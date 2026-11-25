Il Dipartimento della Guerra statunitense ha pubblicato l’ottavo lotto di file desecretati sui fenomeni anomali non identificati (UAP). Il rilascio, annunciato il 20 novembre 2026 sul portale PURSUE (Presidential Unsealing and Reporting System for UAP Encounters), mette a disposizione del pubblico 43 file fra documenti storici e filmati militari. Non siamo di fronte alla prova definitiva di visite aliene, ma a un dossier concreto fatto di tracce radar inspiegate, testimonianze ingegneristiche di altissimo livello e una precisa scelta politica: smontare decenni di segreto burocratico.

Il caso radar del 2023 e i filmati dal Medio Oriente

Il fascicolo più discusso del nuovo blocco (archiviato come DOW-UAP-D165) riguarda un evento irrisolto del 2023 negli Stati Uniti occidentali. Un radar civile di sorveglianza aerea ha registrato otto rilevazioni nell’arco di 84 secondi, a una quota stimata tra 55.000 e 70.000 piedi (circa 16.700-21.300 metri). Il Dipartimento della Guerra precisa che i dati non dimostrano in modo indipendente che gli echi appartengano a un singolo oggetto o a una rotta continua, ma calcola un dato impressionante: se si trattasse di un’unica traccia, il bersaglio avrebbe volato a una velocità orizzontale media minima di 1.650 miglia orarie — oltre 2.650 km/h, pari a circa Mach 2,5.

Accanto alle tracce radar compaiono tre riprese militari realizzate in Medio Oriente nel 2020, 2023 e 2026. Il primo filmato, trasmesso dallo U.S. Central Command, dura 20 secondi all’infrarosso e mostra una netta «area di contrasto» che attraversa l’inquadratura da destra a sinistra, in una sequenza in cui si intravede la sagoma di una nave simile a una portaerei.

The Department of War just released its eighth batch of UAP files. Three videos, all from the Middle East, all still unresolved. Here they are in full. Source: https://t.co/GDqUInUpPS pic.twitter.com/VXdvpzfVxz — Lens of Logic (@LensOfLogicX) November 20, 2026

Il video più recente, girato quest’anno da un sistema elettro-ottico e infrarosso montato su una piattaforma militare statunitense, dura 54 secondi e riprende «molteplici aree di contrasto» in movimento coordinato attraverso lo schermo.

Anno Luogo / Fonte Evento documentato Classificazione 1953 Agoura / Point Mugu (California) Oggetto scuro ellittico visto da Kelly Johnson e da un volo test Lockheed Irrisolto 2020 Medio Oriente (CENTCOM) Video IR (20 sec) di un’area di contrasto in rapido transito Irrisolto 2023 USA occidentali (radar civile) 8 rilevazioni in 84 sec a 55.000-70.000 piedi (~1.650 mph) Irrisolto 2026 Medio Oriente (piattaforma USA) Video EO/IR (54 sec) con molteplici aree di contrasto in volo Irrisolto

Il testimone insospettabile: l’ingegnere degli Skunk Works

Una fetta consistente dell’ottava tranche riporta alla luce carte degli anni Cinquanta. Spicca il rapporto del 16 dicembre 1953 firmato da Clarence L. “Kelly” Johnson, leggendario ingegnere capo di Lockheed e padre degli Skunk Works, i laboratori da cui nacquero aerei rivoluzionari come l’U-2 e l’SR-71 Blackbird. Verso le 17:00, dal suo ranch a ovest di Agoura nella contea di Los Angeles, Johnson osservò un oggetto scuro ed ellittico rimanere fermo in aria per diversi minuti prima di spostarsi verso ovest e svanire. Negli stessi istanti, l’equipaggio di un volo di prova Lockheed vicino a Point Mugu, nella contea di Ventura, segnalò un oggetto scuro, allungato e simile a un’ala, apparentemente immobile.

Lo stesso Pentagono sottolinea il peso del documento, citando la reputazione di Johnson come uno dei massimi ingegneri aerospaziali della storia americana e la sua familiarità senza eguali con i velivoli ad alte prestazioni. Chiediamoci allora con un minimo di realismo: se un uomo che gli aerei segreti li progettava non riusciva a identificare ciò che aveva davanti agli occhi, quanto regge ancora la vecchia spiegazione del semplice pallone meteorologico?

Da Roswell a Trump: sicurezza nazionale e fine dei segreti

L’operazione di desecretazione, avviata l’8 maggio 2026 sotto l’impulso del Segretario della Guerra Pete Hegseth, procede ormai a ritmo mensile e promette nuove uscite. Già la settima tranche del 23 ottobre aveva riacceso i riflettori su Roswell (1947), includendo la dichiarazione giurata del 2002 attribuita all’ex addetto stampa della base aerea, Walter Haut. Nel testo si descriveva una riunione del luglio 1947 su rottami raccolti in due siti: frammenti simili a lamine metalliche sottili come carta, ma incredibilmente resistenti e incisi con segni insoliti che nessuno riuscì a classificare, convincendo l’ufficiale di trovarsi davanti a un velivolo e a un equipaggio extraterrestri.

A dare peso politico al dossier è intervenuto direttamente il presidente Donald Trump, intervistato l’8 novembre da 60 Minutes (CBS News): «Non sono un grande credente, ma nello Studio Ovale, nel primo e nel secondo mandato, ho incontrato piloti dell’Air Force solidi e affidabili, certo non complottisti. Mi hanno detto cose molto strane: sì, là fuori succede qualcosa». Il passaggio più incisivo riguarda i caccia di punta americani: «Volano su un F-22, il miglior aereo mai visto, e qualcosa li sorpassa a tre volte la loro velocità. È rotondo, non ha forma aerodinamica: è rotondo».

Al di là delle suggestioni fantascientifiche, c’è anche una robusta questione tecnologica e industriale. Il Dipartimento della Guerra ha perfino invitato gli analisti del settore privato a studiare i dati dei casi irrisolti. Che si tratti di tecnologie avversarie sconosciute, anomalie sensoriali o fenomeni fisici ancora da decifrare, la lezione è pragmatica: la sovranità dello spazio aereo non si tutela nascondendo i fascicoli nei cassetti, ma affrontando i dati con trasparenza e investimenti seri nella ricerca.