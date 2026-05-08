Germania: l’Export tiene, ma il Surplus si sgonfia. Pesano energia e il crollo negli USA

La locomotiva tedesca continua a viaggiare, ma sembra consumare sempre più carbone per fare sempre meno strada. I dati diffusi dall’Ufficio federale di statistica (Destatis) relativi al commercio estero di marzo 2026 ci consegnano la fotografia di un’economia che appare ancora attiva, ma che inizia a mostrare segni evidenti di affaticamento strutturale, soprattutto sui mercati extra-europei.

Entriamo nel dettaglio dei numeri, depurati dagli effetti stagionali e di calendario:

Esportazioni: 135,8 miliardi di euro (+0,5% su febbraio 2026, +1,9% su marzo 2025).

135,8 miliardi di euro (+0,5% su febbraio 2026, +1,9% su marzo 2025). Importazioni: 121,5 miliardi di euro (+5,1% su febbraio 2026, +7,2% su marzo 2025).

121,5 miliardi di euro (+5,1% su febbraio 2026, +7,2% su marzo 2025). Bilancia commerciale: saldo positivo di 14,3 miliardi di euro (in netto calo rispetto ai 19,6 miliardi di febbraio e ai 19,9 di marzo 2025).

A una prima lettura, la lieve crescita dell’export maschera dinamiche interne molto diverse. Il mercato europeo si conferma il porto sicuro per l’industria di Berlino. Le vendite verso l’Unione Europea sono cresciute del 3,4% mensile. Tuttavia, non si può vivere di solo mercato interno comunitario, ed è qui che emergono le vere criticità. Ecco il grafico dell’export da Tradingeconomics:

Le esportazioni verso i Paesi extra-UE segnano un arretramento del 3,3%. Il dato più allarmante, che non a caso fa suonare un campanello d’allarme, è il crollo verticale verso gli Stati Uniti. Con 11,2 miliardi di euro esportati, Berlino registra un -7,9% su base mensile, ma un drammatico -21,4% su base annua. Si tratta della caduta più rovinosa dal giugno 2020, in piena crisi pandemica. Qui l’effetto delle politiche commerciali e dei dazi americani si fa sentire in modo inequivocabile, colpendo duramente i settori di punta dell’industria tedesca.

Anche sul fronte asiatico e nei Paesi in via di sviluppo le notizie non sono confortanti. L’export verso la Cina scende dell’1,8%. Evidentemente, in questi mercati, i prodotti industriali tedeschi stanno subendo un vero e proprio “spiazzamento”. La concorrenza di Pechino, ormai capace di offrire beni ad alto valore aggiunto a prezzi inferiori, sta erodendo le quote di mercato storiche della Germania.

Dall’altro lato della bilancia, osserviamo un’impennata delle importazioni (+7,2% annuo e +5,1% mensile), trainata non tanto da un boom dei consumi interni, quanto dal forte rincaro dei costi energetici. Importare materie prime ed energia costa molto di più. Ecco il grafico da Tradingeconomics:

Ecco invece la bilancia commerciale, sempre da Tradingeconomics:

Le ricadute economiche di questo scenario sono chiare. Dal punto di vista keynesiano, il modello tedesco, storicamente e ostinatamente trainato dalle sole esportazioni (il famoso mercantilismo), si trova in un vicolo cieco quando la domanda estera frena e i costi di produzione interni salgono. La compressione del surplus commerciale non è di per sé un dramma assoluto per l’Eurozona (anzi, potrebbe riequilibrare vecchie asimmetrie), ma lo è per l’occupazione industriale tedesca se Berlino non deciderà finalmente di stimolare la domanda interna.

L’industria teutonica è ancora un gigante, ma un gigante che deve imparare a camminare su due gambe, non potendo più fare affidamento unicamente sui mercati di oltreoceano.