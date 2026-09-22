Tregua energetica tra Mosca e Kiev: Macron cede alla linea Trump per evitare il collasso globale del diesel

Il rischio di restare a secco di carburanti e con le reti elettriche al buio fa crollare anche i proclami più bellicosi. A New York, a margine dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, Emmanuel Macron ha annunciato di aver concordato con Donald Trump una proposta di moratoria urgente: fermare gli attacchi reciproci sulle infrastrutture energetiche tra Ucraina e Russia. Una svolta diplomatica che segna un brusco ritorno alla realtà dei fatti.

Dietro le dichiarazioni di facciata si nasconde un’emergenza logistica ed economica che non può più essere ignorata. Nelle ultime settimane Donald Trump ha ripetuto un messaggio chiaro a Volodymyr Zelensky: bloccare immediatamente gli attacchi con i droni contro le raffinerie di petrolio russe. La motivazione della Casa Bianca non nasce da simpatie diplomatiche, ma da un calcolo puramente materiale legato ai mercati globali.

I raid condotti dalle forze ucraine in profondità nel territorio russo hanno colpito duro. Circa il 30% della capacità complessiva di raffinazione di Mosca è stata temporaneamente messa fuori uso. Per un mercato globale già teso a causa delle tensioni in Medio Oriente, la sottrazione di quote così consistenti di prodotti raffinati ha innescato un’impennata violenta delle quotazioni.

Al centro della contesa c’è il gasolio, la vera linfa vitale del commercio internazionale. Negli Stati Uniti il prezzo del diesel alla pompa ha toccato il record storico di 6,51 dollari al gallone, registrando una crescita superiore al 70% in pochi mesi. Il carburante diesel non è un bene secondario: muove i camion della logistica, i macchinari dell’agricoltura, le navi e il trasporto ferroviario, oltre a riscaldare milioni di case.

Quando il costo del gasolio esplode, l’impatto si trasmette a cascata lungo l’intera filiera produttiva. L’aumento dei costi vivi di trasporto fa salire istantaneamente i prezzi finali delle merci sugli scaffali, alimentando una fiammata di inflazione da costi che vanifica ogni manovra monetaria e comprime la capacità di spesa reale delle famiglie.

Fino a poche settimane fa, da Parigi rimbalzavano dichiarazioni muscolari sull’invio di truppe e sull’inasprimento a oltranza delle sanzioni. Oggi, invece, Macron si trova costretto a seguire la linea di Trump. Con un deficit pubblico fuori controllo e il ricordo ancora vivo delle proteste popolari nate proprio dal caro carburante, la Francia non può permettersi un nuovo shock energetico alle porte dell’inverno.

Ecco i numeri chiave che spiegano l’urgenza dell’accordo:

Export in caduta: le esportazioni marittime globali di gasolio sono scese del 10% su base annua nei primi otto mesi del 2026.

le esportazioni marittime globali di gasolio sono scese del 10% su base annua nei primi otto mesi del 2026. Capacità tagliata: oltre un milione di barili al giorno di distillati medi russi sono spariti dai circuiti commerciali.

oltre un milione di barili al giorno di distillati medi russi sono spariti dai circuiti commerciali. Pressione sui noli: le tariffe dell’autotrasporto europeo hanno registrato rincari medi a doppia cifra, scaricandosi sui bilanci aziendali.

Variabile economica Situazione attuale Impatto concreto per cittadini e imprese Raffinazione russa Fino a -30% per attacchi coi droni Riduzione dell’offerta globale di distillati Prezzo del diesel Record storico a 6,51 $/gallone negli USA Rincari a catena su logistica e spesa alimentare Rete elettrica ucraina Distruzione di centrali e trasformatori Rischio blackout totale e fermo produttivo invernale

Anche per Kiev la tregua energetica rappresenta una necessità vitale. I bombardamenti russi hanno devastato gran parte delle centrali termoelettriche e delle sottostazioni ucraine. Senza un freno alle incursioni missilistiche, il Paese rischia di trascorrere i mesi freddi in condizioni di congelamento diffuso, con danni irreparabili al tessuto produttivo residuo e alle infrastrutture civili di base.

Zelensky ha aperto a una sospensione delle operazioni contro le raffinerie nemiche, ma a una condizione inderogabile: la moratoria deve essere reciproca, verificabile sul campo e garantita dagli alleati internazionali. In pratica, i droni ucraini resteranno a terra solo se Mosca spegnerà i radar dei suoi missili diretti verso le turbine e i generatori ucraini.

Resta da capire se Vladimir Putin accetterà di rinunciare alla sua arma di pressione più pesante proprio alla vigilia della stagione fredda. Tuttavia, la svolta di New York ha chiarito un punto fondamentale: quando la scarsità di beni essenziali minaccia di paralizzare i trasporti e l’economia reale dell’Occidente, i grandi proclami geopolitici devono fare i conti con la dura legge dei bilanci e con i portafogli dei cittadini e degli elettori: la politica europea rischia di entrare in una crisi irreversibile proprio a causa dei prezzi eccessivamente alti dei prodotti petroliferi, che hanno una causa parziale nel conflitto russo-ucraino.