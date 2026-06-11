La grande fuga dall’auto elettrica: perché CATL e i giganti dell’energia puntano tutto sugli accumulatori

Mentre i mercati energetici globali cambiano, le aziende lungo la catena di fornitura della produzione di veicoli elettrici si stanno affrettando ad espandersi e diversificarsi. La posizione dell’amministrazione Trump sull’energia pulita e l’aggressività in Iran, tra le altre bombe a effetto energia, hanno causato il caos nei mercati energetici globali e creato un clima generale di incertezza che sta portando molte aziende energetiche a diversificare i propri investimenti. Di conseguenza, molte aziende di veicoli elettrici e produttori di batterie si stanno orientando verso il prossimo mercato ovvio per i loro prodotti, sia usati che riciclati: lo stoccaggio di energia.

Il gigante cinese delle batterie CATL ha appena annunciato che punta a far sì che lo stoccaggio di energia rappresenti la metà delle sue vendite globali già entro il 2030, segnando un importante cambiamento nella strategia dell’azienda con implicazioni di vasta portata per i mercati globali. CATL è il più grande produttore di batterie per veicoli elettrici al mondo, rappresentando la metà dell’enorme mercato cinese delle batterie e una quota impressionante del 38,1% del mercato globale.

La portata e l’estensione delle operazioni di CATL implicano che qualsiasi decisione presa avrà enormi ripercussioni sul resto del mondo. Il passaggio di CATL dalla produzione di batterie per veicoli elettrici potrebbe ridurre l’offerta globale e causare un aumento del prezzo dei veicoli elettrici in tutto il mondo, avverte un recente rapporto di CBT News. Nello stesso tempo il suo maggiore impegno nell’accumulo di rete potrebbe far precipitare i prezzi in questo settore.

La decisione dell’azienda di puntare al 50% delle vendite nel settore dello stoccaggio di energia entro la fine del decennio è solo l’ultimo sviluppo di un cambiamento in atto da anni, che vede l’abbandono delle batterie per veicoli elettrici a favore dello stoccaggio di energia. Cinque anni fa, lo stoccaggio di energia rappresentava solo il 2% delle vendite di CATL. Ora rappresenta un quarto delle vendite di CATL e il 30,4% del mercato globale dello stoccaggio di energia. In effetti, CATL è già da cinque anni consecutivi il più grande fornitore al mondo di batterie per lo stoccaggio di energia.

Molti altri produttori di veicoli elettrici e di batterie stanno seguendo la stessa tendenza. Quando Trump è entrato in carica per il suo secondo mandato e ha smantellato molti dei sostegni dell’era Biden ai veicoli elettrici, tra gli altri settori dell’energia pulita, produttori di veicoli elettrici come General Motors e LG hanno iniziato a orientarsi in massa verso lo stoccaggio di energia. Mentre i mercati delle auto pulite apparivano altamente incerti, la necessità di un maggiore stoccaggio di energia guidata dai data center di intelligenza artificiale sembrava una scommessa molto più sicura.

“Il mercato delle batterie su scala di rete e dell’energia di riserva non si sta solo espandendo, sta diventando un’infrastruttura essenziale”, ha dichiarato l’anno scorso Kurt Kelty, vicepresidente di General Motors per le batterie, la propulsione e la sostenibilità. “La domanda di elettricità sta aumentando e non farà che accelerare. Per affrontare questa sfida, gli Stati Uniti hanno bisogno di soluzioni di stoccaggio dell’energia che possano essere implementate rapidamente, in modo economico e prodotte proprio qui nel nostro Paese. Le batterie GM possono svolgere un ruolo fondamentale. Non stiamo solo costruendo auto migliori: stiamo plasmando il futuro della resilienza energetica”.

In questo momento lo stoccaggio di energia rappresenta anche un mercato secondario altamente promettente per le batterie EV dismesse, che hanno ancora molta vita – per non parlare di un tesoro di minerali critici – quando raggiungono la fine della loro utilità nell’alimentare i veicoli. Deviare quelle batterie dalle discariche e riciclarle in applicazioni di stoccaggio di energia rappresenta quindi una soluzione vantaggiosa per tutti: aziende di veicoli elettrici, servizi pubblici e ambientalisti.

Waymo, la società di ridesharing autonomo, ha appena siglato un accordo di alto profilo per riciclare le sue batterie EV usate in sistemi di stoccaggio in grado di supportare le reti alimentate da energia solare ed eolica. L’azienda sta collaborando con la società di stoccaggio B2U Storage Solutions per avviare un programma pilota di riciclaggio in California e in Texas, dove ogni batteria riutilizzata potrebbe generare migliaia di dollari di valore energetico aggiuntivo grazie alla sua seconda vita nello stoccaggio.

Tuttavia, il settore del riciclaggio delle batterie per veicoli elettrici è ancora agli albori e i costi iniziali rimangono elevati. “Le aziende di riciclaggio stanno iniziando solo ora a vedere volumi significativi di materiali riciclabili in circolazione, il che ha reso difficile gestire gli impianti a pieno regime e far quadrare i conti basandosi esclusivamente sul riciclaggio”, ha riferito questa settimana Latitude Media. C’è spazio anche per aziende che partono da zero e producono pacchetti per l’accumulazione di rete, esattamente come vorrebbe fare CATL. Vedremo se questa sfida avrà successo.