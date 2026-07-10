Petrolio iracheno: l’accordo salva-collasso con la Turchia evita il blocco delle esportazioni

L’Iraq si è appena guadagnato un altro anno di tempo per continuare ad esportare petrolio. Si prevede che la Turchia e l’Iraq firmino entro pochi giorni una proroga di 12 mesi dell’accordo che disciplina l’oleodotto Iraq-Turchia, scongiurando così la scadenza del 27 luglio che minacciava una delle poche rotte di esportazione petrolifera ancora praticabili per Baghdad.

Il ministro dell’Energia turco Alparslan Bayraktar ha affermato che l’accordo è nelle fasi finali e garantirà che il greggio continui a fluire dall’Iraq al terminale di esportazione di Ceyhan sul Mediterraneo. Si tratta solo di una proroga di un anno, ma al momento è sufficiente, in atytesa di completare altri accordi e la linea ferroviaria che permetterà di incrementare il commercio e l’export iracheno.

Prima della guerra con l’Iran, l’oleodotto era importante. Dopo che lo Stretto di Ormuz è rimasto di fatto chiuso per mesi, è diventato indispensabile.

Con la maggior parte delle esportazioni dal sud dell’Iraq bloccate nel Golfo, Baghdad è stata costretta a ridurre drasticamente la produzione, riempire i serbatoi di stoccaggio e affrettarsi a riattivare le infrastrutture di esportazione del nord, rimaste in gran parte inattive per anni. La rotta di Ceyhan si è rapidamente trasformata da opzione secondaria di esportazione a una delle poche ancore di salvezza economiche dell’Iraq. Inoltre le esportazioni avvengono , per ora via camion, attraverso la Siria.

Baghdad ha trascorso le ultime settimane promuovendo piani per aumentare la produzione a 7 milioni di barili al giorno entro tre anni, cercando al contempo di attirare ulteriori investimenti occidentali nel proprio settore petrolifero. Nessuna di queste ambizioni ha molta importanza se l’Iraq non è in grado di trasportare il greggio al mercato in modo affidabile.

Lo stesso oleodotto ha vissuto alcuni anni turbolenti. È rimasto fuori servizio per più di due anni dopo che un tribunale arbitrale ha ordinato alla Turchia di pagare a Baghdad 1,5 miliardi di dollari per le esportazioni non autorizzate di petrolio curdo tra il 2014 e il 2018. I flussi sono ripresi solo alla fine dello scorso anno, rendendo l’imminente scadenza dell’accordo di transito, in vigore da decenni, un’altra sgradita fonte di incertezza.

La proroga non risolve il problema delle esportazioni dell’Iraq, ma lo trasforma in un problema di domani anziché di oggi.

A più lungo termine, Baghdad ha ancora bisogno di alternative a Hormuz, di una maggiore capacità dell’oleodotto e di una rete di esportazione più resiliente se spera di proteggersi da future interruzioni a livello regionale.

Per ora, con il petrolio che rappresenta ancora circa il 90% delle entrate governative e le opzioni di esportazione limitate, mantenere il flusso di greggio verso Ceyhan è una questione di sopravvivenza economica.