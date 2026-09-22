I tassi a breve sfondano verso il 5% e cancellano ogni logica di mercato

I mercati finanziari stanno inviando un segnale d’allarme che nessuno può più permettersi di ignorare. I rendimenti dei titoli di Stato americani a due e tre anni sono esplosi verso la soglia psicologica del 5%, cancellando di colpo il premio per il rischio a lungo termine e portandosi a un soffio dal rendimento del titolo decennale.

Una situazione anomala che scarica tensioni immediate sul credito bancario, sui mutui per le famiglie e sui costi di rifinanziamento delle imprese, mentre la Federal Reserve torna a mostrare il suo volto più severo.

Il mercato obbligazionario più grande del mondo sembra aver perso la bussola o, più realisticamente, sta prezzando uno scenario che le borse continuano a sottovalutare.

L’impennata del breve termine: cosa accade a Wall Street

Negli ultimi giorni la corsa alle vendite sui titoli di Stato a breve scadenza si è trasformata in una vera e propria fuga. Il rendimento del Treasury a 3 anni è balzato al 4,86%, toccando i massimi da oltre due anni, scivolando poi al 4,8%

Non è andata meglio al titolo biennale, salito al 4,76%. Entrambe le scadenze viaggiano ormai quasi un punto percentuale sopra il tasso ufficiale dei fondi federali. Gli investitori non hanno dubbi: la banca centrale americana è pronta a varare una serie di nuovi rialzi del costo del denaro per contrastare un’inflazione che non vuole saperne di rientrare.

Si tratta di livelli molto elevati, considerando che il titolo decennale è arrivato a sfiorare il 5%

A innescare questa fiammata sono state le parole decise dei vertici della Fed a Jackson Hole, dove è stato ribadito senza mezzi termini che le condizioni finanziarie non sono affatto restrittive. Il mercato ha recepito il messaggio nel modo più doloroso: i tassi resteranno alti molto a lungo.

Perché il rendimento a 2 anni ha raggiunto il decennale senza premio temporale?

Per comprendere l’anomalia attuale bisogna partire da una regola fondamentale della finanza: chi presta denaro per dieci anni corre più rischi rispetto a chi lo presta per ventiquattro mesi. Dovrebbe quindi pretendere un interesse sensibilmente maggiore, il cosiddetto “premio a termine”.

Oggi questo premio è praticamente azzerato: la distanza tra il titolo a due anni e il benchmark a dieci anni si è ridotta ad appena 25 punti base. Un’inezia, se consideriamo che durante le fasi ordinarie di crescita e inflazione questa forbice oscilla storicamente tra 100 e 250 punti base.

Per quale motivo il biennale ha corso così tanto da agganciare le scadenze lunghe? I fattori principali sono tre:

Scommessa aggressiva sulla Fed: i titoli a due anni riflettono fedelmente le aspettative di politica monetaria a brevissimo termine. Poiché gli operatori temono strette monetarie imminenti, ma di durata limitata, vendono a piene mani i titoli a breve, facendone schizzare all’insù il rendimento, mentre quelli a dieci anni sono relativi a una fase in cui il rendimento dovrebbe tornare e scendere.

La trincea psicologica del 5% sul decennale: mentre il biennale sale senza sosta, il Treasury a 10 anni si è temporaneamente bloccato sulla soglia del 5,01%. A questo livello scattano acquisti automatici da parte di fondi pensione e assicurazioni, che considerano il 5% una cedola finalmente allettante per coprire i propri impegni futuri, creando un freno artificiale alla salita. Però qui acquisti si concentrano sul decennale, non sulle altre scadenze.

Aspettative di frenata economica: gli acquirenti del decennale temono che l’eccessiva aggressività della Fed finirà per soffocare la crescita. Di conseguenza, accettano rendimenti a lungo termine compressi, convinti che prima o poi l’economia frenerà e i tassi dovranno riscendere.

Il risultato è una curva dei rendimenti deformata, con una vera e propria gobba nel tratto tra i 2 e i 3 anni.

Scadenza Treasury Rendimento attuale Distanza dal decennale (Spread) 2 Anni 4,76% -0,25% (25 pb) 3 Anni 4,86% -0,15% (15 pb) 10 Anni 5,01% Benchmark (0) 30 Anni 5,34% +0,33% (33 pb)

L’impatto sull’economia e sulla finanza

Questa distorsione non è una disputa accademica tra banchieri d’affari, ma un fenomeno con ricadute tangibili sull’economia reale.

Quando il rendimento a 2 e 3 anni tocca il 5%, il costo della liquidità a breve termine per il sistema bancario esplode. Questo si traduce istantaneamente in tassi più alti per i prestiti ponte alle imprese, per le linee di credito commerciale e per il credito al consumo. Le aziende che devono rinnovare il proprio debito scoprono che finanziarsi costa oggi il quadruplo rispetto a pochi anni fa.

Inoltre, se la diga del 5% sul titolo decennale dovesse cedere sotto la pressione delle scadenze brevi, vedremmo una nuova ondata di rincari sui mutui ipotecari a tasso fisso, deprimendo ulteriormente il settore immobiliare.

C’è poi la questione del debito pubblico. Gli Stati Uniti, esattamente come i governi europei, si trovano a dover rifinanziare montagne di titoli in scadenza a tassi proibitivi, sottraendo miliardi di dollari di spesa pubblica produttiva per destinarli al mero pagamento degli interessi.

La fine dell’illusione monetaria

Per oltre un decennio i mercati sono stati coccolati da tassi a zero e acquisti massicci di titoli da parte delle banche centrali. Quella stagione di repressione finanziaria ha alterato la percezione del rischio, facendo sembrare straordinario un rendimento al 5% che, prima del 2008, era la pura e semplice normalità.

Oggi il mercato obbligazionario si sta risvegliando da quel lungo sonno artificiale. Resta da capire se il decennale riuscirà a tenere la linea del Piave a quota 5% o se, trascinato dalla corsa frenetica del biennale, romperà gli indugi inaugurando una nuova stagione di tassi ancora più alti per tutti. Molto dipenderà dalle pèrevisioni di nuovo debito da emettere, e questo probabilmente sarà in incremento, e dal comportamento della Federal Reserve: se proseguirà con una politica più restrittiva, il 5% sarà facilmente superato.