Doccia fredda dalla Fed: tornano a salire i tassi dopo tre anni. Warsh stringe e non sarà l’ultima volta nel 2026

La tregua sul costo del denaro è terminata. Con una mossa a sorpresa che riapre una stagione difficile per chi ha debiti, la Federal Reserve ha votato all’unanimità l’aumento dei tassi di interesse, un evento che non si verificava dal lontano luglio 2023. Per le famiglie con un mutuo e per le aziende in cerca di credito, l’annuncio suona come una doccia gelata.

Il comitato monetario guidato da Kevin Warsh ha decretato un rincaro di 25 punti base, portando il saggio di riferimento nella forchetta tra il 3,75% e il 4,00%. L’obiettivo dichiarato resta il rientro dell’inflazione verso la soglia del 2%, giudicato ancora troppo lento dai banchieri centrali. Ecco il grafico da Tradingeconomics:

L’ironia del calendario economico salta subito all’occhio: nel 2024 la banca centrale allentava la morsa tagliando mezzo punto a ridosso del voto presidenziale con i prezzi al 3,3%; oggi, con l’inflazione di fondo al 2,4%, sceglie invece di tirare il freno a mano poco prima delle elezioni di metà mandato.

I nuovi numeri dell’economia americana

I vertici della Fed spiegano che la spesa interna e il mercato del lavoro reggono bene, ma le stime aggiornate svelano una revisione al rialzo proprio della dinamica dei prezzi per l’anno in corso:

Indicatore Previsione precedente 2026 Nuova stima 2026 Stima 2027 Crescita PIL 2,2% 2,3% 2,4% Inflazione PCE 3,6% 3,7% 2,3% Inflazione PCE Core 3,3% 3,4% 2,5% Disoccupazione 4,3% 4,1% 4,1%

Cosa accadrà nei prossimi mesi e nel 2027

La brutta notizia per chi sperava in un singolo ritocco isolato è che il percorso appare già tracciato verso nuovi rincari:

Fine 2026: ben 16 componenti su 18 del comitato prevedono almeno un altro aumento di 25 punti base prima di Capodanno, con 4 esponenti che ne calcolano addirittura due. Nessuno scommette su una riduzione.

ben 16 componenti su 18 del comitato prevedono almeno base prima di Capodanno, con 4 esponenti che ne calcolano addirittura due. Nessuno scommette su una riduzione. Prospettive per il 2027: lo scenario rimarrà rigido. Soltanto una ristretta minoranza ipotizza un allentamento delle condizioni monetarie, mentre la maggioranza dei consiglieri propende per mantenere i tassi fermi o spingerli ancora più in alto.

L’impatto concreto su mutui, aziende e debito

Quando la moneta più usata al mondo costa di più, le conseguenze non restano confinate nei palazzi di Washington:

Il rendimento dei titoli di stato decennali ha superato la soglia del 5%, toccando picchi che non si registravano dal 2007.

Per i cittadini aumentano le rate dei prestiti e i tassi sui nuovi contratti di mutuo.

Le aziende vedono salire il costo degli investimenti produttivi, con il rischio immediato di frenare assunzioni e sviluppo.

Curare un aumento dei prezzi legato a fattori geopolitici e materie prime colpendo la domanda interna significa far pagare il conto a lavoratori e imprese. La stretta è tornata, e le sue ripercussioni si faranno sentire a lungo.