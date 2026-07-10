USA e alleati ridisegnano la mappa del petrolio: il piano miliardario per azzerare il ricatto di Teheran su Hormuz

Il recente blocco dello Stretto di Hormuz ha fatto sobbalzare i mercati, con un’impennata del prezzo del greggio superiore al 70%. Una fiammata inflazionistica che ha rischiato di travolgere la crescita economica globale e le fortune politiche a Washington.

Il controllo di Teheran su questa via d’acqua, dove transita un terzo del petrolio mondiale, è da decenni l’arma geopolitica più efficace dell’Iran. Washington e i suoi alleati hanno però deciso che il tempo dei ricatti è finito. È in corso un piano d‘emergenza infrastrutturale per aggirare definitivamente lo stretto.

Il prezzo della benzina e la stabilità politica

Esiste un legame diretto e brutale tra il prezzo del barile, il costo della benzina alla pompa negli Stati Uniti e il destino elettorale dei presidenti americani. Donald Trump lo sa bene.

Il blocco di Hormuz ha dimostrato l’inefficacia delle soluzioni a breve termine. I corridoi di emergenza stradali e le rotte costiere hanno mostrato il fiato corto. I camion attraverso Iraq e Siria hanno spostato appena 125.000 barili al giorno, una goccia nel mare rispetto ai normali flussi pre-crisi.

Per calmare i mercati serve ben altro che qualche autocisterna. La Casa Bianca ha quindi impresso un’accelerazione senza precedenti a una serie di macro-progetti infrastrutturali. L’obiettivo è chiaro: togliere a Teheran il potere di spegnere la luce dell’economia globale.

La rincorsa ai gasdotti e oleodotti terrestri

Il primo asse della strategia americana punta sul potenziamento della rete di tubazioni esistente nella penisola arabica e in Iraq. L’obiettivo a breve termine è deviare via terra almeno il 50% del greggio che normalmente transita nello stretto.

L’Arabia Saudita ha già spinto la capacità della sua East-West Pipeline fino a 7 milioni di barili al giorno verso il Mar Rosso, anche se i colli di bottiglia nei terminali di Yanbu limitano l’export effettivo a 4,5 milioni. Nel frattempo, gli Emirati Arabi Uniti stanno raddoppiando i loro sforzi.

I principali progetti di bypass infrastrutturale

Progetto / Infrastruttura Stato attuale e interventi Capacità obiettivo (Barili/giorno) Obiettivo geopolitico Habshan–Fujairah (UAE) Raddoppio parallelo accelerato al 2027 Oltre 3 milioni Sbloccare l’export diretto sul Golfo di Oman Oleodotto Kirkuk–Ceyhan Riattivazione e trattative con la Turchia 170.000 – 250.000 Portare il petrolio iracheno sul Mediterraneo Rehab Kirkuk–Banias (Siria) Accordi in corso con fondi USA (TI Capital) 300.000 Alternativa strategica via Siria Basra-Haditha (Iraq) Nuovo progetto da 5 miliardi di dollari 2,25 – 2,5 milioni Collegare il sud dell’Iraq all’Europa via terra

Questo reticolo di tubazioni permetterà all’Iraq e alle monarchie del Golfo di pompare l’oro nero direttamente verso il Mediterraneo o l’Oman. In questo modo si eviteranno le motovedette e i missili di Teheran.

La carta dell’emisfero occidentale: lo scudo delle Americhe

Accanto agli investimenti nel Medio Oriente, gli Stati Uniti stanno applicando la più classica delle ricette di diversificazione dell’offerta. Se il petrolio mediorientale è instabile, la soluzione è produrlo in casa o nel proprio giardino.

La produzione statunitense viaggia già sui massimi storici a 13,6 milioni di barili al giorno, ma le compagnie private faticano a fare di meglio nel breve periodo. Washington ha quindi avviato un’offensiva diplomatica ed economica nell’America Latina.

Il dipartimento di Stato americano sta lavorando per rinvigorire il settore petrolifero del Venezuela. Contemporaneamente supporta i boom produttivi di Argentina e Brasile. L’asse delle Americhe rappresenta già il 32% della produzione globale di greggio. Paesi come Ecuador ed El Salvador sono considerati partner strategici commerciali e di sicurezza per blindare l’offerta energetica globale.

Il corridoio IMEC: la nuova via della seta anti-Iran

Il pezzo forte del piano americano è però di natura intercontinentale. Si tratta del corridoio economico India-Medio Oriente-Europa (IMEC). Il progetto era nato nel 2023 ma era rimasto congelato a causa delle tensioni regionali. Oggi è stato letteralmente blindato e ridisegnato.

Il nuovo piano prevede lo scarico delle merci dall’India direttamente in Oman, tagliando fuori l’ingresso del Golfo Persico. Da lì, una rete ferroviaria ad alta capacità attraverserà l’Arabia Saudita e la Giordania per raggiungere il porto israeliano di Haifa, e infine l’Europa.

I pianificatori stimano che l’IMEC potrà assorbire il 60% del traffico commerciale marittimo che oggi rischia di passare da Hormuz. Dal punto di vista normativo, accordi commerciali ad hoc e leggi del Senato americano stanno formalizzando la Grecia come hub d’ingresso europeo. Politicamente richiederebbe una normalizzazione dei rapporti fra i vari paesi del Medio Oriente, compreso Israele. e per questo viene fortemente spinto dagli USA.

Non si tratta più di gestire una crisi temporanea. Gli investimenti in infrastrutture materiali stanno modificando la geografia economica globale. Si tratta di creare un sistema che presenti diverse vie alternative, tutte in grado comunque di evitare il coinvolgimento di attori poco stabili o poco trasparenti.