L’Unione Europea deve creare una riserva strategica comune di elementi rari per evitare interruzioni della catena di approvvigionamento e ricatti economici da parte della Cina, ha dichiarato Stephane Sejourne, Commissario europeo per la prosperità e la strategia industriale, al quotidiano economico tedesco Handelsblatt .

“Oggi tutti i paesi europei dispongono di riserve strategiche di petrolio e gas. Dovremmo fare lo stesso per le materie prime strategiche”, ha dichiarato Sejourne al quotidiano tedesco in un’intervista pubblicata lunedì.

La riserva renderebbe l’UE più resiliente di fronte alle restrizioni cinesi sulle esportazioni di terre rare o magneti ad alte prestazioni, fondamentali per l’industria automobilistica e della difesa, ha affermato il commissario.

Ad aprile, la Cina ha aggiunto sette elementi di terre rare e prodotti correlati alla sua lista di controllo delle esportazioni, rendendo obbligatorio per gli esportatori ottenere licenze indipendentemente dalla nazionalità del cliente finale. Sebbene alcune licenze siano state concesse, il processo di approvazione complesso e lungo ha causato confusione alle dogane e ha allarmato i produttori dell’Unione europea. Comunque dipnedere da un benevolo unico fornitore non è una strategia particolarmente acuta, come ha dimostrato il caso del gas e della guerra in Ucraina.

All’inizio di questo mese, la Commissione europea ha approvato il primo elenco di 13 progetti strategici sulle materie prime strategiche situate al di fuori dell’UE. Questi progetti riguardano materie prime strategiche essenziali per i veicoli elettrici, le batterie e lo stoccaggio di energia, come il litio, il nichel, il cobalto, il manganese e la grafite, nonché l’estrazione di elementi delle terre rare, che svolgono un ruolo fondamentale nella produzione di magneti ad alte prestazioni.

L’UE pubblicherà ulteriori inviti a presentare progetti nel corso dell’anno, ha dichiarato Sejourne al quotidiano Handelsblatt, aggiungendo che il blocco deve agire come i suoi concorrenti e utilizzare politiche preferenziali dell’UE, aiuti di Stato e controlli sugli investimenti esteri per proteggersi in una potenziale guerra commerciale.

Il mese scorso, la Cina ha dichiarato di stare valutando la possibilità di allentare le restrizioni all’esportazione di elementi delle terre rare recentemente imposte alle aziende europee produttrici di semiconduttori.

All’inizio di questo mese, la Cina ha segnalato che avrebbe preso in considerazione l’accelerazione dell’approvazione delle esportazioni di terre rare verso l’UE. resta il fatto che la dipendenza strategica da una potenza straniera non è una situazione desiderabile, mai.