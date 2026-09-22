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L’Arabia Saudita sfida il mondo dell’auto: ecco la supercar elettrica da 850 CV che spiazza l’Occidente

Mentre l’Occidente taglia la produzione, Riad investe miliardi nell’auto elettrica nazionale: debutta EXOBOT, la supercar da 850 CV nata per trasformare i petrodollari in manifattura pesante.

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1 ora fa

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Mentre le case automobilistiche europee affondano tra tagli occupazionali, vendite deludenti e vincoli normativi soffocanti, dal cuore del regno petrolifero arriva uno schiaffo industriale senza precedenti. L’Arabia Saudita scende in campo e presenta il suo primo marchio automobilistico nazionale, svelando un veicolo che punta dritto ai vertici del mercato globale.

Per approfondire:

Non si tratta di un semplice esercizio di stile per sceicchi annoiati, ma del primo tassello di un’offensiva industriale su larga scala.

Il marchio si chiama CEER e la sua creatura d’esordio è lEXOBOT, un mezzo a trazione integrale proposto sia in versione berlina sia come SUV di grandi dimensioni. Con una potenza combinata di 850 cavalli (circa 838 CV / 850 PS) e una coppia mostruosa di 1.000 Nm erogata da tre propulsori elettrici, la vettura brucia lo scatto da 0 a 100 km/h in appena 2,6 secondi nella versione berlina e 2,9 secondi nel SUV.

CEER Exobot

Numeri da supercar pura racchiusi in una carrozzeria lunga oltre cinque metri.

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| Caratteristica             | EXOBOT Berlina        | EXOBOT SUV         |

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| Lunghezza / Altezza  | 5,26 m / 1,43 m         | 5,02 m / 1,69 m       |

| Potenza / Coppia       | 850 CV / 1.000 Nm | 850 CV / 1.000 Nm     |

| Accelerazione 0-100  | 2,6 secondi                | 2,9 secondi           |

| Batteria / Ricarica    | 112 kWh / fino 250 kW | 112 kWh / fino 250 kW |

| Autonomia (NEDC / WLTP)| 670 km / ~570 km  | 560 km / ~480 km   |

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L’impatto visivo è imponente. Il parabrezza da 2,4 metri di lunghezza vanta un’inclinazione di 15 gradi ed è il più esteso mai montato su un’auto di serie. I richiami storici non mancano: 32 barre luminose celebrano il 1932, anno di unificazione del Regno.

All’interno domina la tecnologia da astronave: una plancia occupata da uno schermo curvo da ben 48 pollici con definizione 8K, affiancato da un monitor centrale da 10,4 pollici e uno schermo posteriore dedicato ai passeggeri.

La vera prova del fuoco, tuttavia, è il clima del deserto. I tecnici di CEER hanno sviluppato il sistema Halo Cooling, capace di abbattere la temperatura dell’abitacolo da 65 a 32 gradi in soli dieci minuti, grazie a speciali vetri a isolamento termico e a una climatizzazione autonoma ad altissima resa.

Il progetto industriale: quando i soldi del petrolio creano fabbriche

Dietro l’operazione c’è il PIF (Public Investment Fund), il potente fondo sovrano saudita. Riad ha compreso che il futuro post-petrolifero non si costruisce comprando beni di lusso all’estero, ma importando capitali tecnici e producendo ricchezza reale in patria.

Per fare sul serio, gli arabi hanno stretto alleanze con i migliori attori sul mercato:

  • Foxconn: il colosso taiwanese gestisce l’architettura elettrica e la piattaforma software.
  • BMW: fornisce tecnologie e componenti sotto licenza ufficiale.
  • Hyundai Transys: ha firmato una commessa da oltre 2,2 miliardi di dollari per i motori integrati anteriori.
  • Rimac Technology: sviluppa il gruppo di trazione posteriore ad altissime prestazioni.

I veicoli non arriveranno da linee estere: saranno costruiti nello stabilimento di King Abdullah Economic City (KAEC), un polo produttivo pensato per assemblare fino a 240.000 veicoli all’anno a pieno regime.

Quanto costa e cosa sposta nei conti pubblici

L’investimento iniziale della joint-venture supera 1,3 miliardi di dollari, affiancato da oltre un miliardo di dollari per il complesso produttivo e da una serie di accordi miliardari con la filiera dell’indotto.

Non si tratta di beneficenza, ma di una manovra economica mirata:

  1. Contributo diretto al PIL: entro il 2034 l’azienda prevede di generare circa 8 miliardi di dollari di valore aggiunto interno.
  2. Saldo commerciale: un impatto positivo stimato in oltre 21 miliardi di dollari (80 miliardi di riyal) grazie alla sostituzione di auto d’importazione e all’export verso i paesi del Golfo.
  3. Occupazione qualificata: creazione prevista di oltre 30.000 posti di lavoro tra fabbrica diretta e fornitori locali.

I primi modelli, proposti negli allestimenti Plus e First Edition, saranno consegnati sul mercato saudita a inizio 2027, con un piano che vedrà il debutto di altri cinque modelli entro cinque anni. Il prezzo non è stato ancora comunicato, ma la fascia di mercato sarà dichiaratamente alta.

La lezione politica: la fabbrica al centro

C’è un paradosso evidente che merita una riflessione disincantata. Mentre l’Europa impone tappe forzate alla transizione ecologica disperdendo la propria base industriale storica a colpi di burocrazia e sussidi sprecati, il più grande esportatore di greggio al mondo usa gli utili del petrolio e il proprio fondo statale per crearsi dal nulla un’industria pesante di punta.

Riad applica il principio economico più elementare: investimenti diretti dello Stato in beni produttivi, partnership tecnologiche concrete e posti di lavoro interni stabili. Per l’Occidente, che ha scelto la via della delocalizzazione e delle prediche verdi, è un campanello d’allarme che suona fin troppo forte.

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