Washington raschia il fondo delle riserve strategiche e rilascia 17 milioni di barili, ma il mercato rifiuta l’aiuto

La crisi mondiale del petrolio e del carburante non si è ancora conclusa e l’emergenza permane. Gli Stati Uniti stanno mettendo a disposizione altri 17 milioni di barili di greggio provenienti dalla Riserva strategica di petrolio, un giorno dopo che l’AIE ha accelerato il rilascio di scorte di emergenza, mentre i governi si affannano per immettere più petrolio e carburante in un mercato in difficoltà.

Venerdì il Dipartimento dell’Energia ha pubblicato un bando di gara per lo scambio di un massimo di 17 milioni di barili, parte dei 172 milioni di barili che Washington si è impegnata a rendere disponibili nell’ambito dell’azione di emergenza da 400 milioni di barili annunciata dall’AIE a marzo.

La SPR detiene attualmente circa 283 milioni di barili. Se le aziende prelevassero l’intero quantitativo di 17 milioni di barili prima che arrivino eventuali restituzioni, le scorte scenderebbero a circa 266 milioni di barili — rientrando perfettamente nell’intervallo compreso tra 250 e 300 milioni di barili, generalmente considerato la soglia minima operativa della riserva.

C’è però un intoppo piuttosto rilevante: qualcuno deve voler acquistare quel petrolio.

A giugno il Dipartimento dell’Energia (DOE) ha offerto l’ultima tranche del proprio impegno di marzo, richiedendo alle aziende di restituire in seguito il greggio preso in prestito con un sovrapprezzo che poteva arrivare fino al 24%. Le aziende hanno accettato di prelevare solo circa 500.000 barili.

Il governo ci sta riprovando. L’API ha stimato che le scorte di greggio statunitensi siano scese di 11,12 milioni di barili la scorsa settimana, dopo un calo di 2,09 milioni di barili nella settimana precedente. Le scorte commerciali hanno perso oltre 51 milioni di barili nelle ultime 26 settimane.

La richiesta di venerdì fa seguito a un’ulteriore intensificazione della campagna sulle scorte di emergenza. L’IEA ha dichiarato giovedì che i membri accelereranno il più presto possibile l’acquisto dei circa 100 milioni di barili ancora in sospeso da marzo, inclusi oltre 20 milioni di barili di gasolio.

Washington sta ora mettendo sul tavolo altri 17 milioni di barili, con la SPR che si attesta a 283 milioni di barili in un mercato che già quest’estate ha dimostrato una volta che prendere in prestito greggio dal governo a condizioni di rimborso onerose non è necessariamente un affare che le raffinerie desiderano.