La fame di elettricità: chi consuma davvero l’energia nel mondo? I dati reali del 2025/26

L’energia è la base di tutto: chi ne ha a disposizione produce e cresce, chi non ne ha ferma le fabbriche., per cui conoscere i veri dati in materia significa capire dove sta andando la vera economia, quella delle fabbriche e del benessere. Oggi la domanda di elettricità è spinta da fattori enormi: la crescita industriale, le auto elettriche, i condizionatori e i grandi centri dati per l’Intelligenza Artificiale.

I dati del Global Electricity Review 2026 di Ember ci mostrano una mappa del mondo molto chiara e, per certi versi, spietata. L’industria si è spostata, e con essa il consumo di energia.

I giganti del consumo assoluto: la Cina fa gara a sé

Nei primi anni Duemila, la Cina consumava meno del 10% dell’elettricità mondiale. Oggi siamo a un terzo del totale. Pechino ha cambiato le regole del gioco. Le sue fabbriche di acciaio, cemento e prodotti chimici hanno bisogno di tantissima energia. A questo si aggiunge il boom delle auto elettriche e dei computer per l’Intelligenza Artificiale.

Di seguito la classifica dei primi 10 Paesi per consumo totale di elettricità (i dati sono in Terawattora – TWh):

1. Cina: 10.573 TWh

10.573 TWh 2. Stati Uniti: 4.536 TWh

4.536 TWh 3. India: 2.083 TWh

2.083 TWh 4. Russia: 1.176 TWh

1.176 TWh 5. Giappone: 1.030 TWh

1.030 TWh 6. Brasile: 762 TWh

762 TWh 7. Canada: 646 TWh

646 TWh 8. Corea del Sud: 625 TWh

625 TWh 9. Germania: 520 TWh

520 TWh 10. Francia: 477 TWh

Come si nota, l’Europa è ormai un attore minore. Finché la Cina garantirà alla sua industria tutta questa energia, competere sui costi per noi occidentali sarà quasi impossibile.

I consumi per persona: il primato del Nord America

Se guardiamo i numeri in base agli abitanti, la storia cambia. I cittadini che consumano più elettricità al mondo si trovano in Nord America. Case grandi, aria condizionata sempre accesa d’estate, riscaldamento forte d’inverno e tanti elettrodomestici. Il Canada, inoltre, ha molte industrie minerarie che usano tantissima energia.

Eccovi l’elenco dei principali 1o Paesi per consumo di elettricità pro capite (i dati sono in Megawattora – MWh per persona) a cui abbiamo aggiunti l’Italia per darvi un metro di paragone:

1. Canada: 16,1 MWh

16,1 MWh 2. Stati Uniti: 13,1 MWh

13,1 MWh 3. Corea del Sud: 12,1 MWh

12,1 MWh 4. Giappone: 8,4 MWh

8,4 MWh 5. Russia: 8,2 MWh

8,2 MWh 6. Cina: 7,5 MWh

7,5 MWh 7. Francia: 7,2 MWh

7,2 MWh 8. Germania: 6,2 MWh

6,2 MWh 9. Italia: 5,0 MWh

5,0 MWh 10. Brasile: 3,6 MWh

3,6 MWh 11. India: 1,4 MWh

(Nota: la media mondiale si attesta a 3,9 MWh per persona).

L’Italia consuma 5,0 MWh a testa, meno di un terzo rispetto a un canadese. Noi europei consumiamo meno perché l’energia ci costa carissima, e questo frena la nostra crescita quotidiana. L’energia non è solo condizionatori e riscaldamenti, ma fabbriche, fonderie, linee di montaggio, chimica. Tutta roba che genera benessere e occupazione, almeno per ora.

Il fattore India: cosa ci aspetta?

L’India è il terzo Paese al mondo per consumo totale, ma ogni indiano usa solo 1,4 MWh all’anno. È un numero bassissimo. Cosa succederà ai prezzi mondiali dell’energia quando più di un miliardo di indiani inizierà a comprare elettrodomestici, auto e a usare condizionatori, avvicinandosi ai nostri stili di vita? Ci sarà un bisogno disperato di nuova elettricità. Chi non produce energia in casa propria, rischierà di pagarla a peso d’oro.