic.twitter.com/qkUu5UDZ4C — Brad Setser (@Brad_Setser) November 20, 2026

Dal vecchio riciclo ai “dollari DRAM”

In passato Taipei risolveva il problema in due modi molto semplici: la Banca Centrale comprava dollari sul mercato accumulando riserve ufficiali, oppure spingeva le grandi compagnie di assicurazione vita a investire i risparmi delle famiglie in obbligazioni estere, soprattutto americane. Oggi, però, entrambi i rubinetti si sono quasi chiusi. Le riserve ufficiali non crescono più in modo visibile e le assicurazioni hanno smesso di comprare titoli esteri, portando questo canale combinato a soli 5 miliardi di dollari a trimestre: una goccia nel mare di un attivo da quasi 70 miliardi.

Dove finiscono allora i 250 miliardi del surplus? Una prima parte viene assorbita dal cosiddetto “effetto Corea”: quando i titoli tecnologici locali corrono troppo in borsa, i grandi fondi stranieri superano i propri limiti di concentrazione per singolo Paese e sono costretti a vendere. Negli ultimi quattro trimestri gli investitori esteri hanno liquidato circa 50 miliardi di dollari di azioni taiwanesi, a cui si sommano 25 miliardi di titoli esteri acquistati dai residenti. Praticamente questi dollari permettono di disinvestire dalla borsa di Taipei.

Il vero motore della svalutazione, tuttavia, è passato attraverso le banche locali regolamentate, protagoniste di deflussi superiori ai 125 miliardi di dollari in un anno. Setser li chiama ironicamente “dollari DRAM”, in parallelo ai “sinodollari” cinesi.

The biggest outflow came via the (regulated) banks — and indeed their outflow allowed the CBC to avoid significant intervention in the market. Long live the DRAM dollar, which now rivals the sinodollar …. 7/ pic.twitter.com/Fbng7GsXLc — Brad Setser (@Brad_Setser) November 20, 2026

Il meccanismo è limpido: la Banca Centrale tiene i tassi di interesse interni più bassi di quelli americani e vigila strettamente sulle conversioni valutarie. Così campioni dell’export come TSMC non hanno alcun interesse a cambiare i propri incassi in valuta locale, preferendo parcheggiare i dollari direttamente presso le banche taiwanesi. Questi dollari quindi rimangono li, liquidità in dollari galleggiante all’estero. Poi non ditemi che il mondo si sta deldollarizzando…

L’azzardo regolatorio sulle assicurazioni

A questo si è aggiunto un intervento pesante sulle regole del settore assicurativo. A fine dicembre 2025 l’autorità di vigilanza (FSC) ha cambiato i criteri contabili, derogando allo standard internazionale IAS 21 per consentire alle compagnie vita di spalmare nel tempo gli effetti dei movimenti valutari sui bond detenuti, invice di riportare subito perdite o utili sui cambi. Scopo dichiarato: risparmiare miliardi di costi di copertura (hedging) dopo le pesanti perdite contabili subite durante il breve balzo del cambio nel maggio 2025.

L’effetto pratico sul mercato dei cambi è stato dirompente. Secondo i dati riportati da Setser, le assicurazioni hanno ridotto la copertura sulla propria esposizione estera netta — pari a circa 500 miliardi di dollari — passando dal 60% al 30% in un solo anno. Smontare queste protezioni genera una domanda implicita di circa 150 miliardi di dollari, spingendo ancora più giù la valuta locale.

I have heard that the lifers hedge ratio is now down to 30% of their $500b open position (foreign fx assets net of domestic fx liabilities = open fx position); a swing from 60% last year (the generates an implied bid for $150b of dollars … tho some came via unwinding proxy… — Brad Setser (@Brad_Setser) November 20, 2026

Una mossa che gonfia subito i bilanci delle compagnie, ma che Setser definisce senza mezzi termini una follia prudenziale: il Paese con la valuta strutturalmente più sottovalutata al mondo sta incoraggiando il proprio settore assicurativo a esporsi ancora di più al rischio di una futura rivalutazione brusca.

Mercantilismo silenzioso mentre Washington dorme

Il capolavoro tattico di Taipei sta nell’aver costruito una manipolazione valutaria “per via regolatoria”. Evitando di comprare dollari direttamente con le riserve della Banca Centrale, Taiwan resta formalmente allo 0,8% del PIL di interventi diretti, ben sotto la soglia del 2% che farebbe scattare la sanzione del Tesoro americano. Nel rapporto di luglio 2026 Washington si è così limitata a tenere l’isola nella solita lista di osservazione.

La lezione per gli osservatori europei e occidentali è chiara e spietata. Mentre in Europa ci si ostina a predicare il mercato puro e si subisce passivamente la deindustrializzazione, le grandi potenze manifatturiere asiatiche usano ogni leva dello Stato — tassi, banche, regole contabili e vigilanza — per difendere il proprio surplus industriale. Il conto di questo mercantilismo, però, prima o poi arriva: sia sui cittadini taiwanesi, a cui una moneta debole taglia il potere d’acquisto reale, sia sugli equilibri commerciali di un Occidente sempre più dipendente. Viene da chiedersi quanto a lungo il Tesoro statunitense continuerà a fare finta di non vedere.