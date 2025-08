Per celebrare l’anniversario del suo primo volo, avvenuto esattamente 70 anni fa, un aereo spia U-2 Dragon Lady ha appena stabilito diversi nuovi record, come confermato da un ufficiale dell’aeronautica militare statunitense a The War Zone. L’ufficiale non ha potuto rivelare immediatamente quali record siano stati stabiliti, ma dalla conversazione del pilota con il controllo del traffico aereo è emerso che si trattava di un “record di resistenza per categoria e classe di aeromobili”.

DRAGON 70 (U-2) wkg ATLANTA CENTER on UHF explaining they are trying to set an endurance and altitude for category and class of aircraft. 😎 OTD 70 years ago, Anthony LeVier made the first flight of the Lockheed U-2 at Groom Lake on August 1st, 1955. It’s too bad their ADSB is… pic.twitter.com/cvF0BHWiWA — Thenewarea51 (@thenewarea51) August 1, 2025

“Allora, noi siamo… siamo decollati ieri sera alle 21:30, ora della California”, ha detto il pilota venerdì mattina, ora della costa orientale, secondo una registrazione audio di una parte della conversazione ottenuta da The War Zone. “Atterreremo lì questo pomeriggio, poi, proprio prima di iniziare la discesa, faremo una salita in picchiata per stabilire il record di altitudine”.

Al momento non è chiaro se l’U-2 sia atterrato né quali siano i dettagli dei record stabiliti. TWZ ha contattato il 9° Reconnaissance Wing della Beale Air Force Base, l’unità di appartenenza del jet, per ulteriori informazioni .

Gli U-2 possono volare a oltre 70.000 piedi, 21000 metri. La vista a quesll’altezza è incredibili, si vede la curvatura terrestre, come potete vedere da questo video:

Il volo arriva in un momento in cui l’Air Force sta cercando di ritirare il velivolo spia a turboventola, sviluppato durante la Guerra Fredda per raccogliere informazioni sulla Russia. Il programma top secret U-2 della Lockheed e della CIA, nome in codice Aquatone, coincise con la fondazione dell‘Area 51, da dove il velivolo effettuò il suo primo volo il 1° agosto 1955.

Lo spettro del ritiro dell’U-2 incombe sull’aeronautica, ma non si è mai concretizzato. Il suo record di sopravvivenza in termini di budget potrebbe finalmente giungere al termine, poiché l’USAF mette in dubbio la sua capacità di sopravvivere a un volo in una situazione ostile. Nonostante ciò che può offrire in termini di capacità di volare ad alta quota e di rimanere a lungo in volo mentre raccoglie informazioni e condivide dati , l’Air Force prevede di ritirare la flotta a causa delle preoccupazioni sulla sua vulnerabilità in un potenziale conflitto futuro.

Le vulnerabilità dell’U-2 non sono necessariamente una novità . Il jet è diventato famoso durante la Guerra Fredda, quando un Dragon Lady pilotato da Francis Gary Powers fu abbattuto da un missile terra-aria in profondità nel territorio sovietico il 1° maggio 1960.

Ciononostante, il Dragon Lady continua a essere una piattaforma ISR unica nel suo genere, in grado di volare ad altissima quota e di trasportare contemporaneamente una vasta gamma di sensori per l’acquisizione di immagini, l’intelligence dei segnali, la trasmissione di dati e altro ancora. Gli U-2, che operano regolarmente da una varietà di basi avanzate e volano per lunghe missioni in prossimità del territorio nemico, offrono un’immensa flessibilità, soprattutto se paragonati ai satelliti, che sono limitati dalle loro orbite e dai tempi molto brevi di permanenza sopra l’obiettivo di raccolta.

L’U-2 vola anche in missioni nazionali, comprese quelle lungo il confine con il Messico , nell’ambito del sostegno dell’esercito statunitense alle operazioni di sicurezza lungo il confine sud-occidentale.

L’U-2 può volare più in alto di qualsiasi altra piattaforma non orbitale dell’esercito statunitense, almeno per quanto ne sappiamo. Una dimostrazione molto pubblica di queste capacità è avvenuta lo scorso anno, quando un Dragon Lady ha sorvolato un pallone spia cinese per raccogliere informazioni mentre questo sorvolava lo spazio aereo statunitense prima di essere abbattuto . Appollaiati nella stratosfera, che richiede ai piloti dell’U-2 di indossare quelle che sono effettivamente tute spaziali , i jet possono anche scrutare obliquamente nelle aree vietate.

Quindi questo record potrebbe essere l’ultimo per il Dragon Lady, dopo 70 anni d’onorato servizio.