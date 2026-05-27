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La fame di elettricità: chi consuma davvero l’energia nel mondo? I dati reali del 2025/26
La Cina divora un terzo dell’elettricità mondiale, l’Europa arranca e l’America domina nei consumi per abitante. I veri dati su chi controlla l’energia e il drammatico rischio sui prezzi quando l’India si sveglierà.
L’energia è la base di tutto: chi ne ha a disposizione produce e cresce, chi non ne ha ferma le fabbriche., per cui conoscere i veri dati in materia significa capire dove sta andando la vera economia, quella delle fabbriche e del benessere. Oggi la domanda di elettricità è spinta da fattori enormi: la crescita industriale, le auto elettriche, i condizionatori e i grandi centri dati per l’Intelligenza Artificiale.
I dati del Global Electricity Review 2026 di Ember ci mostrano una mappa del mondo molto chiara e, per certi versi, spietata. L’industria si è spostata, e con essa il consumo di energia.
I giganti del consumo assoluto: la Cina fa gara a sé
Nei primi anni Duemila, la Cina consumava meno del 10% dell’elettricità mondiale. Oggi siamo a un terzo del totale. Pechino ha cambiato le regole del gioco. Le sue fabbriche di acciaio, cemento e prodotti chimici hanno bisogno di tantissima energia. A questo si aggiunge il boom delle auto elettriche e dei computer per l’Intelligenza Artificiale.
Di seguito la classifica dei primi 10 Paesi per consumo totale di elettricità (i dati sono in Terawattora – TWh):
- 1. Cina: 10.573 TWh
- 2. Stati Uniti: 4.536 TWh
- 3. India: 2.083 TWh
- 4. Russia: 1.176 TWh
- 5. Giappone: 1.030 TWh
- 6. Brasile: 762 TWh
- 7. Canada: 646 TWh
- 8. Corea del Sud: 625 TWh
- 9. Germania: 520 TWh
- 10. Francia: 477 TWh
Come si nota, l’Europa è ormai un attore minore. Finché la Cina garantirà alla sua industria tutta questa energia, competere sui costi per noi occidentali sarà quasi impossibile.
I consumi per persona: il primato del Nord America
Se guardiamo i numeri in base agli abitanti, la storia cambia. I cittadini che consumano più elettricità al mondo si trovano in Nord America. Case grandi, aria condizionata sempre accesa d’estate, riscaldamento forte d’inverno e tanti elettrodomestici. Il Canada, inoltre, ha molte industrie minerarie che usano tantissima energia.
Eccovi l’elenco dei principali 1o Paesi per consumo di elettricità pro capite (i dati sono in Megawattora – MWh per persona) a cui abbiamo aggiunti l’Italia per darvi un metro di paragone:
- 1. Canada: 16,1 MWh
- 2. Stati Uniti: 13,1 MWh
- 3. Corea del Sud: 12,1 MWh
- 4. Giappone: 8,4 MWh
- 5. Russia: 8,2 MWh
- 6. Cina: 7,5 MWh
- 7. Francia: 7,2 MWh
- 8. Germania: 6,2 MWh
- 9. Italia: 5,0 MWh
- 10. Brasile: 3,6 MWh
- 11. India: 1,4 MWh
(Nota: la media mondiale si attesta a 3,9 MWh per persona).
L’Italia consuma 5,0 MWh a testa, meno di un terzo rispetto a un canadese. Noi europei consumiamo meno perché l’energia ci costa carissima, e questo frena la nostra crescita quotidiana. L’energia non è solo condizionatori e riscaldamenti, ma fabbriche, fonderie, linee di montaggio, chimica. Tutta roba che genera benessere e occupazione, almeno per ora.
Il fattore India: cosa ci aspetta?
L’India è il terzo Paese al mondo per consumo totale, ma ogni indiano usa solo 1,4 MWh all’anno. È un numero bassissimo. Cosa succederà ai prezzi mondiali dell’energia quando più di un miliardo di indiani inizierà a comprare elettrodomestici, auto e a usare condizionatori, avvicinandosi ai nostri stili di vita? Ci sarà un bisogno disperato di nuova elettricità. Chi non produce energia in casa propria, rischierà di pagarla a peso d’oro.
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