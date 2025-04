Trump ordina l’accumulo dei noduli metallici sottomarini come riserva strategica di Metalli rari

L’amministrazione di Donald Trump starebbe elaborando un ordine esecutivo per consentire lo stoccaggio di metalli estratti dai noduli presenti sui fondi oceanici.

Secondo i piani, lo stoccaggio “creerebbe grandi quantità pronte e disponibili sul territorio degli Stati Uniti per essere utilizzate in futuro”, in caso di conflitto con la Cina che potrebbe limitare le importazioni di metalli e terre rare, ha aggiunto il rapporto, citando fonti a conoscenza della questione.

Lo stock è considerato come parte di una spinta più ampia per accelerare le richieste di estrazione in acque profonde ai sensi della legge statunitense e per creare capacità di lavorazione a terra, ha aggiunto il rapporto.

L’amministrazione Trump è impegnata in una guerra commerciale e tariffaria con Pechino, che ha colpito la seconda economia mondiale con un pesante prelievo del 145% sulle importazioni negli Stati Uniti. La Cina ha risposto con una tariffa del 125% sui beni statunitensi.

Perché gli Stati Uniti stanno cercando di ridurre il dominio della Cina sulle linee di fornitura di metalli di terre rare?

Gli Stati Uniti stanno cercando di ridurre il dominio della Cina sulle linee di fornitura dei metalli delle terre rare perché si tratta di uno dei minerali più vitali nell’era della tecnologia delle macchine, come l’intelligenza artificiale e gli smartphone. Una posizione di vantaggio in questo ambito permetterebbe a qualsiasi Paese di avere un’influenza sugli altri.

L’azione degli Stati Uniti potrebbe anche derivare dal fatto che anche la Cina ha posto alcune restrizioni all’esportazione di elementi di terre rare come parte della sua risposta al pacchetto di tariffe di Donald Trump, potenzialmente tagliando fuori gli Stati Uniti da minerali vitali per tutto, dagli smartphone alle batterie per auto elettriche.

La Cina produce circa il 90% delle terre rare raffinate al mondo, un gruppo di 17 elementi utilizzati nei settori della difesa, dei veicoli elettrici, dell’energia pulita e dell’elettronica. Gli Stati Uniti importano la maggior parte delle terre rare e la maggior parte proviene dalla Cina.