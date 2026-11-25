L’aria in Europa sta cambiando, e non serve un meteorologo per accorgersene. Martedì 24 novembre la Tweede Kamer, la Camera dei Rappresentanti olandese, ha approvato una mozione che impegna il governo a presentare un disegno di legge (wetsvoorstel) per revocare la cittadinanza ai possessori di doppio passaporto condannati in via definitiva per un «reato grave». Il voto è passato nonostante il parere contrario dell’esecutivo, segnando l’esaurimento della pazienza verso la criminalità importata e i fallimenti dell’integrazione.

Chi ha presentato la mozione e chi l’ha votata

Il testo porta la firma di Maikel Boon, deputato del PVV (Partito per la Libertà di Geert Wilders), che lo aveva depositato il 16 novembre nel dibattito sull’integrazione civica (inburgering) e sul bilancio 2027 degli Affari Sociali. A sorpresa, la proposta ha raccolto una maggioranza trasversale di nove forze politiche, scavalcando il gabinetto.

AANGENOMEN! Veroordeeld voor ernstig misdrijf dan Nederlands paspoort kwijt en het land uit! De PVV levert! 💪#PVV #StemPVV pic.twitter.com/HZkQWDE3r9 — Geert Wilders (@geertwilderspvv) November 24, 2026

Ecco i voti favorevoli:

Proponente: PVV.

PVV. Partiti di governo: VVD e CDA, che hanno votato a favore nonostante siano parte di un governo moderato

VVD e CDA, che hanno votato a favore nonostante siano parte di un governo moderato Opposizione: SGP, JA21, BBB, FVD (Forum per la Democrazia), il gruppo Markuszower e la deputata Keijzer.

Il messaggio è chiaro, come sintetizzato su X dalla deputata VVD Claire Martens-America: chi sceglie di aderire a realtà che vogliono distruggere i valori occidentali perde il diritto al passaporto. La mozione non elenca ancora i «reati gravi», ma affida al governo il compito di definirli nel futuro disegno di legge.

Als je ervoor kiest om je aan te sluiten bij een organisatie die erop gericht is alles waar wij in het Westen voor staan te vernietigen, verspeel je wat de @vvd betreft het recht op een paspoort. Belangrijke stap van @ministerjenv voor onze veiligheid. https://t.co/ErjMQ5tSYo — Claire Martens – America (@ClaireMartens3) November 25, 2026

Il nodo del doppio passaporto e il pacchetto integrazione

Finora la revoca riguardava soprattutto il terrorismo: il 30 settembre il Consiglio di Stato aveva confermato il ritiro del passaporto a un olandese-marocchino condannato dopo un viaggio in Siria. Allargare la norma ai reati comuni gravi tocca in particolare la comunità marocchina, poiché Rabat non permette di fatto la rinuncia alla nazionalità d’origine, lasciando molti naturalizzati con doppia cittadinanza. Questo fa si che i membri di questa comunità possano essere più facilmente espulsi.

Nella stessa seduta la Camera ha approvato altre tre mozioni sull’integrazione, bocciandone alcune più drastiche, ma accettandone altri che, invece, vanno nella direzione di controlli più stretti sul lavoro per gli immigrati e per l’imposizione di una maggiore aderenza ai valori di una società occidentale.

Mozione votata alla Tweede Kamer Proponente Esito Revoca cittadinanza a doppi cittadini per reati gravi PVV (Maikel Boon) Approvata Olandese portato da A2 a B1 entro aprile 2027 VVD (Ingrid Michon-Derkzen) Approvata Valori civici (parità, libertà di critica religiosa) nel percorso JA21 (Annabel Nanninga) Approvata Controlli su proroghe integrazione per chi lavora 28 ore/sett. JA21 (Annabel Nanninga) Approvata Residenza legale per naturalizzazione da 5 a 20 anni PVV (Maikel Boon) Respinta Livello B2 e revoca per danni a simboli nazionali JA21 / PVV Respinte

Un segnale inequivocabile per l’Europa

Le mozioni non modificano subito le norme, ma indicano una svolta politica netta. Per decenni l’ortodossia europea ha trattato la cittadinanza come un diritto a senso unico privo di doveri concreti, confidando in un’integrazione automatica smentita dai fatti. Quando persino partiti moderati di governo come VVD e CDA votano con Wilders contro il proprio esecutivo, significa che l’insofferenza dei cittadini verso la criminalità importata ha raggiunto il punto di rottura.

L’Aia manda così un promemoria pragmatico a Bruxelles e alle altre capitali: la sovranità di uno Stato si misura dalla capacità di difendere la sicurezza pubblica e il patto civile. Del resto, se qualcuno commette reati gravi tradendo il Paese che lo ha accolto, davvero possiamo stupirci se i contribuenti europei chiedono di ritirargli le chiavi di casa?