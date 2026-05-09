USA, Occupazione di Aprile: il “Raffreddamento” che scotta (e gela la Fed)

Mentre gli analisti si preparavano al peggio, l’economia americana ha deciso di fare di testa sua. I dati di aprile 2026 sui non-farm payrolls ci dicono che gli USA hanno aggiunto 115.000 posti di lavoro, polverizzando le stime di consenso che si erano fermate a un timido +62.000.

Siamo di fronte a un paradosso: il mercato del lavoro sta “rallentando” rispetto ai fasti post-pandemici, ma lo fa con una resilienza che toglie il sonno a Jerome Powell. Con un tasso di disoccupazione stabile al 4,3%, la Federal Reserve si trova nell’angolo: l’inflazione non molla e il lavoro non crolla. Risultato? I tagli ai tassi d’interesse restano chiusi nel cassetto.

Ecco il grafico relativo da Tradingeconomics:

I numeri dietro il sipario: Chi sale e chi scende

Se guardiamo nel dettaglio, l’economia a stelle e strisce somiglia a un gigante che cambia pelle. La crescita non è omogenea e alcuni settori storici iniziano a mostrare le corde.

Settore Variazione Posti (Aprile) Note Sanità +37.000 Il vero motore, trainato dall’assistenza domiciliare, in una società sempre più vecchia. Trasporti e Logistica +30.000 Spinto dai corrieri, nonostante il calo dai picchi 2025. Retail +22.000 Bene i grandi magazzini, male l’elettronica. Governo Federale -9.000 Prosegue il dimagrimento della macchina pubblica. Manifattura -2.000 Il comparto soffre i tassi alti e l’incertezza globale.

La nota dolente: il “Part-Time per forza”

Non è tutto oro quello che luccica. Un dato che dovrebbe far riflettere i decisori politici è l’aumento di 445.000 unità tra i lavoratori part-time per motivi economici. In parole povere: quasi mezzo milione di americani in più lavora a metà orario non per scelta, ma perché non trova di meglio o perché le aziende hanno tagliato i turni. Magari fa più lavori part time per sbarcare il lunario.

Questo è il classico indicatore di una domanda interna che, pur restando solida, inizia a mostrare crepe qualitative. Se la quantità tiene, la qualità del lavoro sta subendo una pressione al ribasso. Lavori sempre peggiori, sempre meno remunerati, sono l’altra faccia della medaglia.

Le ricadute: Niente sconti dalla Fed

Per la Federal Reserve, questo report è un segnale di “via libera” al mantenimento dello status quo. Con la presidenza Powell che volge al termine, la strategia sembra essere: “non toccare nulla finché l’inflazione non è doma”. La resilienza del mercato del lavoro, ironicamente, diventa il peggior nemico di chi sperava in un allentamento del costo del denaro per mutui e investimenti aziendali. L’altra faccia di questo dato è il boom di fallimenti di piccole aziende, soffocato dagli interessi troppo alti.