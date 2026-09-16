Crollo delle nascite in India: finisce il mito della crescita infinita

L’ultimo baluardo demografico del pianeta ha ceduto prima del previsto. L’India, il gigante da oltre 1,4 miliardi di persone su cui poggiavano i calcoli della crescita globale per i prossimi cinquant’anni, non fa più abbastanza figli per garantire il ricambio della sua popolazione.

La soglia critica di 2,1 figli per donna è stata infranta verso il basso. I dati ufficiali dell’ultimo rapporto del Sample Registration System (SRS) fotografano una realtà inaspettata: il tasso di fecondità totale nazionale è sceso a 1,9. Una svolta epocale che ridisegna gli equilibri dell’economia mondiale.

La fine di un’illusione statistica

Per mezzo secolo i governi indiani hanno vissuto nell’incubo della sovrappopolazione. Negli anni Settanta si arrivò persino alle campagne di sterilizzazione forzata per fermare una crescita giudicata ingestibile. Ancora nel 2019 il Primo Ministro Narendra Modi metteva in guardia contro il pericolo di un'”esplosione demografica”.

I pianificatori pubblici sono stati accontentati oltre ogni aspettativa: la frenata è arrivata, ma con una rapidità che spiazza le proiezioni economiche. Negli anni Duemila il tasso viaggiava a 3,3 figli per donna; oggi siamo già sotto il livello di sostituzione.

Il dato aggregato nasconde un Paese profondamente diviso in due:

Area geografica / Stato Tasso di fecondità (figli per donna) Profilo socio-economico Nuova Delhi (Capitale) 1,2 Alto reddito, massima scolarizzazione Kerala e Tamil Nadu (Sud) 1,3 Sistemi sanitari avanzati, welfare diffuso Media aree urbane 1,5 Costo della vita elevato, lavoro terziario Media aree rurali 2,1 Agricoltura, servizi limitati Uttar Pradesh (Nord) 2,6 Basso reddito, forte ruralità Bihar (Nord) 2,9 Minore scolarizzazione, alta natalità

Nelle metropoli e negli Stati più avanzati la natalità è già al livello di città come Roma, Madrid o Tokyo. L’India urbana anticipa quello che presto sarà il destino dell’intera federazione, resta il dubbio di quanto tempo sarà necessario perché anche le aree rurali vedano un crollo della natalità.

Perché i giovani non formano più famiglie

La spiegazione tradizionale cita l’inurbamento rapido, l’aumento dell’istruzione femminile, l’ingresso delle donne nel mercato del lavoro e il caro-vita nelle metropoli. Crescere un figlio a Delhi o a Bangalore ha costi proibitivi tra alloggi minuscoli e rette scolastiche private.

Tuttavia, gli studiosi evidenziano un fattore più profondo: il crollo nella formazione delle coppie. Non si tratta solo di famiglie che scelgono di avere un figlio unico, ma di un numero crescente di giovani che non si sposa né convive.

L’invasione degli smartphone e delle relazioni mediate da schermi ha ridotto gli incontri fisici, posticipando l’età del matrimonio ben oltre la finestra anagrafica più fertile. È lo stesso modello di isolamento sociale già visto in Occidente e nell’Asia orientale, che ora penetra a grande velocità nel subcontinente.

Il rischio di invecchiare prima di diventare ricchi

Le conseguenze pratiche per la produzione e per i mercati sono pesanti. Oxford Economics stima che il dimezzamento della popolazione in età da lavoro entro il 2075 potrebbe ridurre la capacità economica indiana di oltre il 35%.

Le proiezioni di Goldman Sachs, che vedevano Nuova Delhi superare gli Stati Uniti per diventare la seconda potenza mondiale entro il 2075, poggiavano interamente su una riserva infinita di giovani lavoratori a basso costo. Questa certezza viene ora meno.

L’impatto economico diretto si manifesterà su più fronti:

Consumi interni in frenata: meno nascite e famiglie più piccole comprimono la spesa aggregata per beni di consumo primari e durevoli.

meno nascite e famiglie più piccole comprimono la spesa aggregata per beni di consumo primari e durevoli. Calo degli investimenti privati: le aziende riducono i piani di espansione degli stabilimenti se sanno che mancheranno sia i lavoratori sia i compratori finali.

le aziende riducono i piani di espansione degli stabilimenti se sanno che mancheranno sia i lavoratori sia i compratori finali. Pressione sulle finanze pubbliche: con meno contribuenti attivi e una quota crescente di anziani privi di coperture pensionistiche, la spesa per assistenza assorbirà risorse preziose destinate alle infrastrutture.

Dalla quantità alla qualità: la nuova sfida produttiva

L’inerzia della popolazione concederà all’India ancora qualche decennio di crescita complessiva: i giovani nati negli anni scorsi lavoreranno e consumeranno. Il cosiddetto dividendo demografico non sparisce domani mattina, ma il conto alla rovescia è iniziato.

L’espansione economica non potrà più affidarsi al semplice aumento delle braccia disponibili. Se la forza lavoro smette di espandersi, l’unica strada per mantenere la crescita del reddito è l’aumento del PIL pro capite attraverso investimenti reali in produttività, macchinari, automazione e formazione tecnica.

L’India rischia di fare i conti con l’inverno demografico prima ancora di aver costruito un benessere diffuso. La corsa mondiale verso la denatalità accelera, e nessuno sembra avere gli anticorpi.