Ben 4.000 posti di lavoro sono a rischio dopo che il proprietario del più grande impianto di bioetanolo della Gran Bretagna ha avvertito che potrebbe chiudere entro pochi giorni, pare anche a causa tariffaria tra Regno Unito e Stati Uniti.

ABF, proprietaria dell’impianto Vivergo Fuels nello Yorkshire, ha scritto agli agricoltori avvertendoli che intende sospendere gli acquisti di grano utilizzato nel processo di produzione, a meno che il governo non intervenga con urgenza.

L’impianto è in grado di produrre fino a 420 milioni di litri di bioetanolo da oltre 1 milione di tonnellate di grano da foraggio proveniente da migliaia di aziende agricole situate principalmente nello Yorkshire e nel Lincolnshire. L’impianto impiega oltre 160 lavoratori qualificati e la sua catena di approvvigionamento sostiene circa 4.000 posti di lavoro.

ABF ha affermato che il futuro dello stabilimento potrebbe diventare insostenibile a seguito dell’ accordo commerciale tra Regno Unito e Stati Uniti che ha eliminato una tariffa del 19% sulle importazioni di etanolo, consentendo all’etanolo statunitense fortemente sovvenzionato di vendere a prezzi inferiori a quelli dei produttori britannici.

I dirigenti dei due maggiori impianti di bioetanolo del Regno Unito hanno scritto al Primo Ministro il 9 maggio, prima di incontrare il Segretario al Commercio e all’Industria Jonathan Reynolds il 14 maggio, il quale ha affermato che avrebbe agito “in pochi giorni, non in settimane”, ma le aziende sostengono che da allora non ci siano state “prove di urgenza” da parte del governo.

Ben Hackett, amministratore delegato di Vivergo Fuels, ha dichiarato: “Non è una posizione in cui avremmo mai voluto trovarci.

Abbiamo chiesto al governo di aumentare la domanda interna di bioetanolo attraverso una semplice modifica della normativa e di fornirci il sostegno a breve termine e a prezzi accessibili di cui abbiamo bisogno fino a quando tale domanda non si concretizzerà. Finora non è stato fatto nulla.

L’abolizione dei dazi sull’etanolo statunitense, insieme agli ostacoli normativi esistenti, ci ha impedito di competere in condizioni di parità. Di conseguenza, dovremo ridurre gli acquisti di grano per rispettare solo i nostri attuali impegni contrattuali… il tempo sta rapidamente scadendo”.

“Vantaggio di costo imbattibile”

Il mese scorso, l’amministratore delegato di ABF George Weston ha dichiarato a City AM che l’impianto è stato ostacolato dalla decisione del governo di conteggiare due volte i certificati di carburante rinnovabile per i produttori esteri, il che “conferisce loro un vantaggio di costo imbattibile”.

“Non crediamo che il governo fosse obbligato a farlo, ha scelto di farlo e con la sua azione ha messo questa azienda in una posizione impossibile“, ha affermato.

“Stiamo davvero facendo tutto il possibile per salvare lo stabilimento, non vogliamo metterlo in disuso o chiuderlo, ma potremmo essere costretti a farlo”.

I problemi dello stabilimento dello Yorkshire, insieme al calo generale dei prezzi dello zucchero, hanno contribuito a far registrare alla divisione zucchero di ABF una perdita di 122 milioni di sterline nei sei mesi fino a marzo, in calo rispetto all’utile di 121 milioni di sterline dell’anno precedente.

Un portavoce del governo ha dichiarato: “Abbiamo firmato un accordo con gli Stati Uniti nell’interesse nazionale per garantire migliaia di posti di lavoro in settori chiave.

“Stiamo ora lavorando a stretto contatto con l’industria per comprendere l’impatto dell’accordo commerciale tra Regno Unito e Stati Uniti sulle due aziende produttrici di bioetanolo del Regno Unito e siamo aperti a discutere le possibili opzioni di sostegno.

“Il ministro per gli Affari economici ha incontrato i rappresentanti del settore del bioetanolo e alti funzionari continuano a valutare le opzioni disponibili per sostenere le aziende colpite”. Intanto però senza un pronto intervento l’impianto chiuderà perché non competitivo con quelli negli USA.