Il grande esodo industriale del Canada: mentre le fabbriche chiudono, Bruxelles promette miracoli a mezzo oceano

Il Canada sta vivendo uno shock industriale senza precedenti: nell’ultimo mese, invece dei quindicimila nuovi posti di lavoro stimati dagli analisti, il Paese ne ha persi ben quarantaduemila. Un tonfo mostruoso di cinquantasettemila buste paga che scuote le fondamenta dell’economia reale.

La causa immediata è una raffica di dazi statunitensi al 50%, ma la radice del disastro sta nella scelta politica del premier Mark Carney. Invece di negoziare un compromesso pragmatico con la Casa Bianca, Ottawa ha scelto lo scontro ideologico e la retorica della resistenza a ogni costo, trasformando una disputa commerciale in una ritirata produttiva disastrosa.

Mentre le imprese scappano per sopravvivere, la risposta canadese ha trovato una sponda surreale a Strasburgo: l’abbraccio politico con Ursula von der Leyen e l’offerta dell’Unione Europea di fare del Canada il primo “Stato Associato” della storia del blocco comunitario.

Il miraggio europeo e la dura legge della geografia

A Strasburgo la presidente della Commissione Europea ha annunciato con enfasi solenne che Europa e Canada “guardano il mondo con gli stessi occhi”, proponendo un‘alleanza strategica che dovrebbe spaziare dall’intelligenza artificiale alla difesa, fino alle materie prime critiche. Carney ha ricambiato parlando di un asse necessario per spezzare la dipendenza da Washington.

Sorge però una domanda elementare che chiunque conosca la contabilità aziendale si pone: come può un’intesa burocratica con Bruxelles salvare un apparato industriale che per decenni è cresciuto simbioticamente con gli Stati Uniti?

Il Canada invia il 78% di tutte le sue merci esportate oltre il confine statunitense. Una rete fitta di camion, oleodotti e convogli ferroviari non si rimpiazza con un comunicato stampa firmato a quindicimila chilometri di distanza.

L’Europa è lontana, separata dall’Atlantico, zavorrata da costi dell’energia proibitivi e da una domanda interna anemica. Pensare che il mercato europeo possa assorbire le merci che non entrano più a Detroit o a Chicago appartiene al regno delle illusioni politiche, non a quello dell’economia applicata.

La mappa delle chiusure: chi getta la spugna

Le aziende non possono aspettare che la diplomazia trovi una quadra astratta. Le stime di settore rilevano che oltre il 42% dei produttori manifatturieri canadesi ha già iniziato a spostare linee produttive negli Stati Uniti o si prepara a farlo.

Chi non riesce a trasferirsi, semplicemente chiude i cancelli e manda a casa gli operai. Ecco un breve elenco delle grandi aziende che hanno chiuso o si sono trasferite a sud:

RYAM (Rayonier Advanced Materials) a Témiscaming (Québec): la storica cartiera, spina dorsale di una comunità di duemila persone, ha decretato lo stop a tempo indeterminato. Oltre 400 lavoratori perdono il posto a causa del balzello del 50% che ha reso insostenibili le vendite verso il mercato americano.

Stellantis a Brampton (Ontario): l’impianto automobilistico, fermo da mesi in attesa di essere riconvertito per i nuovi modelli Jeep, non ripartirà più. Stellantis ha stracciato i piani di rilancio industriale e ha avviato trattative per cedere la struttura alla Roshel, azienda di veicoli blindati. Si consuma così l’addio alla produzione automobilistica di massa, con una frattura pesantissima con il sindacato Unifor.

Aeris Protective Packaging a Montréal: azienda specializzata in imballaggi protettivi che realizza il 70% dei propri ricavi negli Stati Uniti. Di fronte alla tariffa del 50%, la proprietà ha deciso di aprire subito un impianto produttivo in territorio statunitense per non perdere la clientela.

Sapporo / Sleeman Breweries: il colosso della birra ha ufficializzato lo spostamento della produzione destinata ai consumatori americani direttamente negli impianti USA entro la prima metà del 2027.

Northern Cable a Brockville (Ontario): il produttore di cavi elettrici, con metà del fatturato generato a sud del confine, ha confermato lo studio per aprire uno stabilimento negli Stati Uniti per scavalcare le barriere daziarie.

Crown Royal: già ad aprile ha fatto da apripista, portando le sue linee di imbottigliamento in Alabama.

Quadro sintetico delle fughe industriali

Il paragone con il Messico: pragmatismo contro vanità

Per comprendere quanto pesi l’errore di calcolo di Ottawa basta guardare cosa accade al confine meridionale degli Stati Uniti.

Il Messico si trova in una posizione di dipendenza ancora più marcata: l’84% del suo export prende la via del Nordamerica. Eppure, a Città del Messico nessuno ha pensato di proclamare una crociata morale contro il vicino ingombrante. Il governo messicano ha scelto la strada delle trattative serrate, affrontando con freddezza i dossier più spinosi, a cominciare dalla gestione delle frontiere e della cooperazione doganale. Il risultato pratico? Nessun attacco con dazi punitivi al 50% e salvaguardia della base produttiva interna.

Ottawa ha imboccato la direzione opposta. Carney ha voluto impersonare la linea dura, scommettendo forse sulle dinamiche elettorali interne americane, ma a pagare il conto di questo azzardo non sono i burocrati dei ministeri federali. A pagare sono le famiglie di Témiscaming, le tute blu dell’Ontario e le piccole e medie imprese della manifattura che vedono volatilizzarsi ordini decennali.Pensare poi di esportare gli imballi canadesi in Europa è un’illusione che ignora un fattore essenziale: la geografia.