Un vero piano industriale per l’Italia: ciò che serve davvero alle imprese

Il primo nodo, ormai evidente, riguarda il costo dell’energia. Negli ultimi anni l’industria europea ha pagato l’energia a prezzi molto più elevati rispetto ai principali concorrenti internazionali. Ma il problema non riguarda soltanto il confronto con Stati Uniti o Asia. Anche all’interno dello stesso mercato unico europeo esistono forti differenze nei costi energetici. Paesi che dispongono di un mix produttivo basato sul nucleare, come la Francia, possono offrire all’industria elettricità a prezzi significativamente più bassi. In molti casi il differenziale supera il 30 per cento rispetto ai costi sostenuti dalle imprese italiane. Ciò significa che la competizione tra imprese europee parte già da condizioni diseguali. Un piano industriale italiano deve quindi affrontare questa asimmetria, sia attraverso una strategia energetica nazionale che ampli il ventaglio delle fonti disponibili, sia attraverso un confronto europeo che consenta di riequilibrare il funzionamento del mercato elettrico.

Il secondo pilastro riguarda la difesa e il rafforzamento delle filiere produttive. L’Italia possiede un tessuto industriale di grande qualità, che spazia dalla meccanica avanzata alla farmaceutica, dall’aerospazio alla cantieristica, fino all’agroindustria ad alto valore aggiunto. Tuttavia queste filiere sono spesso costituite da imprese di dimensione media o medio-piccola, esposte sia agli shock internazionali sia a operazioni di acquisizione da parte di grandi gruppi esteri. Un piano industriale deve quindi individuare con chiarezza i settori strategici e sostenerli con strumenti adeguati, favorendo l’integrazione tra grandi imprese e PMI e rafforzando la capacità delle filiere di competere sui mercati globali.

Il terzo elemento è il credito industriale. Gli investimenti produttivi richiedono finanziamenti lunghi e stabili, mentre il sistema finanziario italiano resta ancora fortemente orientato al credito bancario tradizionale. Occorre rafforzare gli strumenti di finanza per lo sviluppo, capaci di sostenere programmi di investimento pluriennali, soprattutto nei settori tecnologicamente più avanzati. Senza capitale paziente diventa difficile accompagnare la crescita dimensionale delle imprese e sostenere la transizione tecnologica.

Accanto alla finanza per lo sviluppo vi è il nodo del sistema fiscale. In Italia la tassazione sulle attività produttive rimane elevata e spesso penalizza proprio le imprese che reinvestono gli utili. La logica dovrebbe essere opposta: premiare chi investe e innova, attraverso una riduzione della pressione fiscale sugli utili reinvestiti e incentivi stabili agli investimenti produttivi. Le imprese hanno bisogno soprattutto di certezza normativa e di strumenti automatici, non di misure temporanee che cambiano a ogni legge di bilancio.

Un capitolo decisivo riguarda la burocrazia. L’Italia continua a registrare un deficit significativo di efficienza amministrativa rispetto a molti partner europei. Autorizzazioni lente, procedure complesse e incertezza normativa rappresentano un costo implicito che scoraggia gli investimenti e rallenta la realizzazione dei progetti industriali. La semplificazione amministrativa non è quindi un tema marginale, ma uno dei fattori centrali della competitività. Tempi certi per le autorizzazioni, procedure digitalizzate e responsabilità amministrative chiare sono condizioni indispensabili per rendere il Paese più attrattivo.

Un’altra priorità riguarda le infrastrutture industriali e logistiche. Per posizione geografica l’Italia potrebbe diventare una piattaforma naturale tra Europa, Mediterraneo e Africa, ma questa potenzialità è ancora sfruttata solo in parte. Il potenziamento dei porti, dei corridoi ferroviari merci e degli interporti rappresenta un passaggio essenziale per ridurre i costi logistici delle imprese e rafforzare il ruolo del Paese nelle catene globali del valore.

Infine c’è il tema del capitale umano. Molti imprenditori segnalano da tempo la difficoltà di reperire tecnici qualificati, ingegneri e specialisti della produzione avanzata. Il rafforzamento degli istituti tecnici superiori, della formazione duale e dei programmi di aggiornamento professionale rappresenta quindi un investimento strategico per il futuro dell’industria italiana.

Esiste tuttavia anche una dimensione europea che non può essere ignorata. Molte delle politiche necessarie a sostenere l’industria — dalla fiscalità agli strumenti finanziari pubblici fino agli interventi di sostegno alle imprese — si confrontano con i vincoli derivanti dalle regole europee, in particolare quelle sugli aiuti di Stato. Mentre nelle principali economie extraeuropee la politica industriale è utilizzata in modo esplicito come leva di competitività, all’interno dell’Unione Europea gli Stati membri dispongono di margini più limitati di intervento. Per questo motivo un vero piano industriale italiano deve necessariamente inserirsi in un confronto europeo più ampio, volto ad aggiornare regole concepite in un contesto economico ormai profondamente cambiato.

In definitiva, un piano industriale per l’Italia non richiede proclami ma scelte coerenti e di lungo periodo: energia competitiva, regole stabili, burocrazia ridotta, credito per gli investimenti, sostegno alle filiere produttive, infrastrutture moderne e capitale umano qualificato. Se queste condizioni verranno create, le imprese italiane potranno continuare a fare ciò che hanno dimostrato di saper fare meglio: innovare, esportare e competere con successo sui mercati internazionali.

Antonio Marina Rinaldi