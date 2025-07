Come promesso è arrivata la lettera con l’annuncio dei nuovi dazi a partire dal primo agosto, e sono una brutta sorpresa, o un forte strumento di pressione. A fronte di un annuncio atteso per il 20%, è arrivata la minaccia del 30%, ben superiori a quelli minacciati nei confronti di Corea del Sud e Giappone, del 25%.

Ecco il post sul social Truth con la lettera del Presidente:

Qui invece la traduzione completa:

Alla Sua Eccellenza

Ursula von der Leyen

Presidente della Commissione Europea

Bruxelles

Cara Presidente,

12 luglio 2025

È per me un grande onore inviarle questa lettera, in quanto dimostra la forza e l’impegno della nostra relazione commerciale, nonché il fatto che gli Stati Uniti d’America abbiano accettato di continuare a collaborare con l’Unione Europea, nonostante uno dei nostri maggiori deficit commerciali sia proprio con voi.

Tuttavia, abbiamo deciso di andare avanti, ma solo con un commercio più bilanciato ed equo.

Pertanto, vi invitiamo a partecipare all’economia straordinaria degli Stati Uniti, di gran lunga il primo mercato al mondo. Abbiamo avuto anni per discutere del nostro rapporto commerciale con l’Unione Europea, e abbiamo concluso che dobbiamo allontanarci da questi deficit commerciali di lunga durata, ampi e persistenti, generati dalle vostre politiche tariffarie e non tariffarie e dalle barriere commerciali.

Purtroppo, la nostra relazione non è stata reciproca.

A partire dal 1° agosto 2025, applicheremo all’Unione Europea un dazio doganale del 30% su tutti i prodotti inviati negli Stati Uniti, separato da qualsiasi altro dazio settoriale. Le merci transitate attraverso altri Paesi per eludere un dazio più elevato saranno soggette al dazio più elevato.

Vi preghiamo di comprendere che il 30% è molto inferiore a quanto sarebbe necessario per eliminare l’enorme divario del deficit commerciale che abbiamo con l’UE.

Come sapete, non ci sarà alcun dazio se l’Unione Europea, o le aziende al suo interno, decideranno di costruire o produrre beni all’interno degli Stati Uniti e, in effetti, faremo tutto il possibile per approvare rapidamente, professionalmente e razionalmente tali iniziative. In altre parole, in poche settimane.

L’Unione Europea dovrà anche consentire un completo accesso al mercato statunitense, senza dazi doganali imposti agli USA, nel tentativo di ridurre il grande deficit commerciale.

Se, per qualsiasi motivo, decideste di aumentare le vostre tariffe in risposta, qualunque percentuale scegliate sarà aggiunta al 30% che già applichiamo.

Vi preghiamo di comprendere che questi dazi sono necessari per correggere molti anni di politiche tariffarie e non tariffarie e barriere commerciali dell’Unione Europea, che hanno causato enormi e insostenibili deficit commerciali a sfavore degli Stati Uniti. Questo deficit rappresenta una minaccia significativa per la nostra economia e, in effetti, per la nostra sicurezza nazionale.

Non vediamo l’ora di collaborare con voi come partner commerciali per molti anni a venire.

Se desiderate aprire maggiormente i vostri mercati fino ad ora chiusi agli Stati Uniti e eliminare le vostre politiche tariffarie e non tariffarie e le barriere commerciali, potremo forse prendere in considerazione una modifica a questa lettera.

Tali dazi potranno essere modificati, verso l’alto o verso il basso, a seconda del nostro rapporto con il vostro Paese.

Non rimarrete mai delusi dagli Stati Uniti d’America.

Grazie per l’attenzione a questa importante questione!

Con i migliori auguri, sono

Sinceramente,

DONALD J. TRUMP

Presidente degli Stati Uniti d’America