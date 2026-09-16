Il segreto sepolto di Venere: la luna perduta che il pianeta ha divorato

Immaginate un pianeta quasi identico alla Terra per massa e dimensioni, trasformato in una fornace infernale dopo aver letteralmente inghiottito il proprio satellite naturale. Quella che sembra la trama di un film fantascientifico è l’oggetto di uno studio molto serio: Venere non è sempre stata sola nello spazio. Il pianeta avrebbe posseduto una luna, ma la sua stessa morsa gravitazionale l’avrebbe trascinata in una spirale di morte fino a farla schiantare contro la superficie.

Per decenni gli astronomi hanno cercato di spiegare perché la Terra vanti un satellite così imponente mentre Venere ne sia del tutto priva. Le teorie storiche si dividevano in due ipotesi: o Venere non aveva mai subito l’impatto gigante necessario a generare una luna, oppure il satellite era stato strappato via da un secondo cataclisma esterno.

La nuova risposta arriva dall’astrofisico Stephen Kane della University of California, Riverside (UCR). Nel suo studio pubblicato su The Astrophysical Journal, Kane dimostra che Venere non ha avuto bisogno di alcun disastro esterno per perdere la sua luna: è bastata la fisica del moto orbitale per condannarla all’autodistruzione.

La fuga della Luna terrestre contro la trappola di Venere

Per comprendere questo dramma cosmico, conviene guardare a quello che accade a casa nostra. La Terra ruota su se stessa velocemente, compiendo un giro in circa ventiquattr’ore. Grazie agli specchi lasciati dagli astronauti della missione Apollo 11, sappiamo che la Luna si allontana da noi di circa quattro centimetri all’anno.

Questo allontanamento progressivo avviene perché la rapida rotazione terrestre trasferisce energia all’orbita lunare tramite le maree gravitazionali, spingendo il satellite verso l’esterno.

Su Venere accade esattamente l’opposto. Il pianeta ruota in modo incredibilmente pigro: un solo giorno venusiano dura circa 243 giorni terrestri. Con una rotazione così lenta, la fisica gioca un brutto scherzo a qualsiasi corpo orbitante.

Invece di guadagnare quota energetica come la nostra Luna, un satellite attorno a Venere si trova all’interno del cosiddetto “raggio sincrono” (la quota a cui la velocità dell’orbita pareggia la rotazione del pianeta) con velocità molto basse. Il risultato è una micidiale perdita di momento angolare: la luna perde costantemente quota, iniziando una caduta inesorabile verso il pianeta madre.

Caratteristica orbitale Terra – Luna Venere – Ipotetica Luna Rotazione del pianeta Rapida (~24 ore) Estremamente lenta (~243 giorni) Effetto di marea Spinta verso l’esterno Trascina il satellite verso il basso Distanza nel tempo In allontanamento (+4 cm/anno) Spirale discendente verso l’impatto Destino finale Orbita stabile per miliardi di anni Disintegrazione e collisione distruttiva

La spirale di collisione verificata al computer

Il team guidato da Stephen Kane ha elaborato modelli numerici complessi, testando lune con masse variabili da un centesimo fino a dieci volte la massa della nostra Luna. Sono stati confrontati due modelli di deformazione gravitazionale: il modello a fattore di qualità costante (Constant-Q) e quello a ritardo temporale (Constant Time Lag, CTL).

I risultati delle simulazioni hanno mostrato una regolarità impressionante:

Per lune con massa pari o superiore al doppio della nostra Luna, la distruzione avviene rapidamente, tra 30 milioni e 1,7 miliardi di anni.

Lune più pesanti accelerano il rallentamento della rotazione di Venere, chiudendo ancora più in fretta la trappola orbitale.

Se la rotazione iniziale del pianeta dopo l’impatto formativo superava le 15-16 ore, qualsiasi luna precipitava verso il pianeta in tempi geologicamente brevissimi (meno di un milione di anni).

Una volta scesa sotto una distanza critica (il limite di Roche, stimato a circa 2,85 raggi venusiani), la luna non ha potuto più resistere alle forze di marea. Le tensioni interne hanno letteralmente fatto a pezzi la roccia, trasformando il satellite prima in un gigantesco anello di detriti incandescenti e poi in una pioggia terminale abbattutasi sul pianeta.

Un impatto devastante che ha cancellato la vita

Lo schianto di un intero satellite ha sprigionato un’energia mostruosa. Un evento del genere ha riversato nel mantello e nell’atmosfera di Venere una quantità di calore sufficiente a fondere la crosta, alterare in modo permanente la composizione atmosferica e cancellare ogni eventuale riserva d’acqua liquida primordiale. Se il primo Venere avrebbe potuto sostenere la Vita, questa possibilità è cessata con l’evento catastrofico.

Se in gioventù Venere possedeva oceani e condizioni compatibili con lo sviluppo biologico, l’assorbimento violento della propria luna potrebbe rappresentare la scintilla che ha innescato l’effetto serra incontrollato, trasformando il pianeta nell’inferno a 460 gradi che osserviamo oggi.

Trovare oggi le tracce visibili del cratere sulla superficie è impossibile. Circa l’ottanta per cento della crosta di Venere è stata completamente rinnovata da massicci eventi vulcanici circa un miliardo di anni fa, cancellando le cicatrici geologiche più antiche.

Tuttavia, le prove potrebbero galleggiare nell’aria. La futura missione atmosferica DAVINCI della NASA, progettata per scendere attraverso la densa coltre di acido solforico del pianeta, analizzerà i gas nobili e i rapporti isotopici dell’atmosfera. L’impatto di un satellite povero di sostanze volatili potrebbe aver lasciato una precisa impronta chimica ancora rilevabile.

Quindi una Luna può essere una benedizione o una maledizione per un corpo celeste e comunque la relazione Satellite-Pianeta non è stabile, ma destinata a evoluzioni spesso distruttive.