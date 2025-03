Zelensky non riconosce gli Aiuti militari USA come una forma di Debito

Il Presidente Volodymyr Zelenskiy ha dichiarato che l’Ucraina non accetterà alcun accordo sui diritti minerari che minacci l’integrazione con l’UE, ma ha affermato che è troppo presto per esprimere un giudizio su un accordo minerario drasticamente ampliato proposto da Washington.

Il leader ucraino ha detto ai giornalisti che gli avvocati di Kiev dovevano rivedere la bozza prima di poter dire di più sull’offerta statunitense, una sintesi della quale suggeriva che gli Stati Uniti stavano chiedendo tutti i proventi delle risorse naturali dell’Ucraina per anni.

Zelenskiy ha anche detto che Kiev non riconoscerà come prestiti i miliardi di dollari di aiuti statunitensi concessi in passato, anche se non ha detto se tale richiesta fosse presente nell’ultima bozza ricevuta da un alto funzionario del governo.

Zelenskiy ha tuttavia affermato che il testo è “completamente diverso” da un precedente accordo quadro che era stato deciso di firmare con Donald Trump prima che i loro colloqui degenerassero nell’acrimonia il mese scorso. “Il quadro è stato cambiato. Studiamo questo quadro e poi potremo parlare”, ha dichiarato in una conferenza stampa a Kiev.

L’ultima proposta degli Stati Uniti richiederebbe a Kiev di inviare a Washington tutti i profitti di un fondo che controlla le risorse ucraine fino a quando l’Ucraina non avrà rimborsato tutti gli aiuti americani per la guerra, più gli interessi, secondo una sintesi esaminata da Reuters.

Zelenskiy, che ha ripetutamente sottolineato la necessità di relazioni solide con la Casa Bianca, è sembrato alludere a quest’ultimo elemento quando ha detto che Kyiv non considera l’assistenza passata come qualcosa che ora deve essere ripagata.

La ricerca di un percorso accettabile su questioni come questa è una sfida importante per Zelenskiy, la cui frattura con Trump il mese scorso ha visto Washington interrompere i flussi di assistenza militare precedentemente concordati e bloccare la condivisione di intelligence.

Si tratta anche di un momento diplomatico molto delicato, in cui Trump sta cercando di porre rapidamente fine ai combattimenti con la Russia e conduce trattative in questa direzione.

Il vice primo ministro Yulia Svyrydenko ha detto ai legislatori che Kiev avrebbe espresso la sua posizione sulla nuova bozza solo una volta raggiunto il consenso. Fino ad allora, la discussione pubblica sarebbe stata dannosa.

Un’altra fonte ucraina ha descritto il documento completo presentato dagli americani come “enorme”.

Come abbiamo già scritto, se Kiev deve dare una sua valutazione economica, chi viene sicuramente escluso da ogni intervento e contrattazione è l’Unione Europea.

Non riconoscere il debito sarà un problema

Il fatto che Zelensky non riconosca gli aiuti degli USA come una forma di debito, ma come un dono a fondo perduto, verrà ad essere un grosso problema, che l’accordo venga ad essere riconosciuto come valido o meno. Il presidente Trump ha fatto del ricconoscimento di questo debito una questione di principio e queste affermazioni verranno prese come in gesto di ostilità dalla Casa Bianca.

Tutto questo avviene appena dopo che il Cremlino ha ventilato l’ipotesi di porre l’Ucraina termporaneamente sotto il controllo di un governo scelto dalle Nazioni Unito in modo da poter tenere elezioni. Un’idea che la Casa Bianca ha respinto, ma che domani sarà nuovamente messa alla prova da queste parole del governo di Kiev.