Anche se Hormuz riaprisse, l’Illusione è finita: perché il sistema logistico globale è ormai spezzato

I mercati finanziari tendono al panico quando lo Stretto di Hormuz viene bloccato, mentre i decisori politici tirano un ingenuo sospiro di sollievo non appena se ne annuncia la riapertura. Eppure, osservando i dati reali di questo aprile 2026, stiamo assistendo in diretta alla fine di un’illusione. L’idea che basti “riaprire” fisicamente un collo di bottiglia geopolitico per ripristinare i flussi del commercio globale è, semplicemente, falsa. Il sistema alle spalle di Hormuz è spezzato, e il danno è già strutturale.

La lezione, ormai, non è più teorica ma empirica. Esattamente come avvenuto nel Mar Rosso e nel Canale di Suez, le parziali riaperture o le rassicurazioni diplomatiche si scontrano con la dura realtà della logistica: il traffico marittimo nel Golfo è vicinissimo al collasso. In condizioni normali, parliamo di 120-140 navi al giorno; oggi, nei giorni migliori della cosiddetta “riapertura”, ne transitano a malapena tre.

I numeri del blocco comportamentale

Il mercato sta affrontando un cambiamento di paradigma che non è legato all’accesso fisico, ma alla percezione del rischio. I dati nudi e crudi non lasciano spazio a interpretazioni ottimistiche:

Crollo del traffico: Transiti marittimi attraverso Hormuz diminuiti fino al 90% .

Transiti marittimi attraverso Hormuz diminuiti fino al . Export energetico: Le esportazioni di petrolio dai principali produttori del Golfo sono crollate di oltre il 60% .

Le esportazioni di petrolio dai principali produttori del Golfo sono crollate di oltre il . Stoccaggio forzato: Milioni di barili sono attualmente bloccati in stoccaggi galleggianti nel Golfo di Oman, in attesa di compratori o di navi disposte a caricarli. A un certo punto l’Iran dovrà bloccare la produzione e questo saà un disastro a lungo termine.

La narrativa mainstream si aspetta che, cessato il fuoco, le navi tornino. Ma gli armatori non ragionano come i burocrati. Se il rischio di perdere una nave e il suo carico rimane anche solo potenziale, le compagnie di navigazione si rifiutano di accettare le prenotazioni. Le petroliere tornano indietro.

Il nodo cruciale: la fiducia e le assicurazioni

Il vero motore del commercio marittimo globale non è il gasolio , ma la fiducia. Quando a marzo le coperture assicurative contro i rischi di guerra sono state ritirate o i premi sono schizzati alle stelle, la navigazione commerciale si è di fatto fermata. L’economia di viaggio è stata stravolta. Anche con lo Stretto tecnicamente aperto, i principali operatori mondiali si rifiutano di transitare.

Come già visto per lo stretto di Bab El-Mandeb, gli incentivi economici (come gli sconti sui pedaggi) falliscono miseramente. Per chiudere un corridoio non serve una barriera fisica permanente; basta renderlo cronicamente inaffidabile.

Ripercussioni macroeconomiche e il tramonto dell’efficienza

Questo ci porta alle conseguenze strutturali per l’economia globale. La globalizzazione, così come l’abbiamo conosciuta, si basava sul dogma del commercio marittimo “senza attrito” e sull’ottimizzazione estrema dei costi (just-in-time). Oggi, questo modello è morto. Siamo entrati nell’era dell’instabilità gestita, dove la resilienza sostituisce l’efficienza, e la ridondanza sostituisce l’ottimizzazione.

Le catene di approvvigionamento si stanno riprogrammando:

Rotte alternative permanenti: Il Capo di Buona Speranza è ormai la rotta predefinita per i flussi Asia-Europa, aggiungendo 10-14 giorni di navigazione e bruciando margini di profitto. Frammentazione energetica: L’Europa e l’Asia dovranno diversificare aggressivamente. Gli acquirenti cercheranno forniture atlantiche (GNL americano) o africane, diluendo strutturalmente la quota di mercato del Golfo. Investimenti infrastrutturali: Da una prospettiva economica, questa crisi impone massicci investimenti statali e parastatali in infrastrutture fisiche: nuovi oleodotti verso il Mar Rosso, hub di stoccaggio sicuri lontani dai colli di bottiglia, e un riassetto della logistica portuale. Però sono scelte che richiederanno tempo per essere realizzate, anche anni. Nel frattempo c’è solo da pagare di più.

I colli di bottiglia geografici sono stati “militarizzati” in modo irreversibile. Per nazioni di trasformazione come l’Italia e per l’Europa intera, fortemente dipendenti dall’importazione di energia via mare, questo significa una cosa sola: l’inflazione da costi di trasporto non è uno shock temporaneo, ma una tassa permanente sulla nostra sicurezza energetica. Anche se domani Hormuz fosse dichiarato pacificato, il premio di rischio è ormai incassato nei bilanci logistici globali. Il sistema è cambiato per sempre.