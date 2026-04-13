Ungheria, la fine di un’era: Orbán cede il passo. Ma a trionfare è un conservatore, mentre la sinistra scompare

È il momento della realtà a Budapest. Dopo 16 anni ininterrotti al potere, Viktor Orbán ha riconosciuto la sconfitta elettorale. Quello che per un decennio e mezzo la stampa mainstream europea ha dipinto come un inossidabile autocrate, un dittatore insediato nel cuore dell’Europa, ha preso atto dei risultati, ha ringraziato i suoi elettori e ha concesso la vittoria al suo avversario, Péter Magyar, spianando la strada a una pacifica e democratica transizione di potere. Un comportamento piuttosto anomalo per un “tiranno”, ma del tutto coerente con un ricambio fisiologico in una democrazia matura, in cui l’usura di quattro mandati consecutivi presenta inevitabilmente il conto.

I dati diffusi con oltre il 95% delle schede scrutinate non lasciano spazio a interpretazioni. Con un’affluenza record che ha sfiorato l’80%, l’elettorato ungherese ha scelto il cambiamento. Ma attenzione a leggere questo risultato con le lenti deformanti della politica nostrana.

I risultati elettorali:

Partito Fazione Europea Percentuale TISZA PPE (Centro-destra) 53,5% Fidesz/KDNP PfE (Destra) 37,9% MH ESN (Estrema destra) 5,9% DK S&D (Centro-sinistra) 1,2% MKKP Verdi 0,8%

La totale irrilevanza della sinistra

Il dato politico più clamoroso, che molti commentatori tendono a oscurare, è l’assoluta irrilevanza della sinistra ungherese. La Coalizione Democratica (DK), affiliata ai socialisti europei, ha raccolto un misero 1,2%. L’intera galassia progressista, unita ai Verdi (fermi allo 0,8%), non raggiunge il 2% dei consensi.

Gli ungheresi non hanno votato per un’agenda “woke”, per l’ambientalismo radicale o per il socialismo europeo. Hanno semplicemente scelto un’altra sfumatura di conservatorismo. Sarà divertente vedere la Sinistra italiana festeggiare un’elezione nella quale non ottiene un singolo rappresentante elettorale.

Chi è Péter Magyar?

Il trionfatore, Péter Magyar e il suo partito TISZA (entrato a far parte del Partito Popolare Europeo), non è un campione del progressismo internazionale. È un ex funzionario di ferro dello stesso establishment di Fidesz. Magyar è un politico di centro-destra, nazionalista, difensore delle radici cristiane dell’Ungheria e della famiglia tradizionale.

Per usare un paradosso assai reale: l’uomo che oggi le cancellerie europee festeggiano come il “liberatore” di Budapest, se si presentasse alle elezioni in Italia verrebbe immediatamente etichettato dai grandi quotidiani come un pericoloso reazionario, se non direttamente come “fascista”. La sua vittoria non è una rivoluzione ideologica, ma un naturale e sano ricambio di classe dirigente dopo quasi due decenni di dominio incontrastato dello stesso gruppo di potere.

L’unica vera, forte, differenza con Orban è relativa all’Ucraina: Magyar non si oppone agli aiuti al paese in conflitto e non si oppone direttamente al suo accesso nella UE. Però a livello di politica fiscale ed economica TISZA si distacca ben poco dalla politica di Orban.

Chiudiamo onsiderando che il terzo partito ungherese, MH, il movimento per la madrepatria, è seccamente e nettamente nazionalista.

Le ricadute economiche: sblocco dei fondi e rilancio keynesiano

Dal punto di vista macroeconomico, l’affermazione di Magyar apre scenari interessanti e potenzialmente molto positivi per l’Ungheria. L’economia magiara, pur dinamica, ha sofferto pesantemente l’inflazione degli ultimi due anni e ha assoluto bisogno di capitali.

Ecco cosa comporterà il cambio di guardia:

Sblocco dei Fondi di Coesione UE: L’obiettivo primario di Magyar è chiudere la decennale disputa sullo stato di diritto con Bruxelles. Questo sbloccherà decine di miliardi di euro attualmente congelati.

Stimolo Fisiologico all’Economia: L’afflusso di questi capitali europei permetterà al nuovo governo di attuare politiche squisitamente keynesiane: investimenti in infrastrutture, sanità e istruzione, agendo in deficit virtuoso supportato dalle erogazioni comunitarie.

Nuovo asse con Berlino: L’inserimento di TISZA nel PPE faciliterà enormemente le relazioni commerciali e politiche con la Germania, primo partner economico dell’Ungheria, oggi saldamente a guida cristiano-democratica. Questo garantirà stabilità agli investimenti industriali tedeschi nel bacino danubiano.

Orbán esce di scena, incassando comunque un solidissimo 37,8%. Potrebbe non essere un addio definitivo, ma una pausa strategica all’opposizione per riorganizzarsi. Nel frattempo, l’Ungheria cambia marcia, restando profondamente conservatrice, ma rassicurando i mercati e l’Europa.