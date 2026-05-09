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USA, Occupazione di Aprile: il “Raffreddamento” che scotta (e gela la Fed)
L’economia USA sfida ogni previsione: 115.000 nuovi posti ad aprile e la Fed resta gelata. Mentre i settori chiave tengono, esplode il caso dei “part-time forzati”. Ecco perché i tassi d’interesse non scenderanno a breve.
Mentre gli analisti si preparavano al peggio, l’economia americana ha deciso di fare di testa sua. I dati di aprile 2026 sui non-farm payrolls ci dicono che gli USA hanno aggiunto 115.000 posti di lavoro, polverizzando le stime di consenso che si erano fermate a un timido +62.000.
Siamo di fronte a un paradosso: il mercato del lavoro sta “rallentando” rispetto ai fasti post-pandemici, ma lo fa con una resilienza che toglie il sonno a Jerome Powell. Con un tasso di disoccupazione stabile al 4,3%, la Federal Reserve si trova nell’angolo: l’inflazione non molla e il lavoro non crolla. Risultato? I tagli ai tassi d’interesse restano chiusi nel cassetto.
Ecco il grafico relativo da Tradingeconomics:
I numeri dietro il sipario: Chi sale e chi scende
Se guardiamo nel dettaglio, l’economia a stelle e strisce somiglia a un gigante che cambia pelle. La crescita non è omogenea e alcuni settori storici iniziano a mostrare le corde.
|Settore
|Variazione Posti (Aprile)
|Note
|Sanità
|+37.000
|Il vero motore, trainato dall’assistenza domiciliare, in una società sempre più vecchia.
|Trasporti e Logistica
|+30.000
|Spinto dai corrieri, nonostante il calo dai picchi 2025.
|Retail
|+22.000
|Bene i grandi magazzini, male l’elettronica.
|Governo Federale
|-9.000
|Prosegue il dimagrimento della macchina pubblica.
|Manifattura
|-2.000
|Il comparto soffre i tassi alti e l’incertezza globale.
La nota dolente: il “Part-Time per forza”
Non è tutto oro quello che luccica. Un dato che dovrebbe far riflettere i decisori politici è l’aumento di 445.000 unità tra i lavoratori part-time per motivi economici. In parole povere: quasi mezzo milione di americani in più lavora a metà orario non per scelta, ma perché non trova di meglio o perché le aziende hanno tagliato i turni. Magari fa più lavori part time per sbarcare il lunario.
Questo è il classico indicatore di una domanda interna che, pur restando solida, inizia a mostrare crepe qualitative. Se la quantità tiene, la qualità del lavoro sta subendo una pressione al ribasso. Lavori sempre peggiori, sempre meno remunerati, sono l’altra faccia della medaglia.
Le ricadute: Niente sconti dalla Fed
Per la Federal Reserve, questo report è un segnale di “via libera” al mantenimento dello status quo. Con la presidenza Powell che volge al termine, la strategia sembra essere: “non toccare nulla finché l’inflazione non è doma”. La resilienza del mercato del lavoro, ironicamente, diventa il peggior nemico di chi sperava in un allentamento del costo del denaro per mutui e investimenti aziendali. L’altra faccia di questo dato è il boom di fallimenti di piccole aziende, soffocato dagli interessi troppo alti.
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