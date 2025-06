L’Alberta, con il PIL pro capite più alto tra le province canadesi Tuttavia, un movimento secessionista sta guadagnando terreno, alimentato da anni di frustrazioni verso le politiche federali. Un referendum per l’indipendenza , è un pilastro dell’economia nazionale grazie alle sue immense risorse di petrolio e gas.Un referendum per l’indipendenza potrebbe tenersi nel 2026 , se una petizione guidata dai cittadini raccoglierà le firme necessarie.

La Premier dell’Alberta, Danielle Smith il governo provinciale rispetterà il processo democratico e includerà la questione secessionista nel referendum del 2026. ha dichiarato a novembre: “Non sostengo la separazione dell’Alberta dal Canada. Credo ancora che esista un percorso per un’Alberta forte e sovrana all’interno di un Canada unito.”, ma ha aggiunto che, in caso di successo della petizione,

Le Tensioni con il Governo Federale

Da anni, l’Alberta si oppone alle politiche federali su emissioni e sviluppo delle risorse. La provincia contesta il piano di Ottawa di limitare le emissioni del settore oil & gas, visto come un tetto alla produzione che minaccia l’industria locale. Inoltre, l’Alberta cerca da tempo nuove opzioni per esportare il proprio petrolio, diversificando i mercati oltre gli Stati Uniti, che assorbono il 90% delle esportazioni canadesi di greggio .

Con l’amministrazione Trump, il governo di Carney sta riconoscendo l’importanza di questa diversificazione. All’inizio di questo mese, Carney ha incontrato i leader del settore oil & gas in Alberta, promettendo di accelerare i grandi progetti infrastrutturali per trasformare il Canada in una superpotenza energetica . “Abbiamo discusso di ciò che conta di più: costruire un’economia canadese unita, realizzando grandi progetti e infrastrutture in Alberta e in tutto il Canada,” ha dichiarato Carney.

Le Richieste dell’Alberta

La Premier Smith ha delineato le priorità della provincia:

Accesso garantito a corridoi e porti sulle coste del Pacifico, dell’Artico e dell’Atlantico per l’esportazione internazionale delle risorse.

Approvazione di un oleodotto verso la costa nord-occidentale della British Columbia , con la revoca del divieto di navigazione delle petroliere per consentire esportazioni dal porto di Prince Rupert.

Restituzione alle province della regolamentazione delle emissioni industriali.

per un nuovo oleodotto da circa Smith ha anche annunciato che l’Alberta sta cercando investitori privati 1 milione di barili al giorno (bpd) , che collegherebbe le sabbie bituminose dell’Alberta al porto di Prince Rupert, aprendo le porte ai mercati internazionali.

Queste richieste sono state sinora sabotate in parte dal governo centrale per motivi climatici, ma Ottawa non potrà continuare a fare orecchio di mercante sulla materia.