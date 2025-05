Anche se gli Stati Uniti e la Cina hanno ridotto le tariffe doganali nell’ambito di una tregua commerciale di 90 giorni, i minerali critici erano chiaramente assenti dall’accordo, un silenzio che riflette il loro crescente peso strategico.

Con la Cina che stringe la morsa sulle esportazioni di terre rare, gli Stati Uniti stanno raddoppiando gli sforzi per garantire l’approvvigionamento interno di materiali vitali per l’energia pulita, la difesa e la produzione tecnologica.

Nell’ambito di questa iniziativa, lunedì l’amministrazione Trump ha annunciato che accelererà il processo di autorizzazione ambientale per il progetto di miniera di uranio Velvet-Wood proposto da Anfield Energy, riducendo i tempi di revisione a soli 14 giorni.

La mossa rappresenta un netto cambiamento rispetto al processo pluriennale normalmente richiesto a causa dei rischi ambientali associati all’estrazione dell’uranio.

“L’America sta affrontando un’emergenza energetica allarmante a causa delle politiche climatiche estremiste dell’amministrazione precedente. Il presidente Trump e la sua amministrazione stanno rispondendo con rapidità e forza per risolvere questa crisi“, ha dichiarato il segretario degli Interni Doug Burgum.

”L’accelerazione della revisione del progetto minerario rappresenta esattamente il tipo di azione decisiva di cui abbiamo bisogno per garantire il nostro futuro energetico”, ha affermato.

Estrazione di uranio e vanadio

Se approvato, il progetto Velvet-Wood nella contea di San Juan produrrebbe uranio, essenziale sia per l’energia nucleare che per applicazioni di difesa, insieme al vanadio, un metallo fondamentale per le batterie e il rafforzamento delle leghe di acciaio.

Nel 2023, la Russia ha fornito circa il 24% delle importazioni di uranio degli Stati Uniti, sollevando preoccupazioni tra i responsabili politici sui rischi geopolitici della dipendenza dall’estero.

Nel frattempo, il mercato globale del vanadio, valutato circa 3,5 miliardi di dollari secondo l’USGS Mineral Commodity Summaries, dovrebbe crescere con l’accelerazione dell’adozione delle energie rinnovabili.

Secondo il Dipartimento degli Interni, la miniera sarebbe sviluppata sul sito di una precedente attività, con solo tre acri di nuova superficie interessata.

Anfield prevede anche di riavviare il vicino impianto di lavorazione dell’uranio di Shootaring Canyon, che trasformerebbe il minerale in concentrato per combustibile nucleare, il cosiddetto Yellow Cake

Nel frattempo, le organizzazioni ambientaliste hanno espresso preoccupazione per la riduzione dei tempi di revisione.

“Quattordici giorni sono troppo pochi per valutare adeguatamente l’impatto a lungo termine di un’attività di estrazione dell’uranio”, ha dichiarato al New York Times Jamie Rodriguez, portavoce del Sierra Club. “Questi progetti comportano rischi di contaminazione che potrebbero durare per secoli e richiedono un’analisi approfondita”.

La spinta di Trump alla produzione interna

La spinta del presidente Donald Trump per garantire l’approvvigionamento di minerali critici per l’America ha guadagnato slancio dal suo ritorno in carica all’inizio di quest’anno, segnato da una serie di azioni esecutive e iniziative minerarie accelerate per ridurre la dipendenza del Paese dalla Cina.

La svolta è iniziata il 21 marzo, quando Trump ha invocato il Defense Production Act dell’era della Guerra Fredda per aumentare la produzione interna di minerali chiave come uranio, rame, potassio e oro, con il sostegno federale volto a rilanciare l’estrazione e la lavorazione locale.

Proprio mentre Trump intensificava gli sforzi per aumentare la produzione statunitense, la Cina ha sferrato un duro colpo limitando l’esportazione di minerali critici a causa della guerra tariffaria in corso con la più grande economia mondiale.

Imperterrito, Trump ha firmato poche settimane dopo un altro ordine a sostegno dell’estrazione mineraria in acque profonde, mirando alle terre rare presenti sul fondo dell’oceano per ridurre la dipendenza dalle importazioni.

Attualmente, gli Stati Uniti dipendono dalle importazioni per oltre il 95% del loro uranio, creando una vulnerabilità nella catena di approvvigionamento di una risorsa che alimenta circa il 20% della produzione elettrica nazionale.

Secondo i dati dell’EPA, il sud-ovest degli Stati Uniti ospita oltre 1.200 miniere di uranio abbandonate, molte delle quali continuano a presentare problemi ambientali a decenni dalla loro chiusura. Una ricchezza che ora non può più essere ignorata, se gli USA non vogliono diventare pericolosamente dipendenti da paesi non amichevoli.