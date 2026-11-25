La locomotiva economica a stelle e strisce non accenna a rallentare, accelerando anzi oltre ogni previsione degli analisti. Nel terzo trimestre del 2026, la seconda stima ufficiale del Bureau of Economic Analysis (BEA) ha rivisto al rialzo il Prodotto Interno Lordo (PIL) reale degli Stati Uniti a uno sbalorditivo +4,3% su base annua. Il dato corregge nettamente verso l’alto il +3,4% della stima preliminare e raddoppia quasi il passo rispetto al +2,2% registrato nel secondo trimestre. Si tratta della crescita più marcata degli ultimi tre anni. Dietro questo balzo si muove la forza imponente della spesa pubblica e della corsa aziendale all’intelligenza artificiale, ma questa esuberanza rischia di tramutarsi in una trappola: con un mercato del lavoro ancora forte, per la Federal Reserve l’ipotesi di un rialzo dei tassi a dicembre diventa improvvisamente un’opzione concreta sul tavolo.

Ecco invece il dato anno su anno, sempre da Tradingeconomics.

AI e consumi interni: ecco cosa spinge la revisione

La corposa revisione al rialzo di quasi un punto percentuale (+0,9%) è figlia del vigore delle imprese e dei cittadini americani. Gli investimenti fissi privati hanno registrato un balzo spettacolare del +22,4%, alimentati dagli ingenti flussi di capitale diretti verso le infrastrutture informatiche e la digitalizzazione avanzata:

Macchinari e attrezzature: volati a un impressionante +21,8% . Il Boom AI ha dei vantaggi evidenti.

volati a un impressionante . Il Boom AI ha dei vantaggi evidenti. Proprietà intellettuale e software: in crescita del +13,6% .

in crescita del . Strutture e impianti fisici: saliti del +9,5% .

saliti del . Consumi delle famiglie: accelerati al +4,2% , con la domanda di beni al +4,7% e i servizi al +3,9% .

accelerati al , con la domanda di beni al e i servizi al . Spesa statale: balzata del +5,7%, sostenuta anche dal collocamento sul mercato del greggio prelevato dalle riserve strategiche governative.

L’accumulo delle scorte aziendali ha contribuito da solo per +1,64 punti percentuali alla crescita complessiva. Il quadro è confermato dal reddito interno lordo reale (GDI), salito al +4,4%. I profitti societari complessivi hanno invece mostrato un rallentamento, fermandosi a un incremento di 206 miliardi di dollari rispetto ai 384 miliardi incassati nel trimestre primaverile: le aziende vendono, ma i costi operativi iniziano a erodere i margini netti.

Mattone fermo e importazioni record: le crepe del modello

Guardando oltre l’euforia dei numeri di testa, emergono squilibri che la retorica ufficiale tende a oscurare. Se le vendite finali ai compratori privati domestici segnano un robusto +5,8%, settori vitali per le famiglie mostrano segnali di sofferenza profonda.

L’edilizia residenziale è scivolata di nuovo in recessione con un -3,4%, zavorrata da mutui bancari proibitivi per il ceto medio. Sul fronte degli scambi commerciali con l’estero si registra una vistosa emorragia: le esportazioni statunitensi sono arretrate del -5,4%, mentre le importazioni sono esplose con un balzo del +19,2%. Gli Stati Uniti continuano ad assorbire beni dal resto del pianeta allargando il proprio disavanzo commerciale, ma faticano a vendere manufatti all’estero, confermando la dipendenza dal debito e dai consumi interni.

La trappola della Fed: la stretta monetaria si avvicina

I mercati che scommettevano su tassi bassi devono fare i conti con la realtà. L’indice dei prezzi PCE si attesta al 2,1%, mentre la componente di fondo (Core PCE) resta stabile al 2,5%. L’inflazione non scende a precipizio e la crescita economica corre a ritmi sostenuti.

Con un PIL al +4,3% e la disoccupazione ai minimi, Jerome Powell e il direttivo della Federal Reserve non hanno alcun motivo per tagliare il costo del denaro. Al contrario, l’ipotesi di un ritocco verso l’alto dei tassi nel vertice di dicembre non è più un’ipotesi remota, ma una prospettiva concreta per raffreddare l’economia. Una decisione che peserà come un macigno sui debitori americani e, a cascata, sui fragili mercati europei, costretti a fare i conti con un dollaro forte e capitali in fuga verso gli USA.