Usa, la bolla immobiliare dei condomini scoppia all’improvviso: prezzi giù fino al 34% e sei metropoli sprofondano ai livelli del 2006

Il grande sogno americano del mattone urbano si sta trasformando in un incubo finanziario a occhi aperti. Chi ha acquistato un appartamento confidando nella crescita infinita dei prezzi si ritrova oggi a fare i conti con una svalutazione repentina, violenta e generalizzata.

In ben 34 grandi mercati degli Stati Uniti, i prezzi dei condomini di fascia media sono precipitati tra il 15% e il 34% rispetto ai picchi massimi. Il dato più sconcertante riguarda sei grandi aree urbane: le quotazioni hanno cancellato vent’anni di guadagni, scivolando al di sotto dei livelli raggiunti nel 2006, all’apice della prima famigerata bolla immobiliare.

L’illusione del denaro facile a tassi zero è svanita, lasciando spazio a una realtà cruda: la domanda si contrae, i costi di mantenimento esplodono e le compravendite si incagliano.

L’anatomia del crollo: dalla Florida alla California

La dinamica dei condomini è diversa da quella delle case unifamiliari. Tra il 2020 e il 2022, questi immobili avevano registrato aumenti frenetici compresi tra il 50% e il 70%, culminando in una crescita decennale che in alcune città aveva superato il 300%. Era una corsa insostenibile.

Oggi il conto è arrivato. A guidare la classifica dei ribassi troviamo le aree un tempo più ambite da investitori e pensionati:

Cape Coral (Florida): -34% dal picco, con un calo annuo del 9,2%.

-34% dal picco, con un calo annuo del 9,2%. Oakland (California): -32% dal massimo del 2022.

-32% dal massimo del 2022. St. Petersburg (Florida): -30%, bruciando gran parte della speculazione recente.

-30%, bruciando gran parte della speculazione recente. Austin (Texas): -28%, simbolo della disillusione post-corsa tecnologica.

-28%, simbolo della disillusione post-corsa tecnologica. Fort Myers (Florida): -27% dal picco del 2023.

I sei mercati in cui i valori medi sono tornati indietro di due decenni sono Cape Coral, Fort Myers, Sarasota County e Orlando in Florida, insieme a Oakland e Contra Costa County nella Baia di San Francisco. Vent’anni di inflazione e investimenti letteralmente azzerati sul fronte dei prezzi nominali.

Mercato Calo dal picco Variazione annua (YoY) Crescita dal 2000 Cape Coral (FL) -34% -9,2% +127% Oakland (CA) -32% -7,2% +138% St. Petersburg (FL) -30% -7,6% +176% Austin (TX) -28% -5,3% +102% Tampa (FL) -22% -7,5% +243% Manhattan (NY) -17% +3,1% +218%

Le rare eccezioni: l’effetto Silicon Valley e la tenuta di Manhattan

Non tutto il mercato immobiliare arretra alla stessa velocità. Mentre 35 altre città si trovano pericolosamente vicine al baratro con contrazioni tra l’8% e il 14% (tra cui Dallas, Sacramento e Las Vegas), emergono sacche isolate di resistenza.

San Francisco è uscita dalla lista dei ribassi più pesanti. L’ondata di investimenti legata all’intelligenza artificiale ha riversato una nuova massa di capitali sulla città, riaccendendo l’interesse per le villette unifamiliari, sebbene i condomini rimangano ancora sotto del 7% rispetto al 2022.

A Manhattan, pur con un calo del 17% rispetto ai massimi storici, i prezzi su base annua registrano un rimbalzo del +3,1%, sostenuti dalla costante attrattiva del centro finanziario globale.

Perché i condomini soffrono più delle ville

A differenza di chi possiede una casa singola con terreno, il proprietario di un appartamento detiene solo una minuscola frazione del suolo sottostante. Il grosso del capitale risiede nella struttura dell’edificio, che con gli anni invecchia, richiede manutenzione straordinaria e si svaluta.

A questo si sommano problemi operativi insidiosi:

Spese condominiali e assicurazioni fuori controllo: soprattutto in Florida e nelle zone a rischio climatico, le polizze assicurative sono schizzate verso l’alto, raddoppiando i costi mensili.

soprattutto in Florida e nelle zone a rischio climatico, le polizze assicurative sono schizzate verso l’alto, raddoppiando i costi mensili. Lavori straordinari rimandati troppo a lungo: molti stabili storici impongono ora maxi-rate ai condòmini per riparazioni strutturali obbligatorie.

molti stabili storici impongono ora maxi-rate ai condòmini per riparazioni strutturali obbligatorie. Blacklist sui mutui: se un edificio finisce nella lista nera delle agenzie federali come Fannie Mae per difetti o liti legali, le banche non concedono mutui. Le vendite restano aperte solo a chi paga in contanti, pretendendo sconti feroci.

se un edificio finisce nella lista nera delle agenzie federali come Fannie Mae per difetti o liti legali, le banche non concedono mutui. Le vendite restano aperte solo a chi paga in contanti, pretendendo sconti feroci. Fuga degli investitori esteri: chi aveva comprato appartamenti per destinarli ad affitti brevi affronta sia la concorrenza di moderni complessi residenziali appena ultimati, sia rendimenti erosi dai costi vivi.

Un segnale premonitore per l’intera economia?

La memoria corre inevitabilmente alla crisi del 2007-2008. Anche allora la burrasca non iniziò a Wall Street, ma nelle periferie surriscaldate e nei progetti edilizi sovradimensionati di California, Arizona e Florida.

Il mercato immobiliare non galleggia nel vuoto. Un calo generalizzato del 20% o 30% del valore delle case innesca il temuto “effetto ricchezza negativo”: le famiglie si sentono più povere, riducono i consumi personali e tagliano le spese discrezionali, deprimendo la domanda aggregata dell’intera economia.

Sul fronte bancario, i pericoli non mancano. Gli istituti regionali e locali, già appesantiti dalle perdite sugli uffici commerciali vuoti, vedono deteriorarsi il valore delle garanzie poste a copertura dei prestiti edilizi e residenziali. Se i mutuatari scoprono che la propria casa vale meno del debito residuo con la banca, il rischio di insolvenze a catena diventa una possibilità concreta.

Non siamo ancora davanti a un collasso sistemico generalizzato, ma l’aria nei centri urbani americani si è fatta rarefatta. Il mattone, considerato per anni un rifugio infallibile, sta presentando il conto di una lunga sbornia speculativa.