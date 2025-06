Alla recente riunione della NATO, la Spagna ha suscitato polemiche per la decisione di mantenere la spesa militare al 2,1% del PIL, ben al di sotto del 5% richiesto dall’alleanza. Il presidente del governo spagnolo, Pedro Sánchez, ha difeso questa scelta, sostenendo che il 2,1% sia sufficiente per adempiere agli impegni NATO, ma le sue parole hanno scatenato la reazione di Donald Trump, che ha minacciato dazi commerciali più alti per compensare il mancato investimento militare. “È terribile. La Spagna è l’unico paese fermo al 2%. Pagheranno il doppio con il commercio,” ha dichiarato Trump, insistendo che negozierà direttamente con Madrid.

