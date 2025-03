Gli USA stanno cercando di controllare tutta la ricostruzione dell’Ucraina, espellendo la UE

Gli Stati Uniti stanno cercando con forza di controllare tutti i principali investimenti futuri in infrastrutture e minerali in Ucraina, ottenendo potenzialmente un veto su qualsiasi ruolo per gli altri alleati di Kyiv e minando la sua candidatura all’adesione all’Unione Europea, almeno secondo Bloomberg.

L’amministrazione del presidente Donald Trump chiede il “diritto di prima offerta” sugli investimenti in tutti i progetti di infrastrutture e risorse naturali nell’ambito di un accordo di partenariato rivisto con l’Ucraina, secondo una bozza del documento ottenuta da Bloomberg News.

Se accettato, l’accordo di partenariato conferirebbe agli Stati Uniti un enorme potere di controllo sugli investimenti in Ucraina in progetti che includono strade e ferrovie, porti, miniere, petrolio e gas ed estrazione di minerali critici.

Rappresenterebbe un’espansione senza precedenti dell’influenza economica degli Stati Uniti nel più grande Paese europeo per superficie, proprio nel momento in cui il Paese sta cercando di allinearsi con l’UE.

L’accordo garantirebbe agli Stati Uniti un diritto di prelazione sui profitti trasferiti in uno speciale fondo di investimento per la ricostruzione, controllato da Washington. In particolare, il documento afferma che gli Stati Uniti considerano i “benefici materiali e finanziari” forniti all’Ucraina dopo l’invasione su larga scala da parte della Russia nel febbraio 2022 come il loro contributo a tale fondo.

Di fatto, questo significherebbe che l’amministrazione Trump obbligherebbe l’Ucraina a pagare per tutto il sostegno militare ed economico fornito dagli Stati Uniti dall’inizio della guerra prima che Kyiv riceva qualsiasi entrata dal fondo di partenariato. Solo a completamento del capitale i benefici del fondo verranno divisi a metà.

Gli Stati Uniti hanno consegnato un accordo rivisto ai funzionari di Kiev lo scorso fine settimana, dopo che il progetto di far firmare al presidente ucraino Volodymyr Zelenskiy un accordo precedente era andato in fumo in seguito a un teso confronto nello Studio Ovale con Trump il mese scorso.

La Casa Bianca ha dichiarato la scorsa settimana che l’amministrazione stava andando oltre l’accordo precedentemente negoziato che copriva i minerali critici in Ucraina, anche perché di questi non vi sono quantità rilevanti facilmente sfruttabili. Il nuovo accordo comprenderà altre risorse minerarie ed energetiche, escluse quelle già scoperte e in corso di sfruttamente al momento attuale.

Le discussioni tra le due parti proseguono e la bozza finale potrebbe contenere revisioni dei termini. L’Ucraina probabilmente risponderà al documento statunitense con i propri emendamenti questa settimana, ha dichiarato a Bloomberg News una persona che ha familiarità con la questione.

L’accordo completo proposto dagli Stati Uniti richiede “uno studio dettagliato” e i termini cambiano continuamente durante i negoziati, ha dichiarato Zelenskiy ai giornalisti presenti giovedì a Parigi, dove sta partecipando a un vertice con i leader europei. Anche se è troppo presto per dire che è stato raggiunto un accordo, “sosteniamo la cooperazione con gli Stati Uniti, non vogliamo dare un solo segnale che possa spingere gli Stati Uniti a interrompere gli aiuti all’Ucraina”, ha detto.

Gli Stati Uniti restano impegnati per una rapida conclusione dell’accordo e per garantire una pace duratura sia per l’Ucraina che per la Russia, ha dichiarato un portavoce del Dipartimento del Tesoro statunitense in risposta a una richiesta di commento.

“L’accordo sui minerali offre all’Ucraina l’opportunità di stringere una relazione economica duratura con gli Stati Uniti, che è la base per la sicurezza e la pace a lungo termine”, ha dichiarato il portavoce del Consiglio di Sicurezza Nazionale James Hewitt. “Rafforzerà le relazioni tra le nostre due nazioni e porterà benefici a entrambe le parti”.

Zelenskiy ha cercato di attirare gli alleati dell’Ucraina a investire nel Paese come parte del suo cosiddetto Piano di Vittoria, per contribuire a renderlo sicuro da future aggressioni russe. Trump ha avanzato le proprie richieste di un accordo per l’accesso ai minerali critici dell’Ucraina poco dopo il suo insediamento a gennaio, come compensazione per il sostegno degli Stati Uniti nella guerra.

Trump si è mosso per trovare un accordo con l’Ucraina mentre fa pressione su Zelenskiy e sul Presidente russo Vladimir Putin per raggiungere un accordo per porre fine alla guerra. Finora, gli Stati Uniti hanno spinto l’Ucraina a fare una serie di concessioni, tra cui l’eventuale rinuncia a rivendicare il territorio occupato dalla Russia, mentre non hanno praticamente fatto alcuna richiesta a Putin.

L’Ucraina ha ottenuto lo status di candidato all’adesione all’UE nel 2022 e si appresta a iniziare i colloqui di adesione a pieno titolo, che potrebbero richiedere anni per essere completati. La situazione si complicherà ulteriormente se gli Stati Uniti avranno un controllo effettivo sulle decisioni di investimento che riguardano vaste aree dell’economia ucraina.

L’Ucraina ha già detto che un accordo con gli Stati Uniti non deve entrare in conflitto con il suo accordo di associazione con l’UE. L’Ucraina ha anche respinto la richiesta degli Stati Uniti di includere il sostegno passato di Washington all’Ucraina come contributo al fondo comune.

Secondo la bozza del documento, l’agenzia internazionale statunitense per il finanziamento dello sviluppo (DFC) controllerebbe il fondo d’investimento nominando tre dei cinque membri del consiglio di amministrazione e detenendo una “golden share” che le darebbe diritti di voto speciali per bloccare alcune decisioni. L’Ucraina nominerebbe gli altri due e non potrebbe intervenire nella gestione quotidiana del fondo.

Il governo di Kiev sarebbe tenuto a versare nel fondo il 50% dei proventi di tutti i nuovi progetti di risorse naturali e infrastrutture. Gli Stati Uniti avrebbero diritto a tutti i profitti più un rendimento annuo del 4% fino al recupero dell’investimento, si legge nella bozza.

L’Ucraina sarebbe obbligata a presentare tutti i progetti al fondo per una revisione “il prima possibile”, e la DFC otterrebbe posti nel consiglio di amministrazione o la supervisione di tutti i programmi finanziati. A Kiev verrebbe impedito di offrire i progetti rifiutati ad altre parti con condizioni “materialmente migliori” per almeno un anno.

Inoltre, secondo la bozza, il governo statunitense avrebbe il diritto di acquistare metalli, minerali, petrolio e gas dell’Ucraina prima di altre parti a condizioni commerciali, indipendentemente dal fatto che il fondo finanzi il progetto.

Quindi i paesi Europei sarebbero esclusi o posti in secondo piano, sia nel processo di ricostruzione sia nel commercio di gas e materie prime ucraine che, prima, dovrebbero transitare dal “Fondo” ed essere offerte in modo prioritario ad esso. Evidentemente il fondo lucrerà sulla vendita in Europa della vendita di energia o materie prime ucraine, e gestirà anche le risorse della ricostruzione, cioè i fondi, che potrebbero provenire anche dai fondi russi sequestrati, che saranno impegnati nella ricostruzione.

Francia e Germania, che pensano di lucrare dalla ricostruzione, probabilmente hanno sbagliato i conti.