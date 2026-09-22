Svezia nel caos elettorale: brogli, voto di clan e il rischio di paralisi per il nuovo governo

Il mito dell’impeccabile democrazia scandinava si è incrinato a Borlänge. A pochi giorni dalle elezioni politiche del 13 settembre 2026, la Svezia si ritrova scossa da un’inchiesta per brogli che rischia di bloccare la nascita del nuovo governo e costringere lo Stato a ripetere il voto, con un immediato costo economico e istituzionale.

Bastano 648 preferenze per ribaltare l’esito di un collegio e mandare in tilt il Parlamento di Stoccolma.

Al centro del terremoto c’è Mohamed Abdukardir Ali, trentenne di origini somale, iscritto al Vänsterpartiet (Partito della Sinistra, praticamente i comunisti svedesi) da appena un anno e titolare di cittadinanza svedese solo dal febbraio 2026.

Posizionato al nono posto nella lista della circoscrizione di Dalarna, Ali ha superato a sorpresa la capolista Kajsa Fredholm, volto storico ed ecologista di punta della sinistra. Come ha fatto?

Gli osservatori hanno subito etichettato il sorpasso come anomalo. Troppo anomalo per non attirare le attenzioni della magistratura.

🇸🇪 Meanwhile, in Swedish politics… Two years ago, Mohamed Abdukardir Ali was denied Swedish citizenship. According to the Migration Court, he failed to meet the requirement of “respectable conduct,” with debts of SEK 163,045 registered with Kronofogden, Sweden’s government debt… pic.twitter.com/snZQ5PHb3E — Daniel Schatz (@drdanielschatz) September 20, 2026

La bufera giudiziaria: schede già segnate e contanti

L’Unità nazionale anticorruzione (Riksenheten mot korruption) ha riaperto formalmente il fascicolo per indebita influenza sul voto.

I sospetti investigativi delineano un quadro pesante:

Schede elettorali già contrassegnate con la croce sul nome di Ali distribuite prima dell’accesso alle cabine.

Elettori trasportati in gruppo verso i seggi di voto anticipato.

Offerte di denaro contante in cambio del voto espresso.

Ali respinge ogni accusa dichiarandosi estraneo ai fatti e sostenendo di conoscere la legge. Resta però il dato politico e territoriale: una valanga di preferenze concentrate quasi esclusivamente nei quartieri a forte presenza migratoria, come Jakobsgårdarna e Tjärna Allé.

Candidato Posizione iniziale in lista Voti di preferenza Esito provvisorio Mohamed A. Ali 9° posto 648 preferenze Eletto al Riksdag Kajsa Fredholm 1° posto (Capolista) Superata Esclusa dal seggio

Il “bug” del sistema: la cattura del voto democratico

Il caso svedese evidenzia una debolezza strutturale dei sistemi elettorali aperti occidentali. In Svezia l’elettore può esprimere una preferenza nominale (personkryss). Se il candidato supera la soglia del 5% dei consensi del partito nel collegio, scavalca automaticamente i vertici decisi dal partito.

In un contesto svedese in cui l’elettore medio vota semplicemente la lista senza barrare nomi singoli, la soglia numerica per vincere il seggio è bassissima.

È qui che si innesta la distorsione: una comunità compatta, organizzata su base identitaria e guidata da vincoli di appartenenza estranei alla dialettica democratica tradizionale, può muovere poche centinaia di schede in blocco.

Così facendo, un gruppo coeso è in grado di sequestrare una carica parlamentare a spese dell’elettorato generale, aggirando i filtri di selezione della classe dirigente e portando all’assemblea nazionale rappresentanti privi di un reale percorso civico.

Cosa accadrà adesso

La legge svedese non prevede la revoca immediata di un mandato parlamentare sulla base di semplici sospetti: il seggio resta assegnato fino a eventuale condanna definitiva o decisione della Commissione di verifica elettorale (Valprövningsnämnden).

I vertici della sinistra stanno provando a convincere Ali a fare un passo indietro per limitare i danni di immagine. Per ora non ha dato le dimissioni, e questo mette un bel dubbio su tutta la regolarità del sistema elettorale svedese soprattutto al sud, in città come Stoccolma e Malmo, dove le comunità estere sono particolarmente forti.

Ma il problema di fondo resta aperto: come impedire che il sistema elettorale venga preso in ostaggio da una minoranza etnica particolarmente compatta e che non brilla per educazione civica? Questa è la sfida che si trova ad affrontare la Svezia e tutto il sistema democratico occidentale.