Trump annuncerà accordo commerciale con il Regno Unito . quindi gli accordi sono possibili…

Donald Trump è pronto ad annunciare giovedì un accordo commerciale con il Regno Unito, rendendo la Gran Bretagna il primo Paese a raggiungere un accordo con gli Stati Uniti da quando la Casa Bianca ha annunciato l’introduzione di dazi doganali su larga scala il mese scorso.

I funzionari britannici prevedono che l’accordo avrà una portata limitata e si concentrerà sui settori automobilistico e siderurgico, quelli più colpiti dalla guerra commerciale di Trump, con dazi doganali del 25% sulle esportazioni verso gli Stati Uniti.

“Questo dovrebbe essere un giorno molto importante ed emozionante per gli Stati Uniti d’America e il Regno Unito”, ha dichiarato giovedì il presidente degli Stati Uniti in un post sulla sua piattaforma Truth Social, annunciando una conferenza stampa alla Casa Bianca alle 10:00 ora locale.

Trump ha descritto l’accordo come ‘completo ed esaustivo’, aggiungendo: ‘Seguiranno molti altri accordi, che sono in fase avanzata di negoziazione!’.

L’accordo commerciale sarebbe il secondo in una settimana per il primo ministro britannico Sir Keir Starmer, che martedì ha siglato un patto con l’India .

Ma i funzionari britannici riconoscono che sarà ben lontano dal tipo di accordo di libero scambio post-Brexit auspicato dal precedente governo conservatore. però è indusbbio che si tratti di un primo passo nella direzione di accordi che vengano a creare un accordo complessivo.

Il Financial Times ha riferito martedì che Washington e Londra erano vicine a un accordo che avrebbe offerto quote tariffarie più basse per le esportazioni britanniche di automobili e acciaio.

I funzionari britannici hanno anche avviato colloqui con il team di Trump per cercare di evitare futuri dazi statunitensi su prodotti quali farmaceutici e aerospaziali. “Un impegno nel settore farmaceutico sarebbe davvero importante”, ha affermato uno di loro.

I negoziatori britannici hanno anche cercato di persuadere Trump a ridurre la sua “tariffa di base” globale del 10% sul Regno Unito, ma hanno ammesso che ciò non accadrà. Molto probabilmente questa resterà come una tariffa base per qualsiasi export negli USA, tranne specifiche esenzioni.

Si prevede che la Gran Bretagna ridurrà i dazi sulle importazioni statunitensi come parte dell’accordo, con potenziali riduzioni della tariffa del 10% sulle importazioni di automobili e dei prelievi sui prodotti a base di carne e crostacei. Si è anche discusso della possibilità che il Regno Unito riduca la tassa sui servizi digitali, che colpisce i gruppi tecnologici statunitensi.

Un portavoce di Starmer ha dichiarato: “Gli Stati Uniti sono un alleato indispensabile sia per la nostra economia che per la nostra sicurezza nazionale. I colloqui per un accordo tra i nostri paesi proseguono a ritmo serrato e il primo ministro fornirà ulteriori aggiornamenti nel corso della giornata”.

L’accordo previsto tra Regno Unito e Stati Uniti è uno dei 17 che Trump intende firmare con i principali partner commerciali dell’America, mentre la Casa Bianca fa marcia indietro sui dazi globali annunciati il 2 aprile.

Starmer è sotto pressione per raggiungere un accordo con Washington dopo che le industrie automobilistica e siderurgica hanno avvertito degli effetti “devastanti” dei dazi.

Vincent Clerc, amministratore delegato del secondo gruppo mondiale di trasporto container AP Møller-Maersk, ha dichiarato al Financial Times che un accordo commerciale tra Regno Unito e Stati Uniti sarebbe “un’ottima notizia se fosse un segnale che abbiamo iniziato a distendere la situazione”. Perché questo evento annuncia che + possibile trattare accordi commerciali con Trump, se si comprendono le sue necessità

Il segretario al Tesoro degli Stati Uniti Scott Bessent si recherà in Svizzera giovedì per incontrare i funzionari cinesi. Le tensioni tra Washington e Pechino hanno fatto temere un dannoso calo degli scambi commerciali tra le due maggiori