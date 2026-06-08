L’oro di carta si scioglie: crollo del 20% dai massimi. Fine del bene rifugio o speculazione temporanea?

L’oro continua la sua inesorabile spirale discendente, bruciando in poche concitate settimane la totalità dei guadagni accumulati dall’inizio dell’anno. Dal picco storico di 5.417 dollari l’oncia, toccato il 28 gennaio, le quotazioni sono precipitate in un avvitamento pressoché costante, fino a stabilizzarsi nell’area dei 4.300 dollari. Un calo complessivo del 20% che suona come una doccia fredda e costringe gli investitori a interrogarsi: la reliquia barbarica è ancora il porto sicuro di un tempo, o si è trasformata nell’ennesimo casinò finanziario preda dell’alta volatilità?

Intanto mostriamo il grafico della quotazione:

Il metallo giallo ha subito l’ennesimo duro colpo venerdì scorso, cedendo il 3,27% in una singola seduta, trascinato al ribasso da un’ondata di vendite che ha colpito parallelamente anche i principali titoli del comparto tecnologico. La pressione ribassista non si è esaurita durante il fine settimana, nonostante il preoccupante scambio di vettori balistici tra Israele e Iran. In apertura dei mercati europei di lunedì, l’oro cedeva infatti un ulteriore 1,3%.

Poi, è intervenuta la magia della comunicazione politica moderna: un messaggio di Donald Trump sui social media, che annunciava una cessazione “immediata” delle ostilità in Medio Oriente, ha innescato un’istantanea inversione di rotta. Le vendite si sono attenuate e, prima dell’apertura di Wall Street, le quotazioni sono tornate in territorio positivo. L’ironia della sorte vuole che, oggi, un singolo post presidenziale valga più di mille tonnellate di metallo fisico stipato nei caveau.

Il tonfo di venerdì è stato ampiamente catalizzato dalla pubblicazione del rapporto sull’occupazione negli Stati Uniti. I dati hanno evidenziato una robusta creazione di posti di lavoro, un segnale di resilienza dell’economia reale che paradossalmente terrorizza i mercati finanziari.

I motivi di questo timore sono squisitamente tecnici:

Rendimenti e costo opportunità: L’oro, per sua natura, non stacca cedole e non offre dividendi. Una forte occupazione allontana l’ipotesi di un taglio dei tassi di interesse. Con tassi elevati, i titoli di Stato tornano a offrire rendimenti sicuri e attraenti, svantaggiando l’oro.

L’oro, per sua natura, non stacca cedole e non offre dividendi. Una forte occupazione allontana l’ipotesi di un taglio dei tassi di interesse. Con tassi elevati, i titoli di Stato tornano a offrire rendimenti sicuri e attraenti, svantaggiando l’oro. Forza del dollaro: Un’economia solida rafforza il biglietto verde. Essendo l’oro prezzato in dollari, una valuta statunitense forte rende l’acquisto del metallo più oneroso per gli investitori globali che detengono altre divise, deprimendone la domanda.

Prima delle recenti tensioni, la narrazione era diametralmente opposta. La prospettiva di un dollaro debole e di un allentamento monetario aveva spinto il metallo a registrare un astronomico +64% nel 2025, dopo anni di solide crescite a doppia cifra (+13,1% nel 2023 e +27,2% nel 2024).

Oggi, nonostante il cortocircuito del suo ruolo di scudo geopolitico, i grandi istituti restano curiosamente ottimisti. Analisti di spicco, come Carsten Menke di Julius Baer, puntano tutto sulle dinamiche strutturali: le banche centrali dei Paesi emergenti continueranno ad accumulare oro per ridurre la loro dipendenza dal dollaro come valuta di riserva.

Secondo i dati raccolti da Bloomberg, ben tredici banche d’investimento scommettono su un prepotente rimbalzo entro l’ultimo trimestre dell’anno.

Istituto Finanziario Target Price (Fine Anno) JP Morgan 6.000 $ UBS 5.900 $ Deutsche Bank 5.800 $ Media di Mercato 4.950 $

Nonostante le rosee previsioni delle grandi banche d’affari, il mercato odierno nasconde un vizio di forma profondo. Il problema strutturale, che si riflette in queste improvvise fiammate di volatilità, è che l’oro da bene fisicamente tesaurizzato è mutato in un mero “bene di carta”.

Attraverso ETF, futures, opzioni e contratti derivati, la mole di oro scambiato virtualmente sui monitor di Wall Street supera per ordini di grandezza il metallo fisico realmente estraibile e disponibile. Questo processo di estrema finanziarizzazione ha inquinato la sua natura intrinseca. Esposto alla speculazione ad alta frequenza e ai flussi algoritmici, l’oro ha visto distrutta la sua qualità primaria di bene rifugio. Le ricadute economiche sono tangibili: il sistema perde un indicatore affidabile dell’inflazione, mentre il risparmiatore scopre che la sua assicurazione contro le crisi globali è diventata solo un altro asset volatile, pronto a sciogliersi al primo battito d’ali dei mercati azionari.