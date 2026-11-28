Il Congresso argentino ha approvato giovedì la legge che vieta alla Banca centrale di stampare moneta per finanziare la spesa pubblica. È il tassello più ambizioso della riforma economica di Javier Milei, arrivato dopo mesi di braccio di ferro parlamentare.

La Casa Rosada esulta e parla della fine di «91 anni di saccheggio, espropriazione, impunità e decadenza istituzionale». Parole forti, in perfetto stile presidenziale.

Peccato che, fuori dai palazzi della politica, l’economia reale racconti una storia molto più ruvida. Tra oltre 32mila imprese scomparse, consumi fiacchi e una disoccupazione che resta ben oltre il 7%, la domanda diventa inevitabile: basterà blindare lo statuto monetario a far ripartire il Paese?

Una Banca centrale in gabbia

In campagna elettorale, nel 2023, Milei agitava la motosega promettendo di chiudere la Banca centrale e sostituire il peso con il dollaro statunitense. Alla prova del governo, la scelta è stata meno teatrale ma comunque radicale.

L’istituto non viene chiuso come minacciato, bensì trasformato in una fortezza monetaria scollegata dalla politica fiscale. La nuova legge cancella le modifiche introdotte nel 2012 da Cristina Fernández de Kirchner e riscrive le regole del gioco su tre punti precisi:

Unico mandato: l’obiettivo primario della Banca centrale diventa esclusivamente la difesa del valore del peso . L’unico mandato è simile a quello della BCE.

l’obiettivo primario della Banca centrale diventa . L’unico mandato è simile a quello della BCE. Divieto di finanziamento: spariscono gli anticipi temporanei al Tesoro e gli acquisti diretti di titoli di Stato. Un “Divorzio del 1981” italiano, perfino più forte.

spariscono gli anticipi temporanei al Tesoro e gli acquisti diretti di titoli di Stato. Un “Divorzio del 1981” italiano, perfino più forte. Separazione netta: il ministro dell’Economia perde il diritto di sedere alle riunioni del consiglio direttivo.

In pratica, Buenos Aires si è cucita addosso un’ortodossia monetaria che farebbe commuovere i funzionari di Francoforte. Sulla carta è un argine potente contro il ritorno dell’iperinflazione. Nella pratica, significa rinunciare a uno strumento di emergenza proprio mentre la domanda interna fatica a reggersi in piedi.

Conti in ordine, ma l’economia reale frena

Sarebbe disonesto negare i risultati ottenuti da Milei sul fronte dei conti pubblici. Il presidente ha riportato il bilancio in pareggio e ha impresso una frenata brusca a una spirale inflazionistica che sembrava fuori controllo.

Secondo un rapporto di BNP Paribas del 25 novembre, firmato dall’economista François Faure, il rapporto debito/PIL è sceso di 17 punti percentuali dalla fine del 2024. Un risultato frutto di tre fattori: il ritorno al pareggio di bilancio, l’erosione inflattiva sul debito in pesos e l’apprezzamento reale del peso sul dollaro, che ha alleggerito il peso del debito in valuta estera.

Eppure la stabilità contabile non paga gli stipendi e non riempie i carrelli della spesa. Quando si taglia la spesa pubblica in modo drastico e si prosciuga la liquidità senza un immediato ricambio da parte degli investimenti privati, l’attività produttiva accusa il colpo.

Indicatore Andamento registrato Fonte Imprese con dipendenti -32.429 (-6,3%, nov. 2023 – ago. 2026) Fundar Tasso di disoccupazione Dall’6% (fine 2023) all’8% (metà 2026) BNP Paribas Consumi delle famiglie -1,8% nel secondo trimestre 2026 BNP Paribas Rapporto debito/PIL -17 punti percentuali da fine 2024 BNP Paribas

I dati raccolti dal centro studi argentino Fundar sono impietosi: quasi 32.500 aziende con almeno un lavoratore registrato hanno chiuso i battenti in meno di tre anni. Lo stesso Faure rileva che l’economia argentina è molto probabilmente scivolata in recessione tecnica nella primavera del 2026, con due trimestri consecutivi di contrazione del PIL reale.

Oggi la crescita del PIL è tornata a dare qualche segnale positivo, ma resta incerta e appesa a equilibri fragili. Con la disoccupazione inchiodata all’8% — dunque ben oltre la soglia d’allarme del 7% — e i consumi domestici in ritirata, il rischio è di aver curato la febbre dei prezzi indebolendo troppo il paziente.

Gli slogan non bastano: la partita verso il 2027

Milei continua a muoversi come un crociato ideologico, alleato stretto di Donald Trump e nemico giurato di ogni forma di collettivismo. Lo scorso 25 luglio, intervenendo in Brasile al lancio della campagna elettorale di Flávio Bolsonaro, ha ribadito che «la strada verso il socialismo è sempre e ovunque la strada verso il totalitarismo».

Frasi efficaci sui palchi e sui social, meno utili quando si tratta di spiegare a un piccolo imprenditore perché il fatturato non riparte. Non tutti i problemi strutturali di un’economia si risolvono con gli slogan o con i divieti scritti in gazzetta ufficiale.

Nel frattempo, il governo guarda già alle presidenziali dell’ottobre 2027. Sempre giovedì, il Senato ha approvato un disegno di legge per sospendere le elezioni primarie del prossimo anno, tagliare i finanziamenti pubblici ai partiti ed eliminare il dibattito presidenziale obbligatorio.

Il senatore Bruno Olivera, di La Libertad Avanza, ha difeso la riforma parlando della necessità di un sistema «più efficiente, semplice e trasparente». Ma il tempismo non è casuale: secondo un sondaggio di novembre della società Analogías, il partito di Milei è oggi sostanzialmente in parità con l’opposizione peronista.

La legge sulla Banca centrale è una vittoria politica innegabile per il presidente argentino. Tuttavia, senza una ripresa solida capace di riassorbire la disoccupazione e restituire respiro alle imprese, la stagione della motosega rischia di presentare un conto salato proprio davanti alle urne. Inoltre regole monetarie troppo dure, come quelle europee, possono portare a una forte fragilità economica durante le crisi, proprio come ha insegnato ilvecchio continente.