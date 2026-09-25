Allarme greggio: la Francia invia truppe e missili a difesa dei porti sauditi

Un attacco missilistico ha colpito duro il terminal petrolifero di Yanbu, sulle sponde del Mar Rosso, mettendo a rischio il transito di milioni di barili di greggio destinati ai mercati internazionali. Di fronte alla concreta minaccia di una paralisi energetica, Emmanuel Macron ha annunciato in prima serata di ieri l‘invio immediato di militari, sistemi radar e batterie di difesa aerea in Arabia Saudita.

La mossa dell’Eliseo giunge in un momento di estrema fragilità per le forniture globali. Con gli Stati Uniti che sembrano voler disimpegnarsi dal Medio Oriente, Parigi tenta di indossare i panni del gendarme regionale. L’obiettivo dichiarato è difendere infrastrutture vitali senza farsi trascinare formalmente in una guerra aperta.

Un colpo al cuore della logistica energetica

Il porto di Yanbu rappresenta lo sbocco terminale dell’oleodotto est-ovest saudita, l’infrastruttura strategica costruita da Riad proprio per aggirare le insidie dello Stretto di Hormuz.

Colpire Yanbu significa bloccare l’unica vera via di fuga del petrolio saudita in caso di crisi nel Golfo Persico. I ribelli Houthi dello Yemen, sostenuti dall’Iran, hanno dimostrato di poter colpire con precisione millimetrica impianti industriali distanti centinaia di chilometri.

La decisione francese prevede uno schieramento difensivo mirato. Truppe scelte, apparati di rilevamento avanzati e missili terra-aria presidieranno il perimetro della raffineria e delle banchine di carico. Parigi specifica che i soldati non prenderanno parte ad azioni offensive. Resta da capire, con una punta di realismo, come si possa intercettare un drone armato senza considerarsi parte attiva del conflitto.

Le ricadute economiche: il conto arriva al consumatore europeo

Quando si parla di rotte commerciali e sicurezza marittima, la teoria economica lascia subito spazio agli effetti pratici sui bilanci familiari e aziendali. Un blocco prolungato o il ripetersi di attacchi a Yanbu comporterebbero conseguenze immediate:

Esplosione dei premi assicurativi: Le compagnie di navigazione applicano già forti sovrapprezzi per le rotte nel Mar Rosso. Ogni allarme militare gonfia le polizze per il rischio bellico.

Le compagnie di navigazione applicano già forti sovrapprezzi per le rotte nel Mar Rosso. Ogni allarme militare gonfia le polizze per il rischio bellico. Aumento dei costi di nolo: Molte petroliere evitano il canale di Suez per circumnavigare l’Africa, allungando i viaggi di quasi due settimane con enormi consumi di carburante.

Molte petroliere evitano il canale di Suez per circumnavigare l’Africa, allungando i viaggi di quasi due settimane con enormi consumi di carburante. Pressione sui prezzi al barile: Il Brent reagisce nervosamente a ogni notizia di danni agli impianti di esportazione, alimentando le speculazioni a breve termine sui mercati a termine.

Per le economie del Vecchio Continente, già provate dalla bassa crescita e da consumi interni deboli, un rincaro del greggio si tradurrebbe in una tassa indiretta immediata. Minori margini per le fabbriche, carrelli della spesa più cari e perdita secca di potere d’acquisto.

Il vuoto lasciato da Washington e le ambizioni di Parigi

L’aspetto più singolare di questa vicenda risiede nella postura degli Stati Uniti. La superpotenza atlantica, storicamente custode delle rotte del Golfo, appare distratta da questioni interne e dalla rivalità asiatica, lasciando campo libero ad altri attori.

Macron cerca di colmare questo vuoto, riaffermando l’influenza francese in un quadrante strategico. Al tempo stesso, l’Eliseo tiene aperti i canali diplomatici con Teheran e con il Sultanato dell’Oman nel tentativo di sbloccare il transito commerciale senza ricorrere alla forza bruta.

Durante l’intervista, il presidente francese ha dovuto anche smentire le voci riguardanti un dossier della CIA su presunti attacchi con droni marittimi russi diretti contro le coste dell’Europa meridionale. Ha però confermato che la tensione con Mosca rimane altissima, definendo l’Europa una sorta di “profondità strategica” per il fronte ucraino, soggetta a crescenti sabotaggi e azioni ostili.

Una scommessa ad alto rischio

La Francia di Macron cerca di recuperare un ruolo con un gioco ad alto rischio, Gli Houthi non hanno attaccato gli USA o Israele perché in questo momento il loro avversario è solo l’Araba Saudita e chi la appoggia. La posizione di Parigi rischia di diventare pesante se dovesse intervenire contro i ribelli yemeniti.

Se l’intervento riuscirà a stabilizzare le esportazioni di Yanbu, Parigi potrà rivendicare un successo geopolitico concreto a tutela dell’approvvigionamento europeo. In caso contrario, la Francia rischia di trovarsi invischiata in un ginepraio mediorientale da cui sarà difficile uscire senza pagare un pesante prezzo militare ed economico.