Il lato oscuro dell’IA: la valanga di debito tecnologico che spaventa i mercati. Le tre crepe del sistema

Mentre a Wall Street si continua a stappare champagne per le magnifiche sorti e progressive dell’Intelligenza Artificiale, sul mercato obbligazionario qualcuno sta iniziando a fare i conti. L’entusiasmo azionario è innegabile: i ricavi legati all’IA stanno spingendo indici come il Nasdaq a rialzi a doppia cifra in questo 2026, in tutto fondato su una crescita enorme degli investimenti nel settore. Tuttavia, per alimentare questa rivoluzione, i colossi tecnologici si stanno indebitando a un ritmo che definire forsennato è un eufemismo. E chi presta i soldi – gli obbligazionisti – inizia a mostrare segni di nervosismo.

La dicotomia è netta, come sottolineano gli analisti di Pimco. Chi compra azioni guarda al potenziale di guadagno e sogna in grande; chi compra obbligazioni, invece, cerca di proteggere il capitale e guarda al rischio di perdita. E di rischi, sotto questa montagna di nuovi bond tecnologici, iniziano a vedersene parecchi.

L’esplosione delle spese (a debito)

Non stiamo parlando di proiezioni future, ma di cantieri aperti oggi. La costruzione di enormi centri dati per l’IA richiede capitali immensi. Le spese in conto capitale (CapEx) dei cinque maggiori fornitori di servizi cloud mostrano una traiettoria impressionante:

Anno Spesa in conto capitale (Miliardi di $) 2023 152 2025 408 2026 690 (stimati) 2027 870 (previsti)

Dal punto di vista dei bilanci, si tratta di un cambio di rotta radicale. Aziende che storicamente nuotavano in immense riserve di liquidità, oggi bruciano cassa. Un caso emblematico è Meta: nonostante i conti in ordine, ha registrato un flusso di cassa libero negativo per 3 miliardi di dollari, bruciando le previsioni che la vedevano in positivo per oltre 40 miliardi.

I tre grandi punti di debolezza del sistema

A fronte di questa marea di nuovi titoli obbligazionari emessi dalle “Big Tech”, gli investitori chiedono rendimenti più alti, segno evidente che percepiscono un pericolo. Le preoccupazioni, pur di fronte a bilanci teoricamente solidi, si concentrano su tre vulnerabilità strutturali che colpiscono tutto il mercato e dovrebbero invitare alla cautela:

L’imprevedibilità dell’adozione (Il rischio obsolescenza): Lo sviluppo dell’IA non è una linea retta. Se l’evoluzione accelera, serviranno ancora più soldi e ancora più debito. Se invece le applicazioni pratiche tardano ad arrivare, le aziende si ritroveranno con centri dati costosissimi ma inutili, costruiti per un mondo che non esiste. In entrambi i casi, chi ha prestato i soldi rischia grosso. Il fatto che alcune società, come Microsoft e Uber, abbiano fatto marcia indietro nell’applicazione di Claude è proprio indicativo di questo pericolo. Chi vince davvero? (Il mistero dei profitti): Lungo la complessa catena del valore dell’IA, non è affatto chiaro chi incasserà i veri profitti. I cavi, i chip, i software o i servizi finali? Non c’è alcuna certezza che le enormi infrastrutture fisiche in costruzione oggi troveranno domani una domanda disposta a pagare prezzi tali da ripagare i debiti contratti. Senza contare che gli investimenti nei perdenti saranno soldi gettati via. Il “gioco di prestigio” dei finanziamenti incrociati: Questo è il punto più critico. Gran parte degli investimenti si regge su accordi circolari. Aziende come OpenAI, Meta, Nvidia e Microsoft si finanziano a vicenda in cambio della promessa di comprare l’una i servizi (o i chip) dell’altra. Questa è “domanda indotta”, non reale. Se questo ciclo chiuso non si apre presto ai clienti finali (la vera domanda organica), il castello di carte crolla, rendendo impossibile pagare gli interessi sui debiti.

L’allarme della Fed

Non è solo una questione di aziende, ma di struttura stessa del mercato. UBS stima che nel 2026 le grandi aziende tecnologiche inonderanno il mercato con 360 miliardi di dollari di obbligazioni. Il settore tecnologico sta letteralmente scalzando le grandi banche (come JP Morgan o Goldman Sachs) dal loro ruolo di emittenti dominanti.

Questo genera un colossale rischio di concentrazione: se l’IA starnutisce, l’intero mercato obbligazionario prende la polmonite, trascinando con sé fondi pensione e portafogli di investimento di tutto il mondo.

A livello macroeconomico, questa valanga di debito tecnologico spiazza le emissioni bancarie tradizionali. Alterando la durata media dei portafogli e i tassi di riferimento, si rischia di inaridire il normale flusso del credito verso l’economia reale, deprimendo gli investimenti fisici e la domanda aggregata.

La rivoluzione dell’IA si sta trasformando in un colossale esperimento finanziario basato sul debito. Finché la musica suona, tutti ballano. Ma il mercato obbligazionario, con il suo fiuto conservatore, ha già iniziato a guardare verso l’uscita di sicurezza.