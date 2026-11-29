Il 18 settembre il buco dell’ozono sopra l’Antartide ha toccato 27,1 milioni di chilometri quadrati: circa il 90% del record assoluto, stabilito nel settembre 2000. Considerando la media della stagione critica, è il settimo più grande in 48 anni di misurazioni. Un anno fa, invece, era stato il quinto più piccolo dal 1992. Basta questo salto per riaprire una domanda che sembrava archiviata: lo scudo che ci protegge dai raggi ultravioletti si sta di nuovo rompendo? La risposta di NASA e NOAA, nel rapporto pubblicato il 4 novembre, è no. E i motivi meritano di essere spiegati.

Che cos’è, davvero, il buco

Non è un foro nell’atmosfera. È l’area in cui lo strato di ozono, a una ventina di chilometri d’altezza, scende sotto la soglia convenzionale di 220 unità Dobson, l’unità con cui si misura lo spessore della colonna di ozono. Si forma ogni anno durante la primavera australe, tra agosto e ottobre, e poi si richiude.

Indicatore 2026 Picco giornaliero (18 settembre) 27,1 milioni di km² Media dal 7 settembre al 13 ottobre circa 25 milioni di km² Classifica per area media 7° in 48 anni Minimo sopra il Polo Sud (17 ottobre) 105 unità Dobson Minimo record (ottobre 2006) 92 unità Dobson

Fonte: NASA e NOAA, novembre 2026

Il colpevole è il meteo

A gonfiare il buco è stato un vortice polare insolitamente forte ed esteso: un anello di venti gelidi che in inverno isola l’aria sopra l’Antartide. Di solito le grandi onde atmosferiche lo indeboliscono. Ad agosto e settembre sono state invece particolarmente deboli, così i venti più forti si sono allontanati dal Polo e la zona abbastanza fredda da favorire la distruzione dell’ozono si è allargata. Già a metà settembre il servizio europeo Copernicus misurava circa 25 milioni di km², quasi 5 milioni sopra la media del periodo. I dati del satellite europeo Sentinel-5P, elaborati dal centro aerospaziale tedesco DLR, confermavano lo stesso quadro.

Largo, ma meno profondo

Qui sta la buona notizia. L’area è enorme, ma la perdita di ozono al suo interno è stata più contenuta rispetto agli anni peggiori. Il minimo di 105 unità Dobson registrato il 17 ottobre resta lontano dai 92 del 2006. In pratica il buco si è allargato senza scavare quanto in passato. Secondo NASA e NOAA, la ragione è chimica prima che meteorologica: il cloro proveniente dalle sostanze vietate, sopra l’Antartide, è sceso di circa un terzo rispetto agli anni Ottanta. Con i livelli di inizio secolo, lo stesso vortice avrebbe prodotto un buco più grande di alcuni milioni di chilometri quadrati. Gli scienziati confermano il recupero completo entro gli anni Settanta di questo secolo.

Montreal, la regola che ha funzionato

Il merito è del Protocollo di Montreal del 1987, che ha messo al bando i clorofluorocarburi (CFC) usati in frigoriferi, condizionatori e bombolette spray. È uno dei rari casi in cui un intervento pubblico coordinato a livello mondiale ha prodotto risultati misurabili, e a un costo ragionevole. L’industria ha sostituito i gas, il mercato non è crollato, i frigoriferi hanno continuato a funzionare. I benefici, invece, sono enormi. Secondo uno studio dell’Agenzia per la protezione ambientale statunitense (EPA), solo per gli americani nati tra il 1890 e il 2100 il trattato eviterà:

443 milioni di casi di tumore della pelle

di casi di tumore della pelle 2,3 milioni di morti per tumore della pelle

di morti per tumore della pelle 63 milioni di casi di cataratta

Moltiplicato per il resto del pianeta, è un risparmio sanitario che nessuna manovra di bilancio potrebbe permettersi.

E per noi cosa cambia?

Poco, nell’immediato. Il buco si apre sopra l’Antartide, e a risentirne di più sono le zone dell’emisfero australe più vicine al Polo, durante la loro primavera. Per chi vive in Italia valgono le solite regole: controllare l’indice UV e proteggersi d’estate, soprattutto in montagna e al mare. C’è però un’ironia che vale la pena notare. Mentre lassù l’ozono manca, quaggiù ce n’è troppo: Copernicus stima che nel 2026 quasi il 40% della popolazione mondiale sia stato esposto a livelli molto elevati di ozono al suolo. È la stessa molecola, ma vicino a terra è un inquinante che irrita i polmoni, e non ripara nulla.

Il prossimo esame

La partita non è chiusa. L’emendamento di Kigali del 2016 ha esteso il Protocollo agli idrofluorocarburi (HFC), i gas che hanno sostituito i CFC: non danneggiano l’ozono, ma scaldano il clima. Secondo l’UNEP, l’agenzia ONU per l’ambiente, la loro riduzione eviterà tra 0,3 e 0,5 gradi di riscaldamento entro il 2100. Il buco del 2026 ricorda che il meteo può ancora giocare brutti scherzi. Ma dimostra anche che, quando le regole ci sono e vengono rispettate, il paziente guarisce. Resta da capire se lo stesso modello funzionerà per il clima, dove i costi della transizione sono molto più alti e i Paesi molto meno d’accordo.