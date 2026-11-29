Washington dimostra ancora una volta che in geopolitica conta solo il pragmatismo. Un consorzio guidato da investitori privati americani, con l’appoggio diretto del governo statunitense, ha firmato l’accordo per rilevare Lukoil International GmbH (LIG), la società che racchiude tutte le attività fuori dalla Russia del gigante petrolifero PJSC Lukoil. Non si tratta di una semplice vendita forzata, ma di un’operazione di alta finanza che risolve il più grande problema di Mosca, migliora la tenuta patrimoniale del gruppo russo e porta sotto controllo americano snodi energetici vitali per l’Europa.

Il consorzio e lo scambio di azioni senza contanti

L’intesa, annunciata il 26 novembre 2026 e in attesa del via libera condizionato dell’OFAC (l’ufficio del Tesoro americano che vigila sulle sanzioni), chiude un anno di trattative serrate iniziate dopo le sanzioni USA contro Lukoil di fine 2025. A guidare la cordata è la società di investimento americana Eldridge, insieme a Xtellus Partners, al fondo degli Emirati Arabi Uniti Catena Investment Holding e alla DFC (U.S. International Development Finance Corporation), l’agenzia pubblica statunitense per lo sviluppo finanziario. Il consulente principale dell’operazione è la banca Citi.

Il vero colpo di genio è il metodo di pagamento. Il consorzio non verserà un solo dollaro in contanti alla Russia, ma pagherà con uno scambio di azioni, usando titoli russi già vincolati della stessa PJSC Lukoil e di altre aziende russe. I proventi resteranno fermi in un conto di custodia vincolato per cinque anni o fino alla fine delle sanzioni. Nel frattempo, la DFC entrerà come socia per conto del governo americano senza pagare nulla in anticipo, mentre LIG verrà separata del tutto dalla casa madre russa al termine dell’accordo.

Il bottino: raffinerie europee e produzione globale

Non stiamo parlando di attività marginali, ma di un sistema industriale vero e proprio che alimenta fabbriche, trasporti e famiglie in mezzo mondo. Ecco l’insieme degli asset che passano sotto controllo americano e alleato:

Settore Asset principali Dimensione / Capacità Estrazione (Upstream) Giaci­menti e impianti in 11 Paesi Circa 350.000 boed (barili equivalenti al giorno) Raffinazione Burgas (Bulgaria), Zeeland (Paesi Bassi), Petrotel (Romania) Capacità totale di 350.000 barili al giorno Trading Società commerciale LITASCO Rete internazionale di scambio petrolifero Distribuzione Stazioni di servizio in 16 Paesi Oltre 2.000 distributori al dettaglio

Il pezzo più pesante per il nostro continente è la raffineria di Burgas, la più grande dei Balcani, affiancata dagli impianti in Romania e nei Paesi Bassi. Il consorzio ha già promesso di riportare a pieno ritmo la capacità di raffinazione per garantire la sicurezza energetica, prima che la chiusura finale superi le ultime verifiche tecniche e legali.

Perché l’accordo migliora la posizione di Lukoil

A uno sguardo distratto potrebbe sembrare una sconfitta russa, ma i numeri raccontano tutt’altro. Dopo le sanzioni di fine 2025, Lukoil rischiava di vedere il proprio impero estero smembrato pezzo per pezzo, senza incassare quasi nulla. È già successo in Iraq: a febbraio 2026 Baghdad ha tolto ai russi la gestione del grande giacimento West Qurna 2 per passarla a Basra Oil, chiudendo poi un accordo con Chevron. Anche colossi come ExxonMobil, Chevron, ADNOC e Carlyle Group avevano valutato un acquisto, ma senza trovare la quadra.

L’intervento della cordata guidata da Eldridge, invece, tira fuori dai guai il gruppo russo. Lukoil cede attività estere ormai bloccate dalle sanzioni e, in cambio, riceve azioni russe che prima erano congelate in portafogli occidentali. Quando le sanzioni saranno tolte, oppure allo scadere dei cinque anni, la società russa si ritroverà con un capitale più solido e concentrato in patria. Un aiuto decisivo che dimostra come anche il nodo più duro per l’economia russa abbia una soluzione pulita, purché gli Stati Uniti decidano di sedersi al tavolo.

La lezione geopolitica per un’Europa spettatrice

La morale della storia è amara per l’Unione Europea. Mentre Bruxelles discute di regole rigide e di divieti astratti, Washington fa gli interessi della propria economia reale: libera i fondi privati americani da azioni russe bloccate, fa entrare lo Stato USA nel capitale dell’energia europea gratis e mette le mani su tre raffinerie strategiche dentro i confini dell’UE.

L’Europa resta ancora una volta a guardare mentre le infrastrutture che producono carburante per le sue imprese e per i suoi cittadini passano da mani russe a mani americane ed emiratine. Nessuna politica industriale comune, nessuna banca pubblica europea pronta a rilevare Burgas o Petrotel per difendere l’autonomia energetica del continente. Alla fine, tra chi fa prediche morali e chi fa affari concreti, vince sempre il realismo.